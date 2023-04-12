Deniz Harp Okulu'nda skandal görüntüler! Atatürk kısmının çıkarıldığı iddiası infial yaratınca MSB'den açıklama geldi

Türkiye'nin SİHA gemisi TCG Anadolu'nun töreninde okunan Deniz Harp Okulu Marşı'ndaki "Atatürk'ü izleyen yol..." kısmının kesildiği iddiası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi Youtube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşının şu kısmı Bakan Yardımcısı talimatıyla özenle kesilmiş: "Atatürk'ü izleyen yol..." Yazıklar olsun hepinize! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
Özel'in gündeme getirdiği iddiaya yanıt veren Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu gemisinin teslim töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin bakanlıkla hiçbir ilgisi olmadığını ve görüntüleri hazırlayan kuruluşun soruşturma başlattığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gururumuz TCG Anadolu'nun hizmete girme töreni 10.04.2023'te İstanbul'da gerçekleştirilmiş, törenin tamamı da Bakanlığımızın Twitter hesabından canlı olarak yayımlanmıştır. Tören sırasında Deniz Harp Okulu Marşı tüm mısraları ile okunmuş, bu durum töreni yerinden takip edenler ve ekranları başında canlı izleyenler tarafından da görülmüş, duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti; "Milli Savunma Bakanlığı da hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir.
TCG Anadolu'nun gururunu yaşadığımız bir günde öncelikle bu gururu ve sevinci paylaşmak yerine araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, ön yargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir. Milletimizin ve Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir gurur ve sevinç yaşadığı bir töreni hedef alarak gerçek dışı ithamlarda bulunanları kınıyor ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz."
Son Dakika › Yerel › Deniz Harp Okulu'nda skandal görüntüler! Atatürk kısmının çıkarıldığı iddiası infial yaratınca MSB'den açıklama geldi - Son Dakika