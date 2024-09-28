İstihdam Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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İstihdam Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

İstihdam Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Mesleki eğitimle gençlerin istihdamı" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

28.09.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen "Mesleki eğitimle gençlerin istihdamı" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ve proje kursiyerleri katıldı.

Proje ile ilgili sunum yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, oda olarak proje fırsatlarından yararlandıklarını belirterek, "Özellikle depremden sonraki süreçte bizlerde yeni finansman kaynakları arayışına girdiğimizde özellikle Avrupa Birliğinin bu hibe destekleri, kalkınma ajansının destekleriyle ilgili ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Geçen hafta açıklanan Kalkınma Ajansının Seeco projesi adı altında iki tane projemizde onaylandı. Sözleşmelerini valimizle beraber imzalayacağız. Bunların birisi gastronomi merkezi. Burada hem üniversitemiz hem valiliğimizle beraber yürüttüğümüz bir proje olacak. Bir diğeri de sosyal girişimcilik merkezi. Bu da yine bizim yürüttüğümüz aslında uzun zamandır peşinde olduğumuz diğer büyükşehirlerde gördüğümüz özendiğimiz bir programdı. Bu projeleri hazırlarken bizlere destek veren hocalarımızda var. Programımızın ismi "Mesleki Eğitimle Gençlerin İstihdamı" projesiydi. Toplam tutarı 360 bin Euro'ya yakın bir bütçesi söz konusuydu. Bu projeyi esnaf sanatkarlar odalar birliğiyle beraber yürüttük. Projenin amacı 15-29 yaş aralığındaki gençlerin iş gücü piyasasına katılımını ve sosyal koşullarını dikkate alarak okumayan aynı zamanda herhangi bir yerde istihdam olmayan gençlere genel beceri eğitimleri ve mesleki eğitimler vererek istihdam edilmesi ve istihdamda kalmasını sağlamaktır" dedi.

Proje ortağı Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, projeyle birlikte gençlerin istihdama katılmalarının sağlanacağını ifade etti.

Duranay, "Projemiz eğitimini tamamlamış veya yarıda bırakmış istihdama katılmamış 15-29 yaş arası işsiz gençlerimizi istihdam etmek adına yapılmıştır. Eğitimlerini tamamlayan bu gençlerimiz inşallah hünerlerini, kabiliyetlerini, niteliklerini geliştirerek ülkemize güzel hizmetler yaparlar. Küçük esnaf ve sanatkarlarımız ile sanayicilerimiz insan gücüyle çalışmaktadır. Bugün ve gelecekte mesleklerini etkili bir şekilde icra edebilecek aynı zamanda tüm sektörlerin yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odasının hedeflerinin başında gelmektedir. Projemiz kapsamında gençlerimizin geleceğini şekillendirecek ve insanlara meslek edindirerek altın bir bilezik edinmeleriyle istihdama destekleri sağlanacaktır. Depremde çok büyük bir yıkıma uğrayan ilimizin tekrar kalkınması için yapılan bu tür proje tabanlı çalışmaların ilimize çok büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimiz sunar projeyle ufku açılan gençlerimizin güzel ve faydalı işler yapacağını umut ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, sivil toplum kuruluşlarına destek olduklarını dile getirerek sanayicilerle iç içe olduklarını, herhangi bir problemde sanayicilerin yanında olduklarını söyledi. Özhan, kursiyerlere başarılar dileyerek projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, projenin başarıyla tamamlanması nedeniyle ATSO Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

Varol, "Bu projelere başlayıp bu projeleri bitiriyor olabilmek biz yöneticiler için mutluluk verici bir şey. Bu projenin birkaç tane önemli manası var. Bunlardan en önemlisi biz Avrupa Birliği fonlarına uzun zamandır devam eden ilişkilerimiz nedeniyle çok ciddi kaynaklar yatıran harcamalara katılan bir ülkeyiz. Dolayısıyla oraya verdiğimiz kaynakların bu tarz projeler hazırlanarak tekrar bizim insanımıza kazandırılması bir kere çok önemli. Bu anlamda ben Ticaret ve Sanayi Odamızı, başkanımız nezdinde tebrik ediyorum. Gerçekten aktif ve dinamik bir kurumsal yapıları var. Bu şehri yaşadığımız büyük afetten sonra hızlı bir şekilde ayağa kaldıracaksak ancak bu yaklaşımla ayağa kaldırabiliriz. Sürekli olarak arayış içerisinde olmalıyız. Bu proje aslında böyle bir arayışın sonucu olan onlarca güzel çalışmadan bir tanesi. Avrupa Birliğinden alınan fonları, fonlarla yapılan projeleri başarılı bir şekilde tamamlamakta önemlidir. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca toplantıda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik işgücü piyasası destek program katılımcısı kursiyerler proje hakkında görüş ve düşüncelerini videoyla katılımcılara anlatıldı.

Protokol konuşmalarının ardından proje kapsamında temel makyaj, servis komiliği ve aşçı yardımcılığı alanlarında eğitim alan 160 kursiyere sertifika, proje koordinatörleri ve eğitmenlere de plaket verilirken program çalışma yemeği ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstihdam Projesi Kapanış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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