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Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'da motosikletin devrilmesiyle yola savrulan sürücü, ölümle burun buruna geldi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde ilerleyen motosikletin devrilmesiyle sürücüsü yola savruldu. Sürücünün yola savrulduğu esnada geri gelen bir aracın altında kalmasına ramak kaldı. Motosiklet sürücüsünün ölümle burun buruna geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaza da motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.