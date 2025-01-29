Mersin'de Ücretsiz Kedi Kısırlaştırma Merkezi Açıldı

Yerel

Mersin'de 'Kedi Kısırlaştırma Merkezi' açıldı

Ücretsiz hizmet veren merkezde sokak kedilerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçilmesi ve dengeli bir hayvan popülasyonu sağlanması amaçlanıyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni vatandaşların hizmetine açtı. Sokak kedilerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçmek ve dengeli bir hayvan popülasyonu sağlamak amacıyla açılan merkez, bahçesinde, mahallesinde veya sokakta baktığı kedileri olan gönüllülere ücretsiz şekilde hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yılda 3 kez doğum yapma ihtimali bulunan sokak kedilerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçmek ve dengeli bir hayvan popülasyonu sağlamak amacıyla Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni hizmete açtı. Bahçesinde, mahallesinde veya sokakta baktığı kedileri olan gönüllülere ücretsiz şekilde hizmet veren merkez randevu sistemiyle çalışıyor. Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemini yapılan kediler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına 5 gün boyunca gözetim altında tutularak, gönüllülere tekrar teslim ediliyor. Kedisi 5'ten fazla olan ve kendi imkanlarıyla kedilerini getiremeyecek vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından araç ve box imkanı da sunuluyor. Hayvan hastaneleri ve veterinerlerde özel ücrete tabi olan ve günümüzde hayvanların ırk, cinsiyet, boy-kilo gibi değişkenliklerine göre artan ücretsiz kısırlaştırma işlemi gönüllülere hem kolaylık sağlıyor hem de maliyetten kurtarıyor.

Mama desteği devam edecek

Kısırlaştırma işleminin yapıldığı merkezde, hem genetik hastalıkların yayılmasının hem de genel sağlık problemlerinin çoğalmasının önüne geçilmesi de hedefleniyor. Mezitli İtfaiye biriminin yanında yer alan merkez, her gün 08.00 ile 17.00 arasında açık olup, kısırlaştırma işlemleri salı ve çarşamba günleri 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılıyor. Gönüllülere daha önce gerçekleştikleri kısırlaştırma sayısı kadar mama desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayı 2025'te de devam ettirecek. Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar, 'Teksin' üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilecekler.

"Vatandaşlarımız, sokakta baktıkları kedileri ücretsiz kısırlaştırabilecekler"

Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde veteriner hekim olarak görev yapan Yusuf İncir, daha önce tüm kısırlaştırma işlemlerinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldığını belirtti. Oraya götürülen kedilerin bazılarının enfeksiyon taşıdığını, bu yüzden diğer hayvanların da hastalık kapma riskini artırdığını ifade eden İncir, bunun önüne geçebilmek için yeni açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde hizmet vermeye başladıklarını kaydetti. İncir, "Vatandaşlarımız, sokakta yaşayan canlara hizmet gayesiyle onların tedavisi ve kısırlaştırılması için özel hekimlere gidebiliyorlardı. Artık vatandaşlarımız, sokakta baktıkları kedileri buraya getirerek ücretsiz kısırlaştırabilecekler" dedi.

Merkezde gerekli kontrollerin yapılmasının ardından kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdiklerini belirten İncir, hayvanın belli bir süre gözetim altında tutulduğunu ifade etti. Kısırlaştırma işlemi yapılacak hayvan sayısının 5'ten fazla olduğu durumlarda araç desteği sunduklarını da vurgulayan İncir, "Vatandaşlarımıza aynı zamanda mama desteği de sağlıyoruz. Bir gönüllünün kısırlaştırdığı hayvan sayısı ne kadar çoksa, mama desteği de o kadar yüksek oluyor" diye konuştu.

"Gönüllü hayvansever sayısı da artacaktır"

Gönüllülerden Canan Keven de Büyükşehir Belediyesinin, kısırlaştırmanın yanı sıra trafik kazası veya hasta hayvana müdahale gibi birçok konuda da kendilerine destek olduğunu söyledi. Kedilerin kısırlaştırma maliyetlerinin arttığı bir dönemde merkezin vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacağını belirten Keven, "Herkes sokakta baktığı sahipsiz canları gönül rahatlığıyla getirip burada hiçbir ücret ödemeden kısırlaştırabilir. Bu merkez bizim için çok büyük bir şans" ifadesini kullandı.

Gönüllü Alev Ertem ise, "Evde 2, ayrıca bahçede baktığım birçok kedim var. Elimden geldiğince hayvanlara yardım etmeye çalışıyorum. Kısırlaştırma merkezleri, gönüllü hayvansever sayılarını da artıracaktır" dedi.

(VEG-FKE-SO-Y)