Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Deştin halkıyla bir araya geldi

Yerel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye çimento fabrikası kurulmasına karşı çıkan Deştin halkı ile bir araya geldi. Aras, "Gerektiğinde eylemsel, gerektiğinde hukuksal her türlü mücadeleyi yapmaya hazırız. Yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapacağız, hükümetle de görüşeceğiz. Buraya çimento fabrikası yaptırmayacağız, bu konuda çok netiz" dedi.

Başkan Aras, doğaya ve çevreye zarar veren termik santral ve çimento fabrikalarına karşı mücadele eden Deştinli köylüler ile buluştu. Bölgeye çimento fabrikası kurulmasına karşı çıkan Deştin Çevre Platformu üyeleri, Başkan Aras'tan 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesi için hukuki destek istedi; bölgede zeytinyağı üretimi için teşvik talep etti.

Aras'ın katıldığı halk buluşmasında söz alan direnişçi Arzu Özdemir, bugüne kadar gerekli desteği göremediklerini, bundan sonrası için ise Ahmet Aras'ın vereceği destekten emin olduklarını vurgulayarak, "Biz bu mücadelenin içinde büyüdük. Bizim yanımızda olunduğu sürece biz bu fabrikayı gömeceğiz. Kolluk kuvvetleri ve yetkililer tarafından her türlü zorluğu yaşadık. Çimento fabrikasının bazı binaları yapılmaya başlandı ama bunlar yıkılacak. Sizin de desteğinizle yıkılacak" diye konuştu.

Aras ise destek talebi karşısında şunları söyledi:

"Bu konuda ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Hem hükümet nezdinde hem yerel yönetimlerimizin yetkileri doğrultusunda her türlü mücadeleyi vereceğiz. Çimento fabrikasını buraya yaptırmayacağız, bu konuda çok netiz. Sizlerin verdiği mücadeleyi Bodrum Belediye Başkanlığı dönemimden bu yana takip ediyorum. Öncelikle topraklarınıza, tarihinize, geçmişinize, kültürünüze sahip çıktığınız için sizleri kutuluyorum. Biz bir şeylere ses çıkarmazsak itiraz etmezsek gün gelecek artık sesimiz hiç çıkmayacak. Atalarımızın binlerce yıl önce kan dökerek sahip olduğu topraklarda bugün bir işgal altındayız. Köylerimiz, tarlalarımız ve ormanlarımız tehlike altında. Muğla'nın neredeyse yüzde 80'inde maden arama ruhsatı var. Ancak, Muğla turizm ve tarım için çok önemli bir kent. Her şeyi her yerde yapamayız. Çimento fabrikası inşa edilmesi planlanan bölgede sadece bir binayı değil, aynı zamanda bölgedeki doğal kaynakları da tehlikeye atar. Sermaye, burada bugün faaliyet gösterirken yarın başka bir ülkede olabilir. Ancak, burada yaşayan insanların başka bir yere gidecekleri bir seçenekleri yok. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Şimdiye kadar verdiğiniz mücadele için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim, gerektiğinde eylemde, gerektiğinde hukuki mücadelede."