MHP Gaziantep İl Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye - Son Dakika
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MHP Gaziantep İl Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye

MHP Gaziantep İl Teşkilatı\'ndan Devlet Bahçeli\'ye anlamlı hediye
18.06.2026 11:20
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MHP Gaziantep İl Teşkilatı, Ankara'da TBMM Grup Toplantısı'na katılarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli'ye, üzerinde Türk Dünyası Haritası bulunan ve geleneksel Türk motifleriyle süslenen özel tasarım bakır tepsi hediye edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, Ankara'ya giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen MHP Grup Toplantısı'na katıldı. Kalabalık bir heyetle Ankara programına katılan teşkilat üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup kürsüsünden verdiği mesajları yerinde takip etti. Program kapsamında MHP Gaziantep heyeti, Genel Başkan Bahçeli'yi makamında da ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep'in geleneksel el sanatlarını yansıtan özel bir hediye Bahçeli'ye takdim edildi. Üzerinde titizlikle işlenmiş Türk Dünyası Haritası bulunan ve geleneksel Türk motifleriyle süslenen özel tasarım bakır tepsi, MHP Gaziantep İl Teşkilatı tarafından Devlet Bahçeli'ye sunuldu. Bahçeli'nin hediyeyi beğenerek teşkilata teşekkür ettiği belirtildi.

MHP Gaziantep İl Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye

GAZİANTEP HEYETİ ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU

MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın Ankara programına, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve KAÇEP İl Başkanı katıldı. Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen MHP Grup Toplantısı'na katılarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını salonda takip etti. Yoğun geçen Ankara temasları kapsamında Gaziantep heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcıları ve Ülkü Ocakları Genel Başkanı'nı da makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde teşkilat çalışmaları, Gaziantep'te yürütülen faaliyetler ve geleceğe yönelik hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Teşkilat üyeleri, Ankara programının birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu ifade etti. MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın, sahadaki çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceği ve parti politikaları doğrultusunda Gaziantep'te çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

BAHÇELİ'YE TÜRK DÜNYASI HARİTALI BAKIR TEPSİ TAKDİM EDİLDİ

Grup toplantısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep heyetini makamında kabul etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette teşkilat üyeleri, Bahçeli'nin hayır duasını aldı. Ziyarette Gaziantep'in el işçiliği geleneğini yansıtan özel bir bakır tepsi de Genel Başkan Bahçeli'ye hediye edildi. Şahsına özel olarak hazırlanan bakır tepsinin üzerinde Türk Dünyası Haritası yer aldı. Geleneksel Türk motifleriyle süslenen ve titizlikle işlenen tepsi, Türk birliğinin nişanesi olarak Bahçeli'ye sunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu anlamlı hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gaziantep teşkilatına teşekkür ettiği bildirildi. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Bahçeli'nin Gaziantep teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve tüm Gazianteplilere selamlarını ilettiği ifade edildi. MHP Gaziantep İl Teşkilatı ise liderlerinin izinde, aynı azim ve kararlılıkla sahada çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi.

MHP Gaziantep İl Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye

BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN ANIT MEZARI ZİYARET EDİLDİ

MHP Gaziantep İl Teşkilatı, TBMM'deki grup toplantısı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli ziyareti sonrasında milliyetçi-ülkücü hareketin kurucu lideri Başbuğ Alparslan Türkeş'in anıt mezarını da ziyaret etti. Geniş katılımla gerçekleştirilen ziyarette, teşkilat üyeleri Türkeş'in manevi huzurunda dua etti. Anıt mezar ziyareti, MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın Ankara programının anlamlı duraklarından biri oldu. Teşkilat üyeleri, Başbuğ Alparslan Türkeş'in fikir ve mücadelesine bağlılıklarını ifade ederek, milliyetçi hareketin değerleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Ziyaret programının, hem teşkilat içi dayanışmayı güçlendirdiği hem de Gaziantep teşkilatının Ankara'daki temasları açısından önemli bir buluşma olduğu kaydedildi. MHP Gaziantep İl Teşkilatı'nın, kentteki siyasi çalışmalarına birlik ve kararlılık içinde devam edeceği bildirildi.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel MHP Gaziantep İl Teşkilatı'ndan Devlet Bahçeli'ye anlamlı hediye - Son Dakika

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