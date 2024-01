Mersin Büyükşehir ve Meski\'de Taban Ücret 25 Bin 100 TL Oldu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çalışanlarını kapsayan; Mersin Büyükşehir Belediyesi, DİSK Genel İş ve Belediye İş arasında yapılan 'Toplu Sözleşme Ek Protokol İmza Töreni'ne katıldı. Törende işçilerle bir araya gelen Seçer, imzaların ardından işçilere maaş müjdesini duyurdu. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde çalışan işçilerin maaşı 25 bin 100 TL'ye yükseldi.

Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen İmza Töreni'ne Başkan Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, DİSK-Genel İş Çukurova Bölge Başkanı Kemal Göksoy, Belediye İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya, Belediye İş Adana Şube Başkanı Aytekin Aybar, Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve binlerce işçi katıldı.

Salonu 'Emek en yüce değerdir', 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz', 'Gücümüz birliğimizden gelir' ve 'Memnuniyetle çalışıp memnuniyetle desteklemeye devam edeceğiz' pankartlarıyla donatan binlerce işçi, sık sık 'Yaşasın örgütlü mücadelemiz', 'El ele, kol kola, omuz omuza' ve 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı. Salonu dolduran binlerce işçi, törene katılan Başkan Seçer'i coşkulu alkışlar eşliğinde 'İşçiler seninle gurur duyuyor' ve 'Vahap Başkan' sloganlarıyla karşıladı.

Büyükşehir'in hizmetlerine dair tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan tören, konuşmalarla devam etti.

SEÇER: "MERSİN HALKI MEMNUNİYETİNİ YÜKSEK SESLE GETİRİYORSA, SİZLERİN SAYESİNDE"

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan ve işçilere 'Yol arkadaşlarım, ailem' diye seslenerek konuşmasına başlayan Seçer, Mersin'in muazzam bir şehir ve Türkiye'nin özeti niteliğinde olduğunu belirterek, "Mersin; kardeşlik, barış, huzur, refah, aydınlık ama her şeyden önemlisi Cumhuriyetin ve Atatürk'ün kenti" dedi.

Böylesine değerli bir şehre hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirten Seçer, "11 binin üzerinde bir yol arkadaşımız ile Mersin halkına hizmet ediyoruz. Mersin halkına memnuniyetle hizmet eden sizlere teşekkürler ediyorum. Mersin halkı Başkanını seviyorsa, memnuniyetini yüksek sesle dile getiriyorsa, bunlar sizlerin sayesinde" dedi.

Mersin Büyükşehir'in büyük bir aile olduğunu söyleyen Seçer, "Ağaç dalıyla gürler, ben sizlerle gürlüyorum. Sizlerle Mersin halkının mutluluğunu, acısını paylaşıyorum. Belediye vatandaşın her derdine bakar" diye konuştu.

"SİZLERLE YOL YÜRÜMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUM"

Mersin halkına hizmet etmek ve kentte huzuru daim etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Seçer, "Bu hizmetleri de her türlü badirelere karşı dik durarak, kararlılıkla yapıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün peşinde giden bir siyasi olarak yapıyoruz" dedi.

Azmin, kararlılığın, emeğin değerini en iyi Büyükşehir emekçilerinin bildiğine dikkat çeken Seçer, "Gecesini gündüzüne katmak, yağmur yaş dinlemeden, soğuk sıcak dinlemeden aldığı maaşın hakkını vermek, helal kazanç nedir siz bilirsiniz. Sizler hayatı yaşayarak öğreniyorsunuz. Tıpkı bu topraklarda yetişmiş Başkanınız gibi" diye konuştu.

Kendisini Mersin'e adadığının altını çizen Seçer, Büyükşehir'in emekçileriyle birlikte yol yürümekten övünç ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Seçer, "Hep başımı dik, alnımı açık gezdiriyorsunuz, sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ben sokağa çıkıp alnı açık gezen bir belediye başkanıyım" dedi.

Büyükşehir çalışanlarının vatandaşlara hizmet yaparken gösterdiği sevgi, saygı ve özenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Seçer, "Eğer yetimin hakkına tenezzül etmiyorsanız, hizmetten başka bir beklentiniz yoksa, dünya malında gözünüz yoksa işte bir belediye başkanının beklediği, duymak istediği ve kazancı budur. Bana bu duyguları yaşattığınız için sizlere Mersin halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BU MEMNUNİYET MERSİN HALKININ SESİ OLARAK YÜKSELDİ"

CHP'nin kendisini yeniden aday göstermesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bunu dedirten sizlerin aracılığıyla Mersin halkı oldu. Sizler, Mersin halkına samimiyetle hizmet ettiniz. 5 yıldır Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar dağ-bayır demeden çalıştınız. 'Şu köye hizmet yapmayalım. Siyasi görüş olarak farklı. Bu bize oy vermiyor, bizim dünya görüşünde değil, bölgesi, mezhebi, meşrebi bu' diyen insanlar olmadınız. Çünkü sizin başkanınız Mersin'de ayrımcılığı yerin 7 kat dibine gömdü. Çünkü sizin insana bakışınız, başkanınız gibi. Ben insanı insan olduğu için severim. Siz de hizmetleri bu düsturla yaptınız. İşte bu hizmetleriniz, bu memnuniyet Mersin halkının sesi olarak yükseldi."

Büyükşehir'in emekçilerinin taleplerinin başının tacı olduğunu söyleyen Seçer, mevcut imkanlarla emekçiler için en hakkaniyetlisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde sürekli işçi statüsünde çalışan personelin haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşürdüklerini hatırlatan Seçer, bunun bir kazanım olduğunu belirtti.

Görev sürelerinde kadın çalışanların sayısının da yaklaşık yüzde 7 seviyesinde arttığını belirten Seçer, "Bu bir kazanımdır. Her birimde, aşamada, sokakta çalışan, otobüs kullanan kadın kardeşimden; yönetici, daire başkanı, müdür seviyesindeki kadınlara kadar bu bir kazanımdır. Bu Cumhuriyetin ve demokrasinin kazanımıdır. Hem çalışma hayatında hem siyasal yaşamda kadınların sayısı artsın. Arzum, isteğim ve mücadelem budur" diye konuştu.

TABAN ÜCRET 25 BİN 100 TL OLDU

Konuşmasının devamında maaş müjdesini işçilerle paylaşan Seçer, 14 bin 686 TL olan taban ücret yüzde 71 artışla 25 bin 100 TL olduğunu açıkladı. İşçilerle bu müjdeyi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer, "Hem Belediye İş hem Genel İş başkanlarıyla oturduk, konuştuk, değerlendirmeler yaptık. Yüzde 71 artışta taban ücret 25 bin 100 TL hayırlı olsun" dedi.

Seçer ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bünyesinde çalışan 375 kadrolu işçi statüsündeki işçileri kapsayan ve Mart ayında yapılması planlanan Toplu İş Sözleşmesi'ni de 2 ay erkene aldıklarını, yeni toplu sözleşmeyi de önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşacaklarını aktardı. Seçer, "Umut ediyorum, sadece Mersinimizde değil, tüm ülkemizdeki 86 milyon insanımızın da refah artsın, emek karşılığını alsın, ülkemiz zenginleşsin" diye konuştu.

5 yıl boyunca yol arkadaşlarıyla beraber Mersin halkına gururla, onurla ve memnuniyetle hizmet ettiğini belirten Seçer,sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu görevi yaparken de Mersin halkının takdirini ve teşekkürünü aldım. Bunu sağlarken tek başımıza yapmadık. Bir olduk, birlik olduk, iri olduk, diri olduk ve başardık. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ve azmederek ülkemizi hep beraber çok daha iyi noktalara getireceğimize canı yürekten inanıyorum. En güzel günler sizlerin olsun."

GÖKSOY: "BELEDİYE BAŞKANIMIZIN TAVRI EMEKÇİDEN YANADIR"

DİSK Genel-İş Sendikası Çukurova Bölge Başkanı Kemal Göksoy, DİSK olarak yaptıkları toplantıda yerel yönetimlerle ilgili çıkan kararı paylaşarak, " 'Emekten yana, eşitlikten yana; laik, demokratik, çağdaş, aydın ve ayrımsız iş yapan belediye başkanlarını destekleyeceğiz' diye bir karar çıktı. Yani Vahap Seçer'i tarif ettiler. Burada da kararımız nettir. Görüşümüz ve fikrimiz ne olursa olsun Vahap Seçer ve Büyükşehir konusunda net olmamız gerekir. Bu kentin doğru, huzur ve barış içerisinde yönetilmesi için kararımız nettir" diye konuştu.

Göksoy konuşmasını, "Biz ayrım yapmadan; eşitlikçi, demokratik bir yönetim anlayışıyla Vahap Seçer şahsında Mersin'i Mersin halkına hediye edeceğiz" diyerek bitirdi.

DEMİRDAŞ: "EMEĞİN EN YÜCE DEĞER OLDUĞUNU BENİMSEYEN HALKÇI BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş ise 2019'dan bu yana gerçekleştirilen toplu sözleşme müzakerelerinde her zaman işçinin yanında bir tavrı sergileyen Başkan Seçer'e teşekkür etti. Seçer'in Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Gülnar'a sosyal belediyelik anlayışıyla halkın her kesimine hizmet götürerek büyük bir memnuniyet sağladığını hep birlikte gördüklerini belirten Demirdaş, "Emeğin en yüce değer olduğunu benimseyen halkçı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz de diyoruz ki; işverenimiz yani belediye başkanımız, emeğe saygı duyup, işçi ve işçinin ailesini kendi ailesi gibi gördüğü için başkanımızın her zaman başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde işçilerin sadece Belediye Başkanı değil işverenini de seçtiğini hatırlatan Demirdaş, "Bu büyük sorumluluğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bu nedenle 31 Mart günü Vahap Başkanı seçiyor muyuz? Bu memnuniyetin devamı için sonuna kadar Vahap Başkan diyor muyuz?" diye sordu ev işçilerden coşkulu bir 'Evet' cevabını aldı. Demirdaş son olarak müzakerelerde gösterdiği hassasiyetten dolayı da Seçer'e teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Toplu Sözleşme Ek Protokolü, Başkan Vahap Seçer, DİSK Çukurova Bölge Başkanı Kemal Göksoy, Belediye İş Mersin Şube Başkanı Nail Kaya, MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Tok, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Atar, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun ile İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan tarafından imzalandı.

BÜYÜKŞEHİR İŞÇİLERİNDEN ZAM COŞKUSU

Başkan Seçer'in açıkladığı zam oranını ve yeni maaşı coşkuyla karşılayan binlerce işçi, alkışlar eşliğinde hep bir ağızdan 'Büyük Başkan' diyerek sevinçlerini gösterdiler. Protokol üyeleri ve işçiler ile fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.