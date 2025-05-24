Mersin Büyükşehir Belediyesi tarıma can suyu olmaya devam ediyor

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesinde temin edilen sulama borusu ve makine ekipmanları üreticilere törenle dağıtıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Mut ilçesinde düzenlenen 'Sulama Borusu ve Makine Ekipman Dağıtım Töreni'ne, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. 'Destek büyükşehirden, üretim çiftçiden' sloganıyla düzenlenen törende, Mut ve Gülnarlı üreticilere sulama borusu ve makine ekipman destekleri teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, program öncesinde Mut Kurtsuyu ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı ve Kışlaköy Mahalle Muhtarı Bekir Can ve kooperatif üyeleri, üreticilerle bir araya geldi. Ardından Mut ilçesi Köselerli Mahallesi'nde kavun tarlasında çalışan kadınları ziyaret eden ve onlara 'elinize sağlık' diyen Seçer'e üreticiler de 'sizlerden memnunuz' diyerek, hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

"Bizim görevimiz sizden elde edilen kaynakları doğru bir şekilde sizlere aktarmak"

Mut'ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Seçer, üreticilere "Eli nasırlı, çalışkan Mutlu hemşerilerim" diyerek seslendi. Her yıl Mutlu üreticilere makine ekipman dağıttıklarını söyleyen Seçer, yapılan desteklerin vatandaşların vergileriyle yapıldığını anımsatarak, "Siyasilerin yaptıkları hizmeti kendi kesesinden yapıyormuş gibi anlatmalarını kabullenemiyorum. Bu millet çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor; mazot alıyor, su içiyor, elektrik yakıyor vergi ödüyor. Bu milletin vergi ödemediği bir şey yok ki. Bizim görevimiz sizden elde edilen kaynakları doğru bir şekilde sizlere aktarmak. Biz hizmetlerimizi bu sorumlulukla yapıyoruz" dedi.

"Bu yıl Mut'a 38 bin 700 metre sulama borusu desteği vereceğiz"

Mut'un yüzölçümü dolayısıyla su borusuna en çok ihtiyaç duyan ilçelerden biri olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Seçer, verilen sulama borusu desteklerinin rakamsal verilerini paylaştı. Seçer, "Bugüne kadar toplamda 354 kilometre sulama borusu dağıttık. Bunun 93 bin metresini Mut'a verdik. İhtiyacı olana bu desteği yapıyoruz. Bu yıl da 110 kilometre boru dağıtacağız. Zaten bizim sözümüz her yıl üreticilere 100 kilometre sulama borusu dağıtmaktı. Toplamda bu yılla beraber 464 kilometrelik bir sulama borusu dağıtımı olacak, istikrar dediğiniz budur. Bu yıl bu 110 kilometre içerisinden 38 bin 700 metre sulama borusu Mut'a vereceğiz. Yani toplam dağıtımımızın yüzde 35'i. Yine en fazla pay buraya, çünkü arazileriniz geniş" ifadelerini kullandı. Mut'ta verilecek olan sulama borusunun 28 bin metresinin HDPE olduğunu belirten Seçer, sulama borusunun yanında makine ekipmanların da dağıtımlarının yapılacağını söyledi.

"Siz yeter ki üretin"

Destekleri bölgelerin özellikleri ve ihtiyaçlarına göre yaptıklarının altını çizen Seçer, "Kimseye bir ayrıcalık yapmıyoruz. Sizler; kol gücüyle, emekle ve alın teriyle bunu hak ediyorsunuz. Siz yeter ki üretin" diye konuştu. Seçer; projeleri yaparken istikrarlı ve akılcı bir şekilde yaptıklarını de belirterek, "Her kuruşun değerini biliyoruz. Bu belediye yönetimi devraldığı günden bu yana istikrarlı bir şekilde her yıl bu destekleri üreticilerimize yapıyor" şeklinde konuştu. Gülnar'a da sulama borusu ile makine ekipman desteği yaptıklarını söyleyen Seçer, "Bugüne kadar Gülnar'a toplamda 44 adet makine ekipman desteği sağlamıştık, bugün de 6 mahalleye 6 adet makine ekipman desteği yapacağız. Bunlardan bir tanesi zeytin boylama makinesi, 5 tanesi hamur yoğurma makinesi. Yine Gülnar'ımıza bugüne kadar 12 bin 800 metre sulama borusu desteği yaptık, bugün de 5 mahalleye 6 bin 352 metre sulama borusu desteğini sağlayacağız" dedi.

"Mut, Tarsus, Anamur büyüsün ki Mersin büyüsün; Türkiye büyüsün"

Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Mezitli'ye kadar her ilçenin üretimine uygun destekleri hız kesmeden üreticiye ulaştırdıklarını vurgulayan Seçer; sulama borusu, fide-fidan, hayvancılık, balıkçılık, arı yetiştiriciliği gibi alanlarla ilgilenen her üreticiye uygun projelerin olduğunu söyledi. Seçer, "Biz size destek olalım, siz de üreterek ekonomimize katkı sunun. Mut, Tarsus, Anamur büyüsün, Mersin büyüsün, Türkiye büyüsün. Türkiye; dünyada üretimiyle, ekonomisiyle, gücüyle, eğitimli insan gücüyle rekabet eder bir ülke olsun. Çalışarak, üreterek, Atatürk'ün; 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' dediği gibi, ilimin peşinde ilerleyerek dünyayla rekabet edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de her 4 kişiden 1'i tarım sektöründe çalışıyor"

Kalkınmanın köyde başlaması gerektiğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti; "İnsanlar şehre göç edip çalışmaya ihtiyaç duymasın, doğduğu yerde doysun. Gençlerimiz köylerde yatırım olmadığı için işsiz kalıyor. Tarım küçülürse işsizlik artar, sağlıksız bireyler olur, gelecek jenerasyonlar gıda bulamaz. Türkiye'de her 4 kişiden 1'i tarım sektöründe çalışıyor, tarımı yok ederseniz işsizler ordusu oluşur, bu da toplumun huzurunun kaçması demektir. Belediyeler olarak tarımı önemsiyoruz, iktidara geldiğimizde de önemseyeceğiz, başköşeye koyacağız."

Gülnarlılara müjde: "Ilısu suyu haziranda gelecek"

Kentin dört bir yanında altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Seçer, Mut'ta kanalizasyon çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Gülnarlılara ise müjde veren Seçer, "Ilısu Barajından ki bu proje çok eskiye dayanıyor, nihayet bizim dönemimizde bitti. 'Haziran ayı içerisinde Gülnar'ın su sorunu bitecek, Ilısu Barajının suyunu içireceğim' demiştim. Bayramdan önce haziranın ilk haftası artık Gülnarlılar Ilısu'nun o güzel, berrak suyunu kana kana içecekler. Hayırlı, uğurlu olsun Gülnar'a" diye duyurdu. - MERSİN