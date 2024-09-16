Mersin'den Sudan'a İyilik Gemisi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'den Sudan'a İyilik Gemisi

Mersin\'den Sudan\'a İyilik Gemisi

AFAD ve Türk Kızılay iş birliğiyle Mersin'den Sudan'a 3 ton yardım malzemesi gönderildi.

16.09.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD ve Türk Kızılay iş birliğinde hazırlanan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği 3 ton yardım malzemesi taşıyan ikinci iyilik gemisi 'Seahorse', Mersin'den Sudan'a uğurlandı. Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemi, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

AFAD koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, bağışçılar ve paydaşların desteğiyle hazırlanan ve Sudan'a ulaşacak geminin yükü, Sudan'da yaşanan insani krize yanıt vermek amacıyla gıda, çadır, barınma ve battaniye malzemelerinden oluşuyor. Sudan'a hareket eden gemide, 8 bin 500 çadır, 17 binin üzerinde battaniye ve çeşitli barınma malzemeleri, bin tonluk un ve 500 tona yakın gıda kolilerinden oluşan malzemeler bulunuyor.

"3 bin ton yardım malzemesi gönderiyoruz"

Mersin Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Murat Çağrı Erdinçi'in de katıldığı Mersin Limanı'ndaki uğurlama töreninde konuşan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, bağışçılara teşekkür etti. Bugün yola çıkacak olan geminin, bu yaz gönderilen ikinci yardım gemisi olduğunu söyleyen Taşdelen, ilk yardım gemisinin 19 Temmuz'da Sudan'a ulaştığını ifade etti. 19 Temmuz'da gönderilen ilk geminin 2 bin 500 tondan oluştuğunu hatırlatan Taşdelen, içerisinde gıda, hijyen ve barınma malzemeleri ile ilaçlar bulunduğunu belirtti.

Bugün ise 3 bin tonluk bir yardım malzemesinin gönderileceği bilgisini veren Taşdelen, "Seahorse' adlı gemiyle yaklaşık 18 bin 500 çadır, 17 binin üzerinde battaniye ve çeşitli barınma malzemeleri, bin tonluk un ve 500 tona yakın da gıda kolilerinden oluşan malzemelerimizi şu anda sevk etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.

" Gazze'ye 30 bin ton un daha gönderilecek"

STK'lara ve Türk Kızılayına teşekkür eden Taşdelen, "Her zaman olduğu gibi bu gemide de yine muhteviyatını, içeriğini birlikte hazırladık. Biz tabi bunu ilk kez yapmıyoruz. Bu gemi, bu yıl içerisinde gönderdiğimiz 14. gemi. 12 tanesini Mısır'a gönderdik, Gazze'ye ulaştırılmak üzere. Orada da çok büyük yardımlarımız söz konusu. Şu anda Gazze için toplamda 75 bin tonu bulan bir malzeme sevkiyatı yaptık. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve İçişleri Bakanımızın talimatıyla bu yıl içinde 30 bin ton unun daha Gazze'ye ulaştırılması karara bağlandı. Toplamda 9 sevkiyatta Gazze'ye bunları sevk edeceğiz. Şu anda 5. sevkiyatımızı 13 Eylül tarihi itibarıyla yapmış bulunuyoruz. 10'ar günlük aralarla 4 sevkiyat daha yapıp 30 bin ton unu inşallah Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Bunun yanında Refah sınır kapısında büyük sıkıntıların söz konusu olduğunu kaydeden Taşdelen, orada da bekleyen malzemeler olduğunu hatırlatarak, "İnşallah oradaki sıkıntıları da aştığımızda tırların üzerinde bekleyen malzemelerimizi yine Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın yanında durmaya devam ediyor"

Konuşmasının devamında, "Yakın coğrafyamızda maalesef hepinizin bildiği gibi çok büyük sıkıntılar söz konusu. Hem iç çatışmalar, hem iklim şartları. İşte Sudan'da uzun yıllardır devam eden iç karışıklıklar söz konusu. Bir de bunun üzerine büyük bir kuraklık oldu" diyen Taşdelen, şunları kaydetti:

"Son haziran ayında da sıkı bir yağmur ve onun peşine gelen sellerle boğuşuyor Sudanlı kardeşlerimiz. Biz de bunun üzerine kardeşlerimizin yanında durmak ve onlara yardım ulaştırabilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Ülkemiz bu anlamda dünyanın her yerinde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın yanında durmaya devam ediyor. Allah bize bunun koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak için görev nasip etti, biz de bu görevi yerine getiriyoruz. Yine STK'larımızın hayırlarıyla beraber inşallah bu malzemeleri bu coğrafyalarda, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz."

Yakın tarihte Bangladeş'te de büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Taşdelen, "Ülkenin yüzde 20'si sular altında kaldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya göreve gittik. 12 gün boyunca Bangladeşli kardeşlerimize de hem hijyen hem de gıda kolileri dağıtma durumunda olduk. Türkiye olarak 50 binin üzerinde paket dağıtımı gerçekleştirdik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Allah bizi afetlerden korusun, sakınsın. Ama başımıza geldiğinde de bu dayanışmayı göstermeyi bize nasip etsin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yardım gemisi, yapılan dualar eşliğinde Sudan'a gitmek üzere Mersin Limanı'ndan hareket etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, Kızılay, mersin, İyilik, Sağlık, Sudan, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'den Sudan'a İyilik Gemisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 21:13:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'den Sudan'a İyilik Gemisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement