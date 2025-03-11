MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: "HÜRJET'in montaj hattı Kayseri'ye verilebilir" - Son Dakika
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MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: "HÜRJET'in montaj hattı Kayseri'ye verilebilir"

MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: "HÜRJET\'in montaj hattı Kayseri\'ye verilebilir"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, uluslararası savunma sanayii sempozyumu düzenleyeceklerini ve HÜRJET'in montaj hattının Kayseri'ye verilmesi gerektiğini belirtti. Varol, savunma sanayinin Kayseri için önemine ve maddi kazançtan ziyade kamu hizmetine odaklandıklarına dikkat çekti.

11.03.2025 15:57  Güncelleme: 15:59
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol; Uluslararası Savunma Sanayii Sempozyumu düzenleyeceklerini söyleyerek, "HÜRJET'in montaj hattı Kayseri'ye verilebilir" dedi.

MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentteki asansör denetimleriyle ilgili konuşan Varol, "Asansörlerin denetim ve kontrolleri belediye yetkisiyle Ankara firmasıyla devam ediyor. İhale olmuyor, belediye meclisinden başkana yetki çıkartılıyor ve belediye sınırları içerisindeki asansörlerin kontrolü bir muayene kuruluşuna veriliyor. Burada fiyatlar sabit, bakanlığın belirlediği fiyatlar var. Kocasinan ve Melikgazi'de aynı firmalarla devam edildi. Makina Mühendisleri Odası, kar amacı gütmeyen bir kurum. Biraz maddi hesaplardan ziyade kamu vicdanı düşünülüyor. Bunu kamu hizmeti olarak yaptığımız için bir kar hesabı yapmadık, fiyat sabit. Bir mühendis günde 6 asansör kontrol edebiliyor, 10 asansör veremezsiniz. O yüzden hiç fiyatı düşünmedik, ne kadar asansör var, ne kadar para geliyor. Öbür firmalar gibi yüksek karlar elde edemiyoruz. Kontrolleri yapan firmalarda çalışanlar bizim üyemiz, asansör kontrol eğitimlerini de bizden alıyorlar" dedi.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduklarının altını çizen Varol kente katkı sunmak istediklerini kaydederek, "Makina Mühendisleri Odası; kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Buradan kazandığını yine şehrimize nasıl katkı sunarızın derdinde olan bir kuruluşuz. Geçtiğimiz dönemlerde savunma sanayi sempozyumu ve sergisi düzenlemiştik. Bu yıl yine ikincisini düzenliyoruz ve uluslararası boyutta düzenleyeceğiz. Amerika'dan, İtalya'dan, İspanya'dan sayılı hocalarımızı getirerek bir sempozyum düzenleyeceğiz. Bunun yanında şehrimizin savunma sanayi noktasında geldiği durumu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde savunma sanayi başkanımız buradaydı, TOMTAŞ'taydı. Hep konuşuyoruz ya Kayseri'nin mobilya sektöründe bir canlılığı olsun, çelik kapı denildiğinde dünyada Kayseri akla gelsin bunları kapatmayalım ama artık Kayseri'nin ağır sanayide yüksek teknolojik ürün üretiminde hamle yapması gerekiyor. Onun için de bu tarz sempozyumlara önem veriyoruz. Biz kazanacağımız paraları bu tarz organizasyonlara hazırlıyoruz" diye konuştu.

"HÜRJET'in montaj hattı Kayseri'ye verilebilir"

"HÜRJET'in montaj hattı Kayseri'ye verilebilir" diyen MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, "TOMTAŞ şuanda TUSAŞ'a parça üretimi yapıyor. TUSAŞ'ın Airbus, Boeing'e ürettiği parçaların bir kısmı TOMTAŞ'ta. İnşallah Ankara'da konuşulan HÜRJET'in montaj hattının Kayseri'ye verilmesi. HÜRJET Kayseri'ye verilirse Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının olduğu Kayseri'de şimdi de HÜRJET'i üretmiş olacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Süleyman Varol, Sempozyum, kayseri, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: 'HÜRJET'in montaj hattı Kayseri'ye verilebilir' - Son Dakika

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