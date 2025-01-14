Mersin Belediye Başkanı Seçer\'den Hizmet Vurgusu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in Türkiye için önemli bir kent olduğunu belirterek, "Bizim bütün benliğimiz Mersin'e hizmet dolu. Benim hassasiyetim burada yaşayan hemşehrilerim, kentimin huzuru, birliği ve beraberliği içindir. 6 yıldır yönetimdeyiz. Kentimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine bir zarar ziyan gelmesin istiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında, komisyonlara havale edilen 33, birimlerden gelen 46 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 81 madde görüşüldü.

Toplantıda, yeni dönemin hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Seçer, "Bizim bütün benliğimiz Mersin'e hizmetle dolu, aklımızda başka bir şey yok. Tüm amacımız; nasıl hizmet yapabiliriz, imkanlarımızı en verimli nasıl kuvvetli ve iyi kullanabiliriz, daha çok nasıl ve ne kadar hizmet yapabiliriz. Meclis'in de desteği bizim için her şeyden önemlidir" diye konuştu.

Akdeniz Belediyesindeki görevden almaları ve operasyonları da eleştiren Başkan Seçer, "Mersin bizler için önemli ama Türkiye için de çok önemli. Bu kentte yaşayan resmi ve gayri resmi 2.7 milyon insanın selameti kentin yüzde 60 oyuyla seçilen belediye başkanından da sorulur. Onun da sorumluluğu vardır ve bu konuda hassasiyet içerisinde olması lazım. Benim hassasiyetim burada yaşayan hemşehrilerim, kentimin huzuru, birliği ve beraberliği içindir. 6 yıldır yönetimdeyiz. Kentimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine bir zarar ziyan gelmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçer, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan 6 tesise değindi

Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz hafta açılışını yaptığı 6 önemli tesisi hatırlatan Seçer, bunlardan bir tanesinin 'Toroslar Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi' olduğunu dile getirdi. Seçer, içerisinde 80 kapasiteli çocuk gelişim merkezi, taziye evi, spor salonu ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerin faydalanabileceği kurs merkezi olduğunu aktardı. Açılışı yapılan bir diğer tesisin yine Toroslar'a kazandırılan 'Toroslar Spor Park ve Çocuk Gelişim Merkezi' olduğunu söyleyen Seçer, tesiste 120 çocuk kapasiteli çocuk gelişim merkezi, çocukların oyun oynayabileceği Survivor parkuru, yüzme havuzu ve açık spor alanları bulunduğunu ifade etti.

'Tarsus Aratos Matematik Evi'nin; matematik müzesi, deneysel düzenekler, sinema odası, kütüphane ve matematik atölyesinden oluşan çok güzel bir konsept olduğunu belirten Seçer, Mersin merkez ve diğer ilçelere de 'Matematik Evleri'ni açmaya devam edeceklerini kaydetti. Göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesinin yalnızca 1 okuma salonuna sahip olduğunu hatırlatan Seçer, eğitime verdikleri önemle bu sayıyı 12'ye çıkarttıklarını belirtti. Açılışı yapılan yerler arasında 'Güvenevler' ve 'Çiftlikköy Neptün İpek Yılmaz Okuma Salonu' olduğunu da hatırlatan Seçer, okuma salonlarını kent genelinde yaygınlaştırmak istediklerine vurgu yaptı.

Seçer, sahile yapmak istedikleri okuma salonuna ilişkin tahsis sorununa değindi

Seçer, Mersin İdmanyurdu Meydanı civarında yapmayı planladıkları okuma salonu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile 3 yıldır yaşadıkları tahsis sorununa da değinerek, "Aslında yasa açık, orası bizim mülkümüz. Yasada, 'Belediye dolgu alanları büyükşehirlerde belediyeye devrediliyor' diyor. Tahsisini de bakanlık, benden önceki dönemlerden belediye ile bir alacak verecekten dolayı vermiyor" dedi.

"Bu ülkede demokrasi ve huzur istiyorsak çocuklarımızı eğitmek zorundayız"

Açılışını gerçekleştirdikleri bir diğer tesis olan 'Mezitli Çocuk Kampüsü' hakkında da bilgi veren Seçer, tesisin 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik olduğunu kaydetti. Seçer, tesiste yer alan çocuk gelişim merkezi, tiyatro ve gösteri salonu, çocuk kütüphanesi, açık çocuk oyun alanları ve survivor parkuru ile çocukların eğlenerek öğreneceklerinden bahsederek, "Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik bu tip hizmetlerimiz durmadan devam edecek. Onlar bizim geleceğimizin güvencesi. Bu ülkede demokrasi, huzur, dünya devletleri ile rekabet, çağdaş bir yaşam, refah ve zenginlik istiyorsak çocuklarımızı eğitmek zorundayız. Hep bunun bilincindeyiz. Bizim de belediyeler olarak görevimiz onlara elimizden gelen desteği yapmak ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bu açtığımız tesislerle beraber okuma salonu sayımız 12'ye, Çocuk Gelişim Merkezi sayımız 10'a yükseldi. Şu anda da 1 Silifke'de, 1 de Tarsus'ta olmak üzere 2 çocuk gelişim merkezi inşaatımız devam ediyor. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi sayımız da 32'ye yükseldi ve LGS ve YKS öğrenci sayımız da 9 bine çıktı" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı, maddelerin oylanmasının ardından sona erdi. - MERSİN