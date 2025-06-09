Mona Roza'nın Yazarı Muazzez Akkaya Giray Vefat Etti - Son Dakika
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Mona Roza'nın Yazarı Muazzez Akkaya Giray Vefat Etti

Mona Roza\'nın Yazarı Muazzez Akkaya Giray Vefat Etti
09.06.2025 16:05
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Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fenerbahçe Camii'nde kılındı.

Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinden "Mona Roza"ya ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya Giray Fenerbahçe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıldır safra kesesi kanseri nedeniyle tedavi gören Giray, 7 Haziran Cumartesi günü İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı ve 95 yaşında hayata veda eden Muazzez Akkaya Giray Fenerbahçe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye aile fertlerinin yanı sıra bazı edebiyat çevrelerinden isimler, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

"Hatırasını yaşatmaya çalışacağız"

Oğlu Mehmet İhsan Giray, "Çok özleyeceğiz çok iz bıraktı hepimizde. Bütün çevresine her zaman ışık saçtı. En çok da o izi bize bıraktı. Hatırasını yaşatmaya çalışacağız ama hayat bu" ifadelerini kullandı.

"Mona Roza şiirinin hikayesini çok merak ederdik"

Muazzez Akkaya Giray'ın hayatını kaleme alan Emine Öte, "Ben Edebiyat Fakültesindeyken Mona Roza şiirinin hikayesini çok merak ederdik. Öğretmenliğimin 2013 ya da 2014 yılında Galatasaray Lisesinde Moza Roza şiirini işledim ve sınıftan çıktım. Sevdiğim bir kız öğrencim yanıma gelip az önce okuduğunuz şiirdeki akrostiş benim babaannem dedi. Ben o haftadan itibaren Muazzez hanımla tanıştım. Anne kız gibi olduk. 2019 yılında biyografisini yazmaya karar verdim. 2021 yılının başında da beni yanına çağırdı, kız kardeşimi kaybettim sıra bana geldi kitabı hemen yaz dedi. O yaz kitabı bitirdim" dedi.

Muazzez Akkaya Giray kimdir

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mona Roza'nın Yazarı Muazzez Akkaya Giray Vefat Etti - Son Dakika

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