Midilli Adası\'ndaki kriz çözüldü

Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçiren Türk tatilciler, adada şap hastalığı salgını nedeniyle greve giden Midillili çiftçilerin başlattığı eylemler nedeniyle Midilli Adası Limanı'nda mahsur kaldı. Yüzlerce tatilcinin; eylemci çiftçilerin limanın giriş çıkışını kapatmasıyla yaklaşık dört saat süresince limana alınmaması nedeniyle korkulu anlar ve belirsizlik yaşadıkları öğrenilirken, kriz Yunanistan Başbakanlığının girişimleri ile Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Tsiaras'ın, eylemci çiftçilere zararlarının karşılanacağını yazılı olarak söz vermesiyle aşıldı.

Edinilen bilgiye göre; Midilli Limanı'nı ablukaya alan Yunanlı çiftçiler, limanın girişini kapattı. Limanın içinde de eylem yapan çiftçiler, Ayvalık ve Aliağa'ya dönmek isteyen feribotların iskeleden ayrılmasına engel olmaya çalıştı. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda faaliyet gösteren Kuzey Ege Bölge Valisi Kostas Moutzouris ile Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas, limana gelerek eylemci çiftçilerle görüştü.

Midilli'deki şap hastalığı salgını nedeniyle Yunanistan hükümetinin, adadaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef ettiklerini ancak kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını ve tek sermayeleri olan hayvanlarının ellerinden alınıp, itlaf edilmesi nedeniyle mağdur olduklarını belirten çiftçiler, mağduriyetlerinin giderilmesine ait kendilerine güvence verilmeden eylemlerini sona erdirmeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine Vali Moutzouris, Yunan Başbakan Yardımcısı Kostis Hatzidakis'i arayarak bilgilendirdi. Hatsidakis de, Yunanistan Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Kostas Tsiaras'a çiftçilerin ödemelerinin yapılabilmesi için yazılı bir talimat vermesini istedi. Bakanlıktan yazılı talimat gelince de, krizin çözüldüğü öğrenildi.

Yunanlı yolcular da mağdur oldu

Çiftçilerin, Midilli Adası havaalanı ile Midilli Limanı'ndaki eylemlerine son vermesinin ardından, Türk tatilciler de yaklaşık dört saatlik rötarla Ayvalık ve Aliağa limanlarına ulaştı. Eylem sırasında Midilli'den Pire'ye gidecek olan 2 bin 500 kişilik bir feribottaki Yunanlı yolcuların da mahsur kalanlar arasında olduğu bildirildi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na ulaşan yolcular yaşanılan eylem nedeniyle gergin ve korku dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

Yolculardan Ayvalıklı Avukat Kemal Tutkopar, Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirdiğini belirterek, "Dönüşte, oranın saatiyle 16.30'da feribotumuzun kalkması gerekiyordu. Limana ulaştığımızda, limanın önünde 200 kişilik bir grup gösteri yapıyorlardı. Gümrük binasının da önünü kapatmışlardı. Girişi engelliyorlardı. Gümrük binasının hemen yanındaki bir başka girişten ilk gelen tatilci grubu olan bizi içeri aldılar. Biz pasaport kontrolünün ardından feribotumuza geçtik ve beklemeye başladık. Tabi bu arada şap hastalığı nedeniyle Yunan hükümeti tarafından hayvanları itlaf edilen çiftçi grubunun gösterileri de devam ediyordu. Sanırım hükümet de bu çiftçilere para ödemeye yanaşmıyormuş. Tabi ki itlaf edilen hayvanlar adamların sermayesi, ekmek parası. Tabi biz Türk tatilcilerin yanı sıra limandaki büyük bir feribot daha içinde Yunanlı yolcularıyla birlikte hareket etmesi engellendi. Midilli Liman Başkanlığı da, eylemcilerin tehditleri nedeniyle limandan ayrılmamıza izin vermedi. Sonrasında Midilli Valisi gelince konuşuldu ve bizim hareket etmemize izin verildi" dedi.

