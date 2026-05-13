Aras: Tarım Bakanı liyakatli ve üreticiyi anlayan biri olmalı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İktidara geldiğimizde inşallah tarımın içinden gelen emekçi bir bakanımız olacak. En son Mehdi Eker gerçekten tarımdan anlayan bir Tarım Bakanıymış. Ondan sonraki bakanlarımız sadece orada makam işgal etmişler" dedi.

Aras, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında kooperatif ve birlik üyeleri ile bir araya geldi. Programa, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Ramiye Direksiz ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Başkan Ahmet Aras, tarımda artan maliyetlere dikkati çekerek, üreticinin gübre, yem, tohum, sulama ve elektrik gibi giderler nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi. Kooperatiflerin özellikle pazarlama noktasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Aras, "Kooperatif kurmak yetmiyor, önemli olan üretilen ürünü satabilmek. Üretici ürününü değerinde satamazsa aracının verdiği fiyata mahkum kalıyor ve bu durum üretimden kopuşa yol açıyor" dedi.

Tarım desteklerinin yetersiz olduğunu ifade eden Aras, şöyle konuştu:

"Tarım Bakanlığımızın da hükümetimizin de özellikle bir ürünün maliyetini adam gibi hesaplamadan fiyat açıklamaması gerekiyor. Yani bugün çay fiyatını açıklamışlar. Normalde bir kilo yeşil çayın maliyeti işçisiyle, toplamasıyla, her şeyle 46 lirayken 36 lira fiyat açıklamışlar. Şimdi bu adam zararına ne kadar yapacak bu işi? Normalde 'gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i tarım desteklemelerinde kullanacak' diyorlar. Bugün diyelim yüzde 1'i derken 4 milyarsa, bunun 40 milyonunu yatırması gerekirken hükümet 15 milyonunu yatırmış durumda şu anda çiftçilere destekleme olarak. Yani normalde 40 milyon yatıracakken üçte biri. ya bu geri kalan 25 milyon nerede? Kime verdiniz siz bunu? Bak burada çiftçi destekleme bekliyor sizden. Bugün Ziraat Bankası'nın çiftçiye çalışması gerekiyor. Çiftçiye çok uygun fiyatlara krediler vermesi gerekiyor. Çiftçiyi desteklemesi gerekiyor. Hibeler vermesi gerekiyor. Diğer ülkeler bunu yapıyor. Ama biz maalesef orada da üretimi hep başka türlü kapatmaya çalışıyoruz."

Herkesi büyük kentlere taşıdılar. Herkes İstanbul'a, Ankara'ya. Niye? Köy okullarını kapattım. Köylerindeki okulu kapattım. Ne yapacak bu insan, çocuğunu nereye götürecek? Mecburen kasabaya taşınıyor. Belde belediyelerini kapattın. Oraları mahkum ettin öyle yalnızlığa. Bu bile büyük bir yıkımdır o bölgeler için. Oralarda eskiden bir hareket vardı, bir ekonomi dönüyordu. Şimdi bağladın Seydikemer Belediyesi'ne, bağladın Büyükşehir Belediyesi'ne. Oradaki yerel yönetim şeklini bozdun. Okulları kapattın ve böylece köylüyü mecburen kasabaya taşınmak zorunda bıraktın. Sonra büyükşehir yasasıyla köyleri mahalleye çevirdin. Önce dedin ki 'Su parası dörtte bir, emlak vergisi almıyorum'. Şimdi onu da alıyorsun. Yalan mı? Köylünün elindeki bütün imkanları yavaş yavaş alıyorsun elinden. Sonra diyorsun ki üret. Böyle bir iş olmaz.

"MİLAS'TA KÖYLÜLERE 'AL 3-5 MİLYON, HADİ GÜLE GÜLE' DİYORLAR"

Artık orada yaşanmıyor. Hafriyat, kamyonlar, toz, toprak, patlatmalar, gürültü, patırtı, su kaynakları... Artık orası yaşanacak halden çıkıyor. Mesele bu. Yani yavaş yavaş bakın insanlara da diyorlar ki mesela şimdi orada Milas'ta hadi gidin ne yaparsanız yapın. Dönümüne bir milyon lira para veriyorlar. İki buçuk milyon lira evine para veriyorlar. Bugün bir dönüm, iki dönüm, üç dönümde insanlar evini, çoluğunu, çocuğunu geçindiriyor. Sen diyorsun ki buna 'Al 3,5 milyon, al 5 milyon, hadi güle güle.' Bugün 5 milyona Milas merkezden ev alamazsın. Bugün çocuğunu okutamazsın. En kötü kira 30 bin lira, 40 bin lira olmuş. Köylüler benim yanıma geliyorlar. Diyorlar ki 'Başkan biz ne yapacağız?' Tarım zaten hak getire. Hani 'Biz bari son ömrümüzde hani nerede yaşayacağız? Bize bir yer bari gösterseler' diyorlar. Bari bir hazine arsasında 3-5 dönüm yer ver de oraya taşınayım, hani altında maden olmayan. Çünkü altında maden olursa üstündeki yaşamın hiçbir kıymeti yok."

"TARIMDAN ANLAYAN TARIM BAKANIMIZ OLACAK"

İktidara gelince bütün bu olumsuzlukların hepsini gidereceklerini söyleyen Aras, belde belediyelerini ve köy okullarını tekrar açacaklarını ifade etti.

Aras, "Bizim gerçekten inşallah tarımın içinden gelen emekçi bir bakanımız olacak. Çünkü bu işlerde liyakat önemli arkadaşlar. Maalesef mevcut Tarım Bakanımız Polisan'da genel müdürken bakan oldu. Tarımla hiçbir alakası yok bunların. En son Mehdi Eker gerçekten tarımdan anlayan bir Tarım Bakanıymış. Ondan sonraki bakanlarımız sadece orada makam işgal etmişler. Durum bu. Bu gerçekleri söylemek zorundayız. Öyle değil mi?" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise şöyle konuştu:

"Allah bütün güzellikleri, bütün hazineyi Muğla'ya bahşetmiş. Bereketli topraklar, ormanlar yüzde 60'ı, 70'i orman olan bir coğrafya. Yeraltı suları, su kaynaklarının bolluğu... Gerçekten cennet gibi bir şehirde yaşıyoruz. Ama durum günden güne maalesef kötüye gidiyor. Kırsal boşalıyor. Bu topraklar bu kadar kıymetli olduğu için maalesef herkesin gözü buralarda ve talana da çok açık. İzliyorsunuz zaten bu mücadeleyi Akbelen'de, Deştin'de. Hepimizin ayağa kalkması lazım. Çünkü tarım için toprak lazım, su lazım. Öncelikle bunlar lazım ki tarım yapalım, o toprağı işleyelim. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Ama Esra Işık toprağına sahip çıktığı için 42 gün hapishanede kaldı. Maalesef genel durum bu. Büyük bir dayanışma içine girmemiz lazım. Örgütlenmeden, dayanışmadan, toprağımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkmadan artan maliyetler karşısında üretim teknikleri anlamında teknolojiyi hayatımıza dahil etmeden mümkün değil"

Muğla Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem ise belediyenin çiftçilere yönelik çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.