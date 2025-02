Muğla Büyükşehir Belediyesi, Depremzedeleri Unutmadı

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde afetzedeleri unutmadı. Bölgeye giden belediye ekipleri, dayanışma amacıyla, çocuklar için oyun etkinlikleri, hediye dağıtımı ve mevlit yemeği düzenleyerek depremzedelere destek oldu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin üzerinden iki yıl geçti. Depremin ilk gününden itibaren bölgede desteklerini sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini sürdürerek depremzedelerin yanında oldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, depremin en çok etkilediği illerden Hatay ve Malatya'da depremzedeleri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Başkan Aras, depremde hayatını kaybeden vatandaşların da kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.

Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlar anısına yaklaşık bin, Hatay'ın Defne ilçesinde ise yaklaşık beş bin kişilik mevlit yemeği düzenledi. Çocukları unutmayan Büyükşehir Belediyesi oyun etkinlikleri ve hediye dağıtımı da yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkanlığı döