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Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali Ödülleri Açıklandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali'nin ödülleri açıklandı. 4 kategoride dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri 8 Ocak'ta takdim edilecek. Festivalde edebiyatseverlerle bir araya gelmekten mutluluk duyulduğu belirtildi.

Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali Ödülleri Açıklandı
06.01.2024 - 09:49,  Güncelleme: 09:51
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından  düzenlenen '2. Mersin Uluslararası Edebiyat Festivali'nin ödülleri açıklandı. İçel Sanat Kulübü 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü, Mersin Sanat Edebiyat Derneği İlyas Halil Öykü Ödülü, 3. Mersin Roman Ödülü ve Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin olmak üzere 4 kategoride dereceye girmeye hak kazanan eserlerin sahiplerine ödülleri, 8 Ocak'ta takdim edilecek.

İçel Sanat Kulübü 2. Rehber Aydın Şiir Ödülü seçici kurulu Prof. Dr. Faik Kanatlı, Aydan Yalçın, Nalan Çelik, Erdal Dalgıç ve Baha Sadık Akıner'den oluştu. 52 kişinin şiirleriyle katıldığı yarışmada; İzmir'den Ersan Kaan Erçelik birincilik ödülüne layık görülürken, Samsun'dan Fatih Öğüt ise ikinci seçildi. Mersin Sanat Edebiyat Derneği İlyas Halil Öykü Ödülü seçici kurulu üyeleri, Nursel Duruel, Ali F. Bilir, Gülseren Engin Ünsün, Orhan Özdemir ve Remzi Karabulut'un öykü dosyaları arasında yaptığı değerlendirme sonucunda gazeteci-yazar Abidin Yağmur'un öykü dosyasını birinciliğe değer bulunurken, Eskişehir'den Engin Kükrer ikinci, Samsun'dan Dilek Ekici ise üçüncülüğe layık görüldü. 3. Mersin Roman Ödülü seçici kurulu Barış İnce, Jale Sancak, Turan Ali Çağlar, Öner Yağcı ve Hisayet Karakuş Trabzon'dan yarışmaya katılan Yaşar Bedri Özdemir'i birinciliğe layık gördü. Son olarak liseli öğrenciler arasında yapılan Hikayelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin yarışmasında seçici kurul olan Fatma Saadet Bilir, Rüştü Aydın ve Mehmet Ali Elçin; lise öğrencisi Zeynep Bilge Yılmaz'ın eserini birinci seçti.

Dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllerini, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda 8 Ocak'ta düzenlenecek törenle alacaklar.

ÖZDÜLGER: "SANATIN, SANATÇININ HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni yılın ilk günlerinde edebiyat için bir araya gelmiş olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Sanat bizim vazgeçilmezimiz. Sanatın en önemli dinamiklerinden, en önemli disiplinlerinden bir tanesi olan edebiyatla da bir araya gelmiş bulunmanın ayrı coşkusu ve heyecanını duyuyorum" diye konuştu.

11-12-13-14 Ocak günlerinde düzenlenecek 2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'nde edebiyatseverlerle bir arada olacaklarını hatırlatan Özdülger, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın, sanatçının her zaman yanında ve destekçisi olacağımızın sözünü vermiştik. Yaptığımız çalışmalarımızda hep bu doğrultuda ilerliyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla eş zamanlı ve paydaş olarak bir bütün halinde bu çalışmaları yapıyor olmanın ayrı mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek, ödüle layık görülen herkesi tebrik etti.

İSK BAŞKANI ALKAR, DERECEYE GİRENLERİ TEBRİK ETTİ

Büyükşehir Belediyesi'nin önemli bir projeye imza attığını kaydeden İçel Sanat Kulübü Başkanı Fatih Alkar, "2. Uluslararası Edebiyat Festivali'ni hep birlikte yaşayacağız, Mersin olarak. İçel Sanat Kulübü ailesi olarak yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte bu festivalin içerisinde olmak ve paydaşı olmak bizler için onur vericidir" sözlerine yer vererek, dereceye girenleri tebrik etti.

Kaynak: ANKA
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