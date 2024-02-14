Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarını sürdürüyor

Yerel

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hayata geçirdikleri projeleri değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalarını sürdürüyor. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) ziyaret eden Başkan Özyiğit, Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni kurumlarının temsilcilerini de ağırladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kent paydaşlarıyla bir araya gelerek, 5 yıllık hizmet sürecini değerlendirmeye devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları buluşmalarını sürdüren Başkan Özyiğit, gelecek dönem için talep ve önerileri de alıyor. Bu kapsamda Özyiğit, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek, Başkan Veysel Sarı ve birliğe bağlı odaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Esnaf temsilcileriyle projelerini paylaşan Özyiğit, yerel esnafın güçlenmesi ve ayakta kalması için emek verdiklerini belirtti. Hayata geçirdikleri Yenişehir Halk Kart ve Yenişehir Çevreci Halk Kart ile sadece yerel esnaflardan alışveriş yapılabildiğini aktaran Başkan Özyiğit, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla aylık 750'lik nakdi destek sağladığımız Yenişehir Halk Kart ve Yenişehirlilerin atıklardan gelir elde ettiği Yenişehir Çevreci Halk Kart projemizde sadece yerel esnaflarımızdan alışveriş yapılabiliyor. Yenişehir Çevreci Halk Kart ile aylık 3 bin TL'ye kadar kazanç sağlanabildiğini gördük. Hem atıkların geri dönüşümünü sağlıyor, hem de aile bütçesine katkı veriyoruz. Bunun yanı sıra kart sahipleri alışverişlerini yerel esnaflardan yapıyor. Yenişehir'in parası Yenişehir'de kalıyor."

'Öğrenci'YE projesini esnafla birlikte yürüttüklerini aktaran Başkan Özyiğit, şöyle devam etti:

"Kentimizde okuyan üniversiteli öğrencilere ücretsiz yemek imkanı sunduğumuz Öğrenci'Ye projesini hayata geçirdik. Şu anda 2 bin üniversiteli gencimize esnaflarımızla destek veriyoruz. Bu projemizle de esnaflarımızla çalışıyoruz. Yenişehir esnafı ile dayanışma içerisinde, öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz. Tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum."

Yenişehir Belediyesi olarak Göçmen Balık Pazarı'nı inşa ederek, hizmete açtıklarını ve pazarı Yenişehirli esnafa açtıklarını belirten Özyiğit, "Yeni bir balık pazarı daha kuracağız, kısa sürede temelini atacağız. Esnaflarımıza alan açıyoruz, elbette hemşehrilerimize de daha uygun fiyatlarla taze balığa ulaşmalarına imkan sağlıyoruz" dedi.

Mersin ESOB Başkanı Veysel Sarı ve birliğe bağlı oda başkanlarının öneri ve taleplerini de alan Başkan Özyiğit, Yenişehir'de bir sanayi sitesi kurulması ile ilgili konuştu. Özyiğit, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde böyle bir girişimimiz oldu. Ancak Büyükşehir Belediye Meclisi'nce kabul görmedi, yeni dönemde tekrar hazırlığımızı yapacağız. Esnaf odalarımızla birlikte çalışarak, Yenişehir'e sanayi sitesi kurulması için elimizden geleni yapacağız."

Alanya Sokağı'nı baştan aşağıya yenilediklerini ve kuzey-güney yönünde trafiğe kapattıklarına dikkat çeken Özyiğit, şunları dile getirdi:

"Alanya Sokağı esnafı da vatandaşlarımız da oradaki çalışmalarımızdan çok memnun kaldı. Esnaflarımızı ziyaretimde gelirlerinin arttığını söylüyorlar, güzel bir yaşam alanı oldu. Alışveriş merkezlerine mahkum değiliz. Bu sokaklarımızın sayısını arttıracağız."

Mersin ESOB Başkanı Veysel Sarı, Başkan Abdullah Özyiğit'e destekleri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.

Başkan Özyiğit, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı (SMMMO) da ziyaret ederek, SMMMO Başkanı Emin Levent Türkili ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Mali müşavirlerle hayata geçirdikleri projeleri paylaşan Özyiğit, talep ve önerilerini aldı.

Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni kurumlarının temsilcilerini ağırlayan Başkan Özyiğit, "Ekmekten, demokrasiden yana yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımızın her bir önerisi bizim için çok kıymetlidir. Ziyaretleri ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.