Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık\'ta Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi\'nde Velilerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık ilçesinde düzenlenen 'Veli Buluşması'nda, Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, iyi bir gelecek, güçlü Mersin ve güçlü Türkiye için eğitime son derece önem verdiklerini belirtti. İl genelinde 27 noktada eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezi açtıklarını belirten Seçer, "Hızımızı alamadık Mersin merkezde birkaç mahallede, Tarsus'un mahallelerinde de kurduk. Çünkü bu eğitim kurumlarını kurduğumuz mahalleler, gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı mahalleler. Biz çocukların, insanlığın refahı, mutluluğu ve huzuru için çalışacak bilim insanları olmalarını istiyoruz. İnsanlığa yarar sağlayacak buluşlar yapsın, insanlığı daha mutlu, daha huzurlu edecek, daha güçlü kılacak buluşlar yapsın diye çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz" dedi.
Seçer, Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden bugüne kadar 753 öğrencinin faydalandığını belirterek, "Şu an 9 öğretmenin görev yaptığı merkezde 126'sı YKS, 84'ü LGS'ye hazırlık olmak üzere 210 öğrencimiz var. Bu zamana kadar da 753 çocuğa ışık tutmuş, yolunu aydınlatmışız" ifadelerini kullandı.
"Aydıncık'ın arıtma sorununa çözüm bulduk"
Aydıncık'ta 15 mahalle bulunduğunu ve en büyük sorunlarından birinin içme suyu alt yapısında sık sık yaşanan arızalar olduğunu dile getiren Seçer, "İller Bankası marifetiyle yapmışlar, Büyükşehir Belediyesine de ödetmişler. İller Bankası'yla da anlaşamıyoruz. Bir taraftan yapıyorsun diğer taraftan patlıyor. Bazen müdahale etmek istiyorsun ama yasa buna izin vermiyor" diye konuştu.
Aydıncık'ın arıtma sorununa çözüm bulduklarını açıklayan Seçer, ikinci 5 yılında yaklaşık 100 milyon TL harcayarak bu projeyi bitireceklerini kaydetti.
Aydıncık'ta sorumluluk alanlarındaki imar çalışmalarını da tamamladıklarını belirten Seçer, ilçede çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi için gereken katkıları sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Aydıncık'ın büyük bir hinterlandının olmadığına işaret eden Seçer, 2024 yılı programı içerisinde ilçede 20 bin ton asfalt çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.
"Mersinlilere en iyi hizmet yaraşır"
Gerçekleştirdiği tüm hizmetleri Mersinlilerin vergileriyle yaptığını vurgulayan Seçer, şöyle devam etti: "Sizin paranızı size harcıyoruz. Bizim işimiz bu. Biz aracıyız. Belediyelere çok iyi para geliyor. İsraf edilmediğinde ve akılcı kullanıldığında birçok hizmet rahatlıkla yapılır. İşte 5 yıldır Vahap Seçer bunu yaptı. Borçlarını da ödedi, mali disiplini de sağladı. Çok itibarlı bir belediyemiz var. Hizmet ediyoruz, çalışıyoruz. Yol da yapıyoruz, sosyal politikalar da uyguluyoruz, tarıma da destek veriyoruz. Kültürel etkinlikler de yapıyoruz. Mersin gelişiyor, büyüyor."
Ellerindeki imkanlarla tüm hizmetlerin en iyisini yaptıklarını vurgulayan Seçer, "Bizde her türlü eğitim merkezi var, toplumun ihtiyacı olan her alanda meslek edindirme kurslarımız var. Yabancı dil, marangozluk, şoförlük kursumuz da var. Gençlerimiz gelsinler, meslek öğrensin gitsinler, çalışsınlar. Dershanemiz de var üniversiteye, liseye hazırlansınlar, en iyi okullara gitsinler. Mersinlilere en iyi hizmet yaraşır" dedi.
'Teksin-Alo 185' projesinden de bahseden Seçer, tüm ilçelerde yaşayan her vatandaşa bir telefon kadar yakın olduklarını kaydetti. İlçelerden merkeze hasta getiren ve kalacak yer bulamayan vatandaşlar için misafirhane hizmeti, yeni doğum yapan anneler ve bebekler için mamasından hijyenine kadar birçok malzemenin olduğu bir çanta verildiğini ifade eden Seçer, "Sağlıkla ilgili sorunun varsa insanın gözü hiçbir şey görmez. Canın acıyorsa, ıztırap çekiyorsan her şey bitmiştir. Onun için önce vatandaşlarımızın acısını dindirmek, acılarına ortak olmak ana prensiplerimizin başında geliyor" dedi.
Kurs merkezinden faydalandı, üniversiteyi kazandı
İki çocuğunu Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezine gönderen anne Songül Cengiz, kızının YKS'ye, oğlunun da LGS'ye hazırlandığını belirterek, bu sayede süreci kolay geçirdiklerini dile getirdi. Kurs merkezindeki öğretmenlerin oldukça ilgili olduğunu ifade eden Cengiz, "Biz bu süreçte gerçekten maddi sıkıntılar çekiyorduk, sayenizde bu süreci daha kolay atlatacağız" diye konuştu.
Kurs merkezinden faydalanarak üniversiteyi kazanan öğrencilerden görme engelli Arife Ece, "Kurs merkezindeki öğretmenlerim her konuda yardımcı oldular ve kolaylık sağladılar. Öğretmenlerim sınavlarımda bana hem okudular, hem anlattılar. Sınavlarım iyi geçti ve Atatürk Üniversitesi'ni kazandım" şeklinde konuştu. - MERSİN
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