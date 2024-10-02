Mersin\'de Köpek Sahiplendirme Kampanyası

Yerel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından başlatılan "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den" kampanyası kapsamında Büyükşehir ve MESKİ birimleri köpek sahiplenmeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde'nin sahiplendiği "Tarçın", Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Makine İkmal Sahası'nda sahiplendiği "Karamel", Fen İşleri Dairesi'nin sahiplendiği "Pako", Teksin ekibinin sahiplendiği "Teksin" ve "Mersin" hayatı değişen köpeklerden yalnızca birkaçı oldu.

Başkan Seçer tarafından ağustos ayında başlatılan "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehir'den" kampanyası devam ediyor. Başkan Seçer'in "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm kurumlarımızın, iştiraklerimizin, tesislerimizin her birine en az 1 can dost sahiplenme kararını şu andan itibaren alıyorum ve bu isteğimi arkadaşlarıma buradan ulaştırıyorum" cümlesi üzerine harekete geçerek sahiplenme işlemini gerçekleştiren birimler, yeni mesai arkadaşları olarak kabul ettikleri patili dostlarla uyum içerisinde çalışıyor.

Büyükşehir ve MESKİ birimlerinin dışında, kentte faaliyet gösteren farklı kamu kurum ve kuruluşları da kampanyayı duyarak köpek sahiplenmeye başladı. Gün geçtikçe büyüyen kampanya sayesinde, şimdiden onlarca köpeğin hayatı değişmeye ve güzelleşmeye başladı. Kampanya kapsamında birimlerin sahiplendiği köpek sayısı 61'i bulurken, farklı kamu kurum ve kuruluşları da 6 köpek sahiplendi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, sahiplenmeler konusunda bilgi verdi. Yıkılmaz, birimlerin kendi mevcut ortamlarına uyum sağlayabilecek ırkları sahiplendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yerleşkelerin durumlarına göre hem küçük, hem de büyük ırk köpek sahiplendirmelerini yaptık. Daha çok alan koruma özelliği gösteren bölümlerde çoban köpeği melezi, kurt köpeği gibi ırkların sahiplendirmesini yaparken, vatandaşlarla iç içe olan birimlerde daha küçük ırkların sahiplenme işlemlerini gerçekleştirdik. Mersin Kapalı Cezaevi'ne 4 tane, Anamur Sahil Güvenlik Birimi'ne bir tane, Aydıncık ilçesinde bir sitemize de bir tane köpek sahiplendirdik."

"Tarçın'la birlikte enerjimiz de yükseldi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde de sahiplendikleri köpekle çok iyi anlaştıklarını dile getirerek, "Arkadaşlarımızla birlikte ismini Tarçın koyduk. Tarçın tadında çok güzel bir köpek. O günden bugüne mesaimizi birlikte yapıyoruz. Çok da uyumlu bir çalışmamız var. Sabahları enerjisi yüksek, oynuyoruz. Gün içerisinde de arada bir dışarı çıkartıyoruz. Çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Enerjimiz yükseldi. Bizi rahatlatan bir hali var. Herkesin de sevgilisi oldu. Buraya gelen insanlar onu seviyor veya dışarıda farklı birimlerden arkadaşlarımız arada bir alıyorlar, seviyorlar" dedi.

"Karamel, artık ekibimizin bir parçası oldu"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de Makine İkmal Sahası'nda bulunan yerleşkesine Golden cinsi bir köpek sahiplendi. Karamel ile ilgilenen personelden Çevre Mühendisi Doğan Kaplan, "Karamel geleli 10 gün oldu. Bizimle birlikte vakit geçiriyor, geziyor, eğleniyoruz. Günde 2 defa dışarı gezmeye çıkartıyoruz. Bize epey alıştı. O da bizim ekibimizin bir parçası oldu. Herkese pozitif enerji veriyor. Bütün birimler, iş dönüşü normalde yorgun olmasına rağmen, gelince ilk işleri Karamel'i sevmek, onunla ilgilenmek oluyor" diye konuştu.

Fen İşleri Dairesi'ne bağlı Enerji İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de birimlerine köpek sahiplendi. Elektrik Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Yusuf Yılmaz, Pako'nun kendilerine pozitif enerji verdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Personelimiz Pako'yu görmek için heyecanlanıyor"

"Çok sevecen bir hayvan. Kendini sevdirmesini biliyor. Zaten Hayvan Bakımevi'ne ilk gittiğimizde o sevecenliğini hissettiğimiz için, direkt sahiplenmek istedik. Çok neşeli ve eğlenceli zaman geçirmeye başladık. Çünkü personelimiz Pako'yu görmek için heyecanlanıyor. Arkadaşların hayvan sevgisini daha da perçinledi. Pako geldikten sonra, müthiş eğlenceli bir ortam oluştu. İnsanlar daha da sevecenleşti. Pako'yu görmek için yanına uğruyor, gezdiriyoruz. Bizim evcil hayvanımız yok, ama Pako'dan sonra olacak."

Macit Özcan Spor Tesisleri'nde bulunan Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü Teksin ekibi ise kampanya kapsamında iki köpek sahiplendi. Sahiplendikleri köpekler için tesis bahçesinde kulübe ve çit oluşturan ekip, yeni mesai arkadaşlarına Teksin ve Mersin isimlerini verdi. Teksin'de görevli Utku Gonca, Teksin ve Mersin'le ilgili bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Birimimize neşe kattılar"

"Şu an gayet iyiler ve mutlular. İkisi de halinden memnun. İki tane canı sahiplendiğimiz ve doğal yaşamına kavuşturduğumuz için biz de birim olarak çok mutluyuz. Yine belediyemizin imkanları doğrultusunda, daha rahat ve özgür yaşamaları için onlara güzel bir kulübe yaptık. Birimimize neşe kattılar. Tüm personelimiz gerekli ilgiyi gösteriyor. 24 saat esaslı çalıştığımız için, onlarla sürekli ilgilenebilecek personelimiz var. Bizler de yönetici olarak elimizden geldiğince canlarımızın yanında oluyoruz."