Mersin'de Atatürk'ün Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Atatürk'ün Anma Programı Düzenlendi

Mersin\'de Atatürk\'ün Anma Programı Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katıldı. Resmi törenin ardından kültürel etkinlikler ve konser düzenlendi.

10.11.2024 13:29  Güncelleme: 13:31
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen resmi tören, Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşının okunmasıyla resmi tören sona erdi.

Başkan Seçer, Cumhuriyet Meydanındaki çelenk sunma töreninin ardından, Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri tarafından 'Atatürk'ün sevdiği şarkılar' temalı konserin gerçekleştirilmesi ve bir öğrenci tarafından günün anlam ve önemine dair şiir okunması ile devam eden program, Atatürk'ün hayatını konu edinen tiyatro oyununun sahnelenmesi ile sona erdi.

"Mersin'i tanımlarken, Cumhuriyetin ve Atatürk'ün kenti olarak tanımlıyoruz"

Resmi törenlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seçer, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin oluşmasında ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla, bugünkü bağımsız ve demokratik cumhuriyeti Türk milletine armağan eden bir lider olduğunu söyledi. Atatürk'ün idealleri ve değerleri ışığında bir kent oluşturma çabasıyla çalıştıklarını vurgulayan Seçer, Mersin'in demokratik bir kent olduğunu ve bu demokrasi havasının tüm Türkiye'ye hakim olmasını temenni ettiğini ifade etti. Seçer, "Mersin'i tanımlarken, cumhuriyetin ve Atatürk'ün kenti olarak tanımlıyoruz. Mersin, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ortaya çıkardığı bir kent olduğu için demokrasi kenti diyoruz" dedi.

"Cumhuriyet bir değerler bütünüdür"

Cumhuriyetin sarsılmaz temeller üzerine kurulduğunun ve sadece bir rejim olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Seçer, "Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine, kuruluş felsefesine, Atatürk ilkelerine ve O'nun değerlerine aykırı birtakım uygulamalarla zayıflatılmaya çalışılıyorsa da cumhuriyet sağlam temeller üzerine kuruludur, sarsmak veya ortadan kaldırmak mümkün değildir. Sadece bir rejim ve yönetim şekli olarak görmemek lazım, cumhuriyet bir değerler bütünüdür" diye konuştu.

"Saygın bir ulus olmak istiyorsak, Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğumuz var"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu ilkeleri gelecek nesillere aktarmanın da önemli olduğuna vurgu yapan Seçer, "100 yıl önce ortaya konmuş ve bugünün evrensel anlayışıyla son derece uyumlu olan bir dahinin görüşlerini gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Daha müreffeh bir toplum olmak istiyorsak kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, çağdaşlığıyla, dünyada parmakla gösterilebilen, rekabet edebilen, saygın bir ulus olmak istiyorsak Atatürk'ün ilkeleri çerçevesinde hareket etme zorunluluğumuz var. Bizden sonraki kuşaklara da bunu anlatmaya, bizim bırakacağımız emanetin üzerine iyi şeyler koymaları için mücadele anlayışını aşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Atatürk'ün Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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