Mersin'de Kayyum Protestosu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Eylem - Son Dakika
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Mersin'de Kayyum Protestosu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Eylem

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Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etti. Eylemde, tutuklamaların siyasi bir operasyon olduğu vurgulandı.

01.11.2024 15:40  Güncelleme: 17:35
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(MERSİN) - Mersin Emek ve Demokrasi Platformu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasını protesto etti.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Özgür Çocuk Parkında bir araya gelerek İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etti. Eyleme DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ile DEM Parti Mersin İl Eş Başkanları Bedriye Kuş ve Reşat Aşan da destek verdi. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Mustafa Özbay, şunları söyledi:

"Türkiye halkları daha önce defalarca sahnelenen bu oyununun yönetmenini, yapımcısını, aktörlerini çok iyi tanımaktadır. Plan çok önceden kurulmuş bugün hayata geçirilmiştir. Daha 7 ay önce yapılan yerel seçimlerde YSK tarafından adaylığı onanmış, Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oyunu alarak seçilmiş belediye başkanına haksız, hukuksuz bir şekilde yapılan bu siyasi operasyonu kabul etmiyoruz ve güçlü bir şekilde kınıyoruz. Esenyurt halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanı derhal serbest bırakılmalı ve görevine iade edilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kayyum Protestosu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Eylem - Son Dakika

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