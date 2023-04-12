Deniz Harp Okulu'nda skandal görüntüler! Atatürk kısmının çıkarıldığı iddiası infial yaratınca MSB'den açıklama geldi

Bir gecede her şey değişti! Cıvıl cıvıl bu meydanda şimdi bambaşka bir manzara var

Türkiye'nin SİHA gemisi TCG Anadolu'nun töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı'ndaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının kesildiği iddiası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

CHP'Lİ ÖZEL: YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE

Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi Youtube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşının şu kısmı Bakan Yardımcısı talimatıyla özenle kesilmiş: "Atatürk'ü izleyen yol..." Yazıklar olsun hepinize! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Özel'in gündeme getirdiği iddiaya yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin teslim töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin bakanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve görüntüleri hazırlayan kuruluşun soruşturma başlattığını açıkladı.

"TÖREN SIRASINDA TÜM MISRALARI OKUNMUŞTUR"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu'nun hizmete girme töreni 10.04.2023'te İstanbul'da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

"GÖRÜNTÜLERİN BAKANLIĞIMIZ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Açıklama şöyle devam etti; "Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir.

"ART NİYETLİ VE BAĞNAZ YAKLAŞIMIN BİR ÖRNEĞİ"

TCG Anadolu'nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz."