MTSO, Depremzede Üyeler İçin Harç Zamlarına Tepki Gösterdi

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(MALATYA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üye işlemlerinde alınan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bakanlık harçlarına 2025'den itibaren yüzde 43,93 zam geleceğini belirterek, "Birçoğu hala 21 metrekare konteynerlerde var olma mücadelesi veren üyelerimizin bu harçları ödemekte zorlandığını biliyoruz" dedi.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, üye firmaların iş ve işlemlerinde TOBB ve bakanlıklar tarafından tahsil edilen harçların alınmaması için 17 aydır talepte bulunduklarını ancak henüz ilgili makamlardan olumlu bir karşılık bulamadıklarını belirtti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asrın felaketinin üzerinden 21 ay geçti. Tamamı depremzede olan üyelerimizin odamızda yürüttüğü iş ve işlemleri aksatmadan sorunsuz bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Ancak üyelerimizin işlemler karşılığında ödediği ücretlerin tamamının odamız tarafından tahsil edildiği şeklinde yanlış bir düşünce var. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki tahsil edilen ücretlerin büyük bir kısmı TOBB ve bakanlıklar tarafından talep edilen harçlar. Üyelerimizden tahsil etiğimiz bu ücretleri olduğu gibi ilgili bakanlıklara aktarıyoruz. Birçoğu hala 21 metrekare konteynerlerde var olma mücadelesi veren üyelerimizin bu harçları ödemekte zorlandığını biliyoruz. Depremden hemen sonra başta çatı kuruluşumuz TOBB olmak üzere, Maliye, Ticaret, Sanayi ve Ulaştırma Bakanlıklarına resmi yazılar yazarak bu harçların alınmamasını talep ettik. Bu haklı talebimizi 17 aydır hem yazılı hem de sözlü olarak defaten iletmemize rağmen olumlu bir karşılık göremedik.

"Depremzede firmalarımız diğer şehirlerle bir tutuluyor"

Özellikle konteynerlerde faaliyet yürüten üyelerimiz adres değişikliği yapması şart. Bu işlem için TOBB ve Maliye Bakanlığı harç talep ediyor. TOBB ve bakanlık, depremzede firmalarımızı İstanbul'daki, Ankara'daki firmalarla bir tutuyor. 2023 yılı Temmuz ayına kadar adres değişikliği işlemi için ücret istenmezken tekrar istenmeye başladı. Yönetim Kurulu olarak aldığımız kararla oda olarak adres değişikliği işleminden uzun zamandır hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ancak TOBB ve bakanlık harcını yasal olarak almak zorunda kalıyoruz. Bu durum üyelerimizi mağdur ediyor. Bu konuda defaten talebimizi hem yazılı hem de sözlü olarak iletmemize rağmen maalesef olumlu bir dönüş alamadık.

"Yüzde 43'lük yeni zammı üyemize nasıl izah edeceğiz?"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı başından itibaren birçok fiyat düzenlenmesi için dikkate alınan yeniden değerleme oran yüzde 43.93 olarak belirlendi. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ticaret sicili tescil işlemleri ve belge ücretlerinden alınan 492 sayılı harçlara yüzde 43.93 oranında zam uygulanacak. Odamız uhdesinde olmayan TOBB ve Bakanlık harçları, yeni gelecek zamlarla birlikte depremzede üyemizi daha da zor durumda bırakacak. Mevcut rakamları ödeyemeyen üyemize bu ücretleri nasıl izah edeceğiz? Depremden en fazla etkilenen Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzede firmalardan harç alınmaması konusunda ısrarlı talebimizi sürdüreceğiz."