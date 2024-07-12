Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan Gülnar\'da Ziyaretlerde Bulundu

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulunarak, esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi, şehit ailesini ziyaret etti.

İlk ziyaretini Kaymakamlığa gerçekleştiren Pehlivan, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından, ilçenin genel durumu, yatırımlar, kamu hizmetleri, çalışma ve faaliyetler hakkında Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı'dan bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Kaymakamlık binasında bulunan İlçe Adliyesini ziyaret ederek, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimleri ile görüşen Pehlivan, Gülnar Devlet Hastanesini de ziyaret etti. Pehlivan, hastanenin genel durumu, verilen sağlık hizmetleri ile şubat ayında tesis edilerek hizmete alınan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitesi ile mart ayında hastaneye kazandırılan ileri teknolojiye sahip tomografi cihazı hakkında bilgi aldı.

Hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Pehlivan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Vali Pehlivan, Gülnar'daki mahalle muhtarlarıyla, Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. Muhtarların mahalleleriyle ilgili sorun, tespit ve taleplerini dile getirdiği toplantıda konuşan Pehlivan, Mersin'in sadece Akdeniz'in değil Türkiye'nin de inci ve öncü şehri olduğunu vurgulayarak, il genelindeki ve Gülnar'daki kamu yatırımları ve kamu hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantıya, Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Gülnar Belediye Başkan Vekili Mustafa Denk, birim amirleri ve kurum temsilcileri de katıldı.

Esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti

İlçedeki esnafı ziyaret eden Pehlivan, vatandaşlarla ilçe meydanında bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Pehlivan, Mersin'in huzuru, birliği, beraberliği, kamu hizmetleri ve ilgili diğer konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Şehit ailesine ziyaret

Vali Pehlivan, ayrıca Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Gültepe Sınır Karakolu'nda mayın patlaması sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden annesi Şadiye ve babası Nebi Ulupınar ile ailesini ziyaret etti. Pehlivan, başta şehit Ertuğrul Ulupınar olmak üzere bütün şahitler ile ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve minnetle yad ederek ailelere sabır ve başsağlığı diledi. Pehlivan, şehit Ertuğrul Ulupınar'ın annesi Şadiye ve babası Nebi Ulupınar'a Türk bayrağı takdim etti. - MERSİN