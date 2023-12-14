 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mudurnu'da rüzgar türbini projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mudurnu'da rüzgar türbini projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı 6 köyde, ormanlık alanlara 10 adet rüzgar türbini kurulması planlanıyor. Proje kapsamında bölgeye elektrik depolama tesisi kurulacak ve yıllık 200 milyar kilowatt saat üretim gerçekleştirilecek. Köyde yaşayan vatandaşlarla yapılan bilgilendirme toplantısında, bazı vatandaşlar türbinlerin evlerine yakın olmasından dolayı itiraz etti.

14.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:13
Abone Ol

Vatandaşlar türbinlerin yapılmasını uygun görüyor

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 6 köyün ormanlık alanlarına 10 adet rüzgar türbini koyulması için köyde yaşayan vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut, Çepni, Esenkaya, Karapınar Kavağı, Gölcük ve Sürmeli köylerine 10 adet rüzgar türbini koyulması için proje hazırlandı. 756 milyon lira olarak belirlenen proje yatırım bedeliyle bölgeye 50 megawatt-saat gücünde elektrik depolama tesisi kurulması ve 200 milyar kilowatt saat/yıl üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sürmeli Köyü köy toplantı binasında yetkili firma tarafından köylerde yaşayan vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Yapılan toplantıya Mudurnu Orman İşletmesi yetkilileri, Bolu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, jandarma, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar evlere yakın olanların bazılarının yerinin değiştirilmesin istedi.

Evine türbinlerin çok yakın olduğunu ifade ederek itiraz eden Sedat Ay, "Biri benim evime çok yakın. Bize rahatsızlık vereceği için iptalini istiyoruz. veya yerinin değişmesini istiyoruz. Ses yönünden zararı olacak" diye konuştu.

Sürmeli köyü Muhtarı Erkan akıllı, "Sürmeli köyümüzde rüzgar türbin toplantısı yapıldı. Yaklaşık olarak 10 adet rüzgar türbini koyulacağı söyleniyor. Fakat 3 tanesi köyümüzün yerleşim alanına ve su kaynaklarımıza çok yakın. Onun için itirazımızı yaptık. Yetkililer notlarını aldı. Diğer 7 tane için itiraz olmadı" şeklinde konuştu.

Yapılan toplantının ardından köydeki vatandaşların itirazları not edildi.

Mudurnu\'da rüzgar türbini projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mudurnu, Gölcük, Bolu, Çevre, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudurnu'da rüzgar türbini projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:53:16. #1.13#
SON DAKİKA: Mudurnu'da rüzgar türbini projesi için bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement