Mersin\'de Koruyucu Aile Sayısı ve Barınan Çocuk Sayısı Arttı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin il genelinde koruyucu aile sayısının 253'e, ailelerde barınan çocuk sayısının da 306'ya yükseldiği belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Bu ailemizi şefkatle, sevgiyle büyütmeye devam edeceğiz" dedi.
Vali Ali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği iftar programına 'koruyucu aileler ve sahiplendikleri çocuklarla' birlikte iftar yaptı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar yapıldı. Programda konuşan Vali Pehlivan, çocuklara sahip çıkan ailelerin, devletin ve milletin nezdinde ayrı bir değeri ve kıymeti olduğunu söyledi. "Sizler sadece koruyucu aile değil, gerçek manada bir ailesiniz" diyen Vali Pehlivan, "Hepinize duyarlılığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyor, devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum. Başımızın tacı bu güzel çocuklarımıza sahip çıkıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
"Koruyucu aile sayısı 253'e yükseldi"
Mersin il genelinde koruyucu aile sayısının 253'e, ailelerde barınan çocuk sayısının da 306'ya yükseldiği bilgisini veren Vali Pehlivan, "Bu uygulama, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde 2012 yılında 'Gönül Elçileri' projesi olarak başlamıştı. Bu proje başladıktan sonra dayanışma anlayışı içerisinde çığ gibi büyüdü ve yıldan yıla da arttı. Türkiye genelinde binlerce çocuğumuza, binlerce ailemiz sahip çıktı. İlimiz de sizlerin özverisi, sevgisi, şefkati sayesinde koruyucu aile sayısında ilimiz Türkiye'de 8. sıraya kadar yükseldi" diye konuştu.
"Bizim inancımızda, kötülüklerle değil iyiliklerle yarışma var"
Bu duyarlılık ve iyilik yarışında, Mersin'i buralara kadar taşıdıkları için koruyucu ailelere teşekkür eden Vali Pehlivan, "Bizim inancımızda, kötülüklerle değil iyiliklerle yarışma var. İyiliklere iyilik katmak, güzelliklere güzellik katmak, güzel hasletleri çoğaltmak var. Yeni nesil yetiştirmek ve nesillere sahip çıkmak da bu hasletlerden birisidir. Dünyaya şöyle bir bakıyoruz da özellikle Gazze'de aylardır yaşanan zulme, çocuklarımızın ve ailelerinin çektiklerine, her yaştaki kardeşlerimizin çektiğine bakıyoruz da birbirimize daha da fazla kenetlenmemiz gerektiğini bir kere daha anlıyoruz. Çocuklarımıza çok daha sıkı bir şekilde sarılmamız gerektiğini, onları daha da şefkatle kucaklamamız gerektiğini bir kere daha anlıyoruz. Kendi çocuklarımıza sahip çıkarken bir yandan da devlet ve millet olarak, imkanlar ölçüsünde Gazze başta olmak üzere mazlum durumda olan insanlara yardım elimizi uzatma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.
"Bizim medeniyetimize, inanç yapımıza, kültürümüze, necip milletimiz tarih boyunca olduğu gibi kendine yakışanı yapmaktadır" diyen Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Biz büyük bir aileyiz. Geleceğimizi yeşertecek olan bu çocuklarımıza gözünüz gibi bakıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonraki süreçlerde de bu ve benzeri vesilelerle sizlerle birlikteyiz, birlikte olmaya da devam edeceğiz. Başta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve o bünyedeki mesai arkadaşlarımız olmak üzere bütün Mersin sizin aileniz, bütün Türkiye bizim ailemiz, hepimizin ailesidir. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailemizi şefkatle, sevgiyle büyütmeye devam edeceğiz. Hem coğrafyamıza hem de dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca olduğu gibi sağlıklı, güçlü, başarılı nesilleri hep beraber yetiştireceğiz ve daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."
İftar programına Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, koruyucu aileler ile çocukları katıldı. - MERSİN
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