Aras: Tarım Bakanı liyakatli ve üreticiyi anlayan biri olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aras: Tarım Bakanı liyakatli ve üreticiyi anlayan biri olmalı

13.05.2026 14:03  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Çiftçiler Günü'nde yaptığı konuşmada tarım maliyetlerine dikkat çekerek iktidara geldiklerinde tarımı bilen bir bakan atayacaklarını söyledi. Mevcut ve geçmiş bakanları liyakatsizlikle eleştirdi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İktidara geldiğimizde inşallah tarımın içinden gelen emekçi bir bakanımız olacak. En son Mehdi Eker gerçekten tarımdan anlayan bir Tarım Bakanıymış. Ondan sonraki bakanlarımız sadece orada makam işgal etmişler" dedi.

Aras, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkan Saylan Çağdaş Yaşam ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kahvaltı programında kooperatif ve birlik üyeleri ile bir araya geldi. Programa, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Fethiye-Seydikemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Ramiye Direksiz ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Başkan Ahmet Aras, tarımda artan maliyetlere dikkati çekerek, üreticinin gübre, yem, tohum, sulama ve elektrik gibi giderler nedeniyle zor durumda olduğunu söyledi. Kooperatiflerin özellikle pazarlama noktasında büyük önem taşıdığını vurgulayan Aras, "Kooperatif kurmak yetmiyor, önemli olan üretilen ürünü satabilmek. Üretici ürününü değerinde satamazsa aracının verdiği fiyata mahkum kalıyor ve bu durum üretimden kopuşa yol açıyor" dedi.

Tarım desteklerinin yetersiz olduğunu ifade eden Aras, şöyle konuştu:

"Tarım Bakanlığımızın da hükümetimizin de özellikle bir ürünün maliyetini adam gibi hesaplamadan fiyat açıklamaması gerekiyor. Yani bugün çay fiyatını açıklamışlar. Normalde bir kilo yeşil çayın maliyeti işçisiyle, toplamasıyla, her şeyle 46 lirayken 36 lira fiyat açıklamışlar. Şimdi bu adam zararına ne kadar yapacak bu işi? Normalde 'gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i tarım desteklemelerinde kullanacak' diyorlar. Bugün diyelim yüzde 1'i derken 4 milyarsa, bunun 40 milyonunu yatırması gerekirken hükümet 15 milyonunu yatırmış durumda şu anda çiftçilere destekleme olarak. Yani normalde 40 milyon yatıracakken üçte biri. ya bu geri kalan 25 milyon nerede? Kime verdiniz siz bunu? Bak burada çiftçi destekleme bekliyor sizden. Bugün Ziraat Bankası'nın çiftçiye çalışması gerekiyor. Çiftçiye çok uygun fiyatlara krediler vermesi gerekiyor. Çiftçiyi desteklemesi gerekiyor. Hibeler vermesi gerekiyor. Diğer ülkeler bunu yapıyor. Ama biz maalesef orada da üretimi hep başka türlü kapatmaya çalışıyoruz."

Herkesi büyük kentlere taşıdılar. Herkes İstanbul'a, Ankara'ya. Niye? Köy okullarını kapattım. Köylerindeki okulu kapattım. Ne yapacak bu insan, çocuğunu nereye götürecek? Mecburen kasabaya taşınıyor. Belde belediyelerini kapattın. Oraları mahkum ettin öyle yalnızlığa. Bu bile büyük bir yıkımdır o bölgeler için. Oralarda eskiden bir hareket vardı, bir ekonomi dönüyordu. Şimdi bağladın Seydikemer Belediyesi'ne, bağladın Büyükşehir Belediyesi'ne. Oradaki yerel yönetim şeklini bozdun. Okulları kapattın ve böylece köylüyü mecburen kasabaya taşınmak zorunda bıraktın. Sonra büyükşehir yasasıyla köyleri mahalleye çevirdin. Önce dedin ki 'Su parası dörtte bir, emlak vergisi almıyorum'. Şimdi onu da alıyorsun. Yalan mı? Köylünün elindeki bütün imkanları yavaş yavaş alıyorsun elinden. Sonra diyorsun ki üret. Böyle bir iş olmaz.