Kamuran Öder isimli tatilci de, çiftçilerin eylemi nedeniyle Midilli Limanı'nın demir kapılarının kapatıldığını liman dışında uzun insan kuyruğu içerisinde aralarında çocukların da olduğu kadınların soğukta zor anlar yaşadığını anlattı.

Midilli ile Ayvalık arasında seferler yapan bir katamaranın kaptanı Hasan Balcı ise, çiftçilerin adada gerçekleştirdikleri eylemin öğle saatlerinden itibaren sürdüğünü kaydederek, "Gösterileri sırasında etlerini ve sütlerini imha ettiler. Eylemleri limana ulaşınca da yolcularımızla birlikte mağdur olduk. Saat 17.00 itibarıyla limandan hareket onayı aldığımız halde yaklaşık dört saatlik rötarla hareket edebildik" ifadelerini kullandı.

Ecem Arkun isimli genç bir tatilci de, gümrük kapısından içeri giremeyen yüzlerce tatilcinin soğukta oldukça zor anlar yaşadığını, ancak krizin sonlanmasıyla Türkiye'ye dönmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Koray Şimşek isimli tatilci ise, "Yaşanılan eylem nedeniyle herkes yaklaşık dört saat kadar aç-susuz olarak bekletildi. Bu adalardaki sorunu Yunanistan hükümetinin çözmesi gerekiyordu ama maalesef çözemediler. Biz ülkemize bazı şeylerin geç yürüdüğü için bahane buluyorduk ama onlar bizden daha kötüymüş. Bunu anladık" dedi.

"Türkiye her zamanki gibi devlet refleksini gösterdi"

Midilli Adası'ndaki çiftçilerin gerçekleştirdiği eylemin öğle saatlerinde valilik binası önünde başladığını aktaran Midilli ile Ayvalık arasında feribot seferleri düzenleyen Jalem Turizm'in sahibi Ali Jale de, "Daha sonra bizim gemilerimizin kalkmasına yakın bizim saatimize göre 16.30 sıralarında çiftçiler gümrüğün etrafını sardılar. Gümrük önünde barikat kurdular. Tatilcilerimizin bir kısmı barikatı geçti, bir kısmı geçemedi. Bu akşam yaklaşık 750 kişiye yakın tatilci dönüş yapıyordu. Bu yolcuların arasında 320 civarındaki tatilci feribotlara ulaştı ama bu kez de feribotların kalkışına izin verilmedi. Ama yaklaşık 3 buçuk saatin ardından Midilli Kuzey Ege Valisi geldi. Eylemcilerle görüştü. Zararlarının karşılanması için söz verdi. Ancak eylemciler bu sözü kabul etmedi. Valilik bu sözü yazıya dökmüş. Yunanistan Başbakan Yardımcısına göndermişler. O da ilgili bakanlık aracılığıyla yazının onaylanmasını istemiş. Onay gelince çiftçiler kapıları açtılar. Tabi biz bu süreçte Ayvalık Kaymakamımız Hasan Yaman'a durumu telefonla bildirdik. Daha sonra Rodos Başkonsolosluğumuzla iletişime geçtik. Onlara ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gerekli bilgileri verdik. Bu sırada yolcuların büyük bir bölümü yaşanılanları videolara aldılar. Onlar da gerekli makamlara bu videolarla gerekli şikayetleri yaptılar. Ama bizim ülkemiz her zamanki gibi devlet refleksini gösterdi. Bugün bir kez daha gördük bunu. Bundan dolayı da devletimizin yetkililerine teşekkür ediyorum. Bugün yaşanılan aslında Yunanistan'ın bir iç meselesiydi ama seslerini duyurabilmek için bugün Türk tatilcilerin kalabalık dönüşünü kullanmış oldular. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu. - BALIKESİR