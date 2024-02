MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, AKP\'li Elazığ Belediyesi\'ne ucuz et satışı için tepki gösterdi

Yerel

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP'nin Elazığ Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın ucuz et satışı için Et ve Süt Kurumu'na dükkan tahsis etmemesine tepki gösterdi. Işıkver, "Beş sene boyunca sayın belediye başkanımıza yetki de verilmişti burada. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediye Meclis grubu da tam destek vermişti. Yetkiyi aldılar dört yıldır bekliyoruz vatandaş ucuz et yiyecek. Yapamadılar. Birkaç kez Meclis'te de konusu oldu ama şimdi biz yaptık, dört aydır bekliyoruz neyi bekliyoruz? Belediye bir yer verecek de garibanlar ucuza et yiyecek, bu olur mu? Biz vatandaşa niçin ucuz et yediremiyoruz" dedi.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu. Işıkver, dar gelirli vatandaşların ucuz et alabilmesi için Et ve Süt Kurumu'na 4 aydır dükkan tahsis etmeyen AKP'li Elazığ Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"BELEDİYENİN BİR DÜKKAN VERECEK İMKANI YOK MU?"

Işıkver, şunları söyledi:

"Bugün gitmediğimiz bakanlık sayısı ya bir ya ikidir ama özellikle size bir şey söyleyeceğim. Et Balık Kurumu Genel Müdürüne gittik, dedik ki; 'vatandaş burada hijyen koşullarında ucuz et yesin Türkiye'deki 18'inci et satış mağazasını Elazığ'da açalım'. İnanın beş sene boyunca sayın belediye başkanımıza yetki de verilmişti burada. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediye Meclis grubu da tam destek vermişti. Yetkiyi aldılar dört yıldır bekliyoruz vatandaş ucuz et yiyecek yapamadılar birkaç kez Meclis'te de konusu oldu yanlışsam çıkıp düzeltsinler ama şimdi biz yaptık dört aydır bekliyoruz neyi bekliyoruz? Belediye bir yer verecek de garibanlar ucuza et yiyecek, bu olur mu? Bunu sizin taktirlerinize bırakıyorum bu olur mu? Bu belediyenin bir dükkan verecek imkanı yok mu? Sokakta gezen herkese birer tane dükkan verdiniz, her derneğe bir oda verdiniz, bir bina verdiniz bazı derneklere, bazılarının mallarını verdiniz. Biz vatandaşa niye ucuz et yediremiyoruz en küçük örnek bu?"

"MHP KAZANMASIN DİYE İYİ ÇALIŞSINLAR"

MHP'nin Elazığ'da belediye yönetiminde 10 yıllık tecrübesi olduğunu belirten Işıkver, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi geleceğe umutla bakıyoruz çünkü Milliyetçi Hareket Partisinin bu şehri yönetmeye dahil 10 yıllık bir tecrübesi var. Bizim olduğumuz yerde sermaye sahiplerinin sözü geçmez, karanlık kapıların arkasında delikanlılara, babayiğitlere kumpas kuranlara sözü de lafı da geçmez. İyi çalışsınlar MHP kazanmasın diye çalışsınlar onlar da. Her seçim çalıştılar biz milletle yürüyeceğiz Elazığ çocuklarıyla yürüyeceğiz biz bu şehrin asli unsurlarıyla zafere yürüyeceğiz. Dolayısıyla Sayın Murat Aygen'in yönettiği belediyede kesinlikle yolsuzluğa, arsızlığa, yanlışlara, sıkıntılara yol vermeyeceğiz."