"MİLAS'TA KÖYLÜLERE 'AL 3-5 MİLYON, HADİ GÜLE GÜLE' DİYORLAR"

Artık orada yaşanmıyor. Hafriyat, kamyonlar, toz, toprak, patlatmalar, gürültü, patırtı, su kaynakları... Artık orası yaşanacak halden çıkıyor. Mesele bu. Yani yavaş yavaş bakın insanlara da diyorlar ki mesela şimdi orada Milas'ta hadi gidin ne yaparsanız yapın. Dönümüne bir milyon lira para veriyorlar. İki buçuk milyon lira evine para veriyorlar. Bugün bir dönüm, iki dönüm, üç dönümde insanlar evini, çoluğunu, çocuğunu geçindiriyor. Sen diyorsun ki buna 'Al 3,5 milyon, al 5 milyon, hadi güle güle.' Bugün 5 milyona Milas merkezden ev alamazsın. Bugün çocuğunu okutamazsın. En kötü kira 30 bin lira, 40 bin lira olmuş. Köylüler benim yanıma geliyorlar. Diyorlar ki 'Başkan biz ne yapacağız?' Tarım zaten hak getire. Hani 'Biz bari son ömrümüzde hani nerede yaşayacağız? Bize bir yer bari gösterseler' diyorlar. Bari bir hazine arsasında 3-5 dönüm yer ver de oraya taşınayım, hani altında maden olmayan. Çünkü altında maden olursa üstündeki yaşamın hiçbir kıymeti yok."

"TARIMDAN ANLAYAN TARIM BAKANIMIZ OLACAK"

İktidara gelince bütün bu olumsuzlukların hepsini gidereceklerini söyleyen Aras, belde belediyelerini ve köy okullarını tekrar açacaklarını ifade etti.

Aras, "Bizim gerçekten inşallah tarımın içinden gelen emekçi bir bakanımız olacak. Çünkü bu işlerde liyakat önemli arkadaşlar. Maalesef mevcut Tarım Bakanımız Polisan'da genel müdürken bakan oldu. Tarımla hiçbir alakası yok bunların. En son Mehdi Eker gerçekten tarımdan anlayan bir Tarım Bakanıymış. Ondan sonraki bakanlarımız sadece orada makam işgal etmişler. Durum bu. Bu gerçekleri söylemek zorundayız. Öyle değil mi?" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise şöyle konuştu:

"Allah bütün güzellikleri, bütün hazineyi Muğla'ya bahşetmiş. Bereketli topraklar, ormanlar yüzde 60'ı, 70'i orman olan bir coğrafya. Yeraltı suları, su kaynaklarının bolluğu... Gerçekten cennet gibi bir şehirde yaşıyoruz. Ama durum günden güne maalesef kötüye gidiyor. Kırsal boşalıyor. Bu topraklar bu kadar kıymetli olduğu için maalesef herkesin gözü buralarda ve talana da çok açık. İzliyorsunuz zaten bu mücadeleyi Akbelen'de, Deştin'de. Hepimizin ayağa kalkması lazım. Çünkü tarım için toprak lazım, su lazım. Öncelikle bunlar lazım ki tarım yapalım, o toprağı işleyelim. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Ama Esra Işık toprağına sahip çıktığı için 42 gün hapishanede kaldı. Maalesef genel durum bu. Büyük bir dayanışma içine girmemiz lazım. Örgütlenmeden, dayanışmadan, toprağımıza, suyumuza, havamıza sahip çıkmadan artan maliyetler karşısında üretim teknikleri anlamında teknolojiyi hayatımıza dahil etmeden mümkün değil"

Muğla Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem ise belediyenin çiftçilere yönelik çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras: Tarım Bakanı liyakatli ve üreticiyi anlayan biri olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı
Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim Trump bomba İran sözleri: Yüzde 100 eminim
Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade Sebebi bir kadın çıktı Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı
Samsun’da 10 dakikalık yağış sele yol açtı Araçlar sürüklendi, evleri su bastı Samsun'da 10 dakikalık yağış sele yol açtı! Araçlar sürüklendi, evleri su bastı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
23:30
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti
İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
22:25
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi
22:09
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
21:41
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
21:17
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 04:26:38. #7.12#
SON DAKİKA: Aras: Tarım Bakanı liyakatli ve üreticiyi anlayan biri olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.