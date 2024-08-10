İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası İstihdam Kapılarını Aralıyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik mesleki ve teknik kurslarıyla istihdam kapılarını aralıyor. Meslek Fabrikası aracılığıyla son 3 ayda 130 kişi çeşitli sektörlerde istihdam edildi.

Kentin ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına ve nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslarına devam ediyor. Meslek Fabrikası'nda eğitim alan özellikle gençler ve kadınlar, istihdam olanaklarının da kapılarını aralıyor. Bu kapsamda son 3 ayda 106'sı kadın olmak üzere 130 kursiyer çeşitli sektörlerde istihdam edilirken, 9 kadın kursiyer de aynı anda aynı tekstil firmasında iş başı yaptı. Artık bir meslek sahibi olabildiklerini belirten kadınlar, ekonomik özgürlüklerini ve özgüvenlerini kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

17 ilçede 28 kurs merkezinde

Meslek Fabrikası'nın çalışma şeklini aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, "Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak İzmir'in 17 ilçesinde 28 farklı kurs merkezinde mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu eğitimlerimizi, iş birliği halinde olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek liseleri gibi kurumlarla gerçekleştiriyoruz. Meslek Fabrikası'nın en önemli misyonu, mesleki ve teknik eğitim alan kişileri sektöre yönlendirmek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinde belirttiği üzere, özellikle gençlere ve kadınlara odaklanmış durumdayız. Kurslarımızdan mezun olup çalışmak isteyenleri İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimimiz aracılığıyla sektöre yönlendiriyoruz. Bu aşamada iş dünyasının sektör temsilcileriyle iletişim halinde oluyoruz. Talep anlamında önde gelen sektörler, genellikle sanayi, tekstil, yiyecek-içecek hizmetleri alanları oluyor. Son 3 ay içinde 106'sı kadın olmak üzere 130 kişiyi Meslek Fabrikası aracılığıyla işe yerleştirmiş durumdayız" dedi.

"Kendime olan güvenim yerine geldi"

Ağrı'dan İzmir'e göç ettikten sonra bir süre işsizlikle mücadele eden 49 yaşındaki Melek Kaya, Meslek Fabrikası'nın kursunda eğitim alarak dikiş makinesi kullanmayı öğrendi. 9 kadın kursiyer arkadaşı ile bir tekstil firmasında aynı anda çalışmaya başlayan Kaya, "Asıl mesleğim aşçılık ancak iş bulamadım ve makine öğrenmek istedim. İşsiz olduğum dönemde İŞKUR'a başvurup dikiş makinesi kullanmayı öğrenebileceğim bir kurs olup olmadığını sordum. Beni Meslek Fabrikası'na yönlendirdiler. Orada eğitim aldık, sonra bir firmada işe başladık. Çok mutlu hissediyorum. Kendime olan güvenim yerine geldi. Ben çocuklarıma hem anne hem de babayım. Çocuklarıma bakmakla yükümlüyüm ve yeni bir düzen kurmak zorundayım. Çalışmak zorundayım ve çalışmayı çok seviyorum" diye konuştu.

"Meslek sahibi oldum"

Daha önce çeşitli sektörlerde iş deneyimi olan ancak uzun bir süre ev hanımlığı yapan 42 yaşındaki Özlem Özer Sığlan ise aynı tekstil firmasında iş başı yaptı. Sığlan, "İş bulmak için İŞKUR'a gittim. 'Bu bir yaştan sonra ne yapabilirim?' diye onlara danıştım. Bana Meslek Fabrikası'nı söylediler. Hemen başvurdum. Orada yaşın hiçbir sorun olmayacağını belirtip beni cesaretlendirdiler. Orada dikiş makinesi ile ilgili eğitim aldım. Bu sayede meslek sahibi oldum. Artık 'makineciyim' diyorum. Birçok işte yaş sınırı var ama bu işi öğrendikten sonra yaşın önemi olmuyor. Çok mutluyum. Evde oturup sıkıldığım için migren ağrıları ile uğraşıyordum. Migren ağrılarım geçti. Makinenin başında işe odaklanıyorum. Sıkıntılar kapının dışında kalıyor. Burası bambaşka bir dünyaymış. Ekonomik olarak da güçlendim" yorumunu yaptı.

"Kendim için çabalıyorum"

Gittiği bir iş başvurusu olumlu geçmeyince meslek öğrenmek için Meslek Fabrikası'nın kursuna katılan 34 yaşındaki Nurhayat Ulu da aynı firmada istihdam edildi. Ulu, "Bir tekstil firmasına iş başvurusunda bulunmuştum ama olumlu dönüş olmadı. Ben de o hırsla bu işi öğrenmek istedim. Meslek Fabrikası'nda makineyi öğrendim, meslek edindim. Ardından tekstil firmasında çalışmaya başladım. Meslek Fabrikası, her kadının müracaat etmesi gereken bir yer. Her kadının meslek edinmesi gerekiyor. Ben bir ev hanımıydım. Önceliklerim hep eşim ve çocuklarım oldu. Şimdi kendim için çabalıyorum. Ayrıca iki kızım için gelecek sağlamaya çalışıyorum. Küçük kızım cep telefonu istiyor. İlk maaşımla ona bir telefon almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir kazan-kazan hikayesi"

9 kadın kursiyeri istihdam eden bir tekstil firmasının İnsan Kaynakları Müdürü Gaye Altınyurtlu da şunları söyledi: "Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Hem sektörün hem de firmamızın geleceği için yapılacak en iyi yatırımlardan biri olduğunu düşünerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile iş birliği yaptık. Onların meslek kurslarından mezun olan 9 kadın kursiyerin istihdamını gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'na bu kıymetli destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu aslında bir kazan-kazan hikayesi. Hem onlar hem de biz kazanıyoruz. Kadınların iş hayatında var olmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." - İZMİR