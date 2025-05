Mersin\'de 50 itfaiye eri göreve başladı, 90 yeni alım yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eğitimlerini tamamlayan 50 itfaiye erinin yemin töreninde, yakın zamanda alım yapacakları 90 itfaiye eri için başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.

ATA Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye erlerinin yemin töreni yapıldı. Ocak ayında eğitimlere başlayan 50 itfaiye eri, gerçekleştirilen törenle yemin ederek asaleten göreve başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, itfaiye erlerden Erdal Kaya ve Eda Avşar konuşma yaptı, Muhammet Oğuzhan Şimşek'te yemin metni okundu.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşların can ve mal güvenliğinden sorumlu itfaiye teşkilatında her konuyu en bilimsel şekilde ele aldıklarını söyledi. Seçer, 2 yıl önce hizmete alınan ATA Eğitim Merkezi'nin son derece önemli çalışmaların ve eğitimlerin yapıldığı bir yer olduğunu belirterek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünden yola çıkarak, ilimin ışığında ve çağın ruhuna uygun işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar alışılagelmiş hizmetlerin dışına çıkacak ve vizyon ortaya koyan işler yapacağız. Geleceğin en değerli ve en önemli marka kenti olma yolunda süratle ilerleyen Mersin'imizi ancak böyle geliştirebiliriz" dedi.

İtfaiye teşkilatında görev alan personelin itfaiye eri ve itfaiye memuru statüsünde olması gerektiğine işaret eden Seçer, 100 yeni itfaiye eri için yaptıkları talebin ilgili bakanlıkta beklediğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesinde müktesebatı yüksek, eğitimi yeterli ve liyakatli personelle çalışmak istediklerini ifade eden Seçer, "Kentimize, daha kaliteli, efektif ve süratli hizmeti böyle sağlayabilir, memnuniyetimizi daha da iyi bir hale bu şekilde getirebiliriz" şeklinde konuştu.

"90 itfaiye eri alımı için başvurular 20 Mayıs'ta başlayacak"

Yakın zamanda 90 itfaiye eri alımı yapacaklarını duyuran Seçer, "90 itfaiye eri alımı için başvurular 20 Mayıs'ta başlayacak. Alımları KPSS puanı ve bu merkezde yapılan dayanıklılık testi ile gerçekleştiriyoruz. Alımlarda mülakatımız yok. Tamamen objektif kriterler üzerinden tercihler yapıyoruz. Bu nedenle de yurdun dört bir yanından çocuklarımız gönül rahatlığıyla müracaat ediyor ve sınava giriyorlar. Başarılı olanlar ve hakkıyla kazananlar da görevlerine başlıyor" ifadelerini kullandı.

"26 araç daha itfaiye teşkilatımıza katılacak"

Seçer, itfaiye teşkilatının 35 noktada 574 personel ve 118 araçla hizmet verdiğini söyledi. Mersin'e daha iyi hizmet edebilmek adına 26 araç daha alacaklarını belirten Seçer, "Toplamda 1,2 milyar TL değerinde 26 araç daha itfaiye teşkilatımıza katılacak. Her türlü fonksiyonu yüklenmiş, son sistem, son model, 18 metreden 60 metreye kadar merdiveni olan farklı ebatlarda, farklı özelliklere sahip araçlar bu yıl sonuna kadar teşkilatımıza katılacak ve vatandaşlarımıza hizmet verecek" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği son derece önemli"

Özellikle 6 Şubat depremlerinden önemli dersler çıkardıklarını dile getiren Seçer, bu anlamda birçok konuda çalışma yaptıklarını belirterek, bölgede oluşabilecek afetlerde Mersin İtfaiye Teşkilatı'nın en iyi durumda hazır olması gerektiğini kaydetti. Seçer, sözlerine şöyle devam etti: "İtfaiye teşkilatımızın, hem personeli en iyisi olmalı hem de alet-ekipmanları en modern araçlarla donatılmış olmalı. Amirleri liyakatli, ahlaklı insanlardan oluşmalı. Burası bir askeriye birim disiplininde olmalı. İnsanların can ve mal güvenliği sizlere bağlı. 'Elimizden gelen budur' anlayışını itfaiye teşkilatının ya da benim başkan olarak kabul etmem mümkün değil. Gerekli olan neyse onu yerine getirmeliyiz. O nedenle de her yıl bütçe yaparken bizim imkanlarımız doğrultusunda değil, itfaiye teşkilatının talepleri doğrultusunda bütçe yapıyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği son derece önemli."

Mersin Büyükşehir İtfaiyesinin sadece vatandaşın can ve mal güvenliğinden değil, her canlıdan sorumlu olduğunu vurgulayan Seçer, "Sokaktaki köpeğin, kedinin, kuşun Allah'ın hayat verdiği her canlıdan sorumluyuz. Tüm canlıların hayatını kurtarmak için uğraşıyoruz. Bu nedenle itfaiye teşkilatımızın görevinin çok kutsal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Riskli binalarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara müjde

Deprem ülkesi Türkiye'de yaşanılacak afetin Mersin'i de etkileyeceğine dikkat çeken Seçer, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan sarsıntı yine herkesi endişeye sevk etti. Yine herkes konuştu, ancak icraat hepimizin bildiği gibi kısıtlı. Gelişmiş toplumlar, dünyayla böyle rekabet etmiyor. Bugünün işini yarına bırakırsak, kaynakları doğru kullanmazsak acılar bitmez ve bu ülke istediğimiz noktalara gelemez" diye konuştu.

Mersin'de yapı stokunun sorunlu olduğu bölgelerden de bahseden Seçer, "Mersin'de zemin itibari ile risk taşıyan ve riskli zeminlerde katların yükseldiği, basit bir sarsıntıda dahi tehlike oluşturan binalarımız var. Yeni bir çalışmayı geçtiğimiz hafta Meclis'te görüştük ve kabul edildi. Bazı vatandaşlarımız evlerini dönüştürmek istiyor. Aynı ebatlarda bir bina yapmak ekonomik olarak bize zorluk oluşturabilir ama Çevre Bakanlığı'ndan risk raporunu alan vatandaşlarımızın binalarına ilave yüzde 25 yoğunluk verdik. Yani 100 metrekare bir ev yapabileceği yeri 125 metrekareye çıkardık. Yeter ki evini dönüştür, depreme dayanıklı yeni nesil tekniklerle binanı yap, biz de 0,25 ilave bir yoğunluk verelim. 5 yıl içerisinde bu çalışmaları yapanlara bu imkanı tanıyacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN