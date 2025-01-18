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Mersin'de Öğretmenlere Eğitim

Mersin\'de Öğretmenlere Eğitim

Mersin'de özgül öğrenme güçlükleri üzerine iki günlük farkındalık eğitimi düzenlendi.

18.01.2025 11:15
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Mersin'de öğretmenlere yönelik 'Özgül Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitimi' düzenlendi. İki gün süren eğitimde, disleksi, diskalkuli ve disgrafi gibi özgül öğrenme güçlükleri üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Mersin Kent Konseyi Eğitim Komisyonu koordinesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toros Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim, Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren eğitimde, disleksi, diskalkuli ve disgrafi gibi özgül öğrenme güçlükleri üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Mersin merkez ilçelerde yer alan kamu ve özel okullardan gelen öğretmenlere yönelik düzenlenenen eğitimde, katılımcılara öğrenme güçlüklerini anlama, başa çıkma ve destek olma yolları hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimde, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Prof. Dr. İsa Birkan, Mersin Üniversitesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Çetin Okuyaz, Prof. Dr. Mustafa Kömür ve Doç. Dr. Meltem Çobanoğulları Direk, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nden Doç. Dr. Ufuk Özkubat, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Ender Atabay ile Mersin Toros Devlet Hastanesi'nden Psikolog-Yazar Mehmet Ali Vural konuşmacı olarak yer aldı.

Girgeç: "Bütün ilçelere bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz"

Kent Konseyi Başkanı Alper Girgeç, Mersin'in merkez ilçelerindeki öğretmenlere yönelik Özgül Öğrenme Güçlüğü ile ilgili eğitimler vermek üzere bir araya geldiklerini belirterek, bu eğitimlerin devamının geleceğini ifade etti. Girgeç, "Bütün ilçelere bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber, bunun diğer ilçelere de yaygınlaştırılması konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki dönemde ilçelerde de farklı yerlerde, daha kırsala çıkarak bunları yapmayı planlıyoruz" dedi.

Vural: "Güçlükleri ortadan kaldırıp avantaja çevirmeye çalışıyoruz"

Psikolog-Yazar Mehmet Ali Vural da eğitimin 4 merkez ilçedeki tüm sınıf, rehber öğretmenleri, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenleri ile psikolojik danışmanlara yönelik yapılan 3. büyük etkinlik olduğunu belirterek, "Özgül Öğrenme Güçlüğünde, çocuklar zeka problemi olmadığı halde matematikte, okumada ve yazmada belirgin güçlük yaşar. Çocukların dezavantajlı durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik yaptığımız 3. büyük etkinlik. Bu çocukların tespit edilmesiyle bireysel bazı dezavantajların ortadan kaldırılmasını, çocukları tanıyan öğretmenlerin farklı stratejiler geliştirmesini öngörüyoruz. Bu çocukların büyük potansiyelleri barındırmalarına rağmen güçlük çektiklerini biliyoruz. Bu güçlükleri ortadan kaldırıp avantaja çevirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Öğretmenlere Eğitim - Son Dakika

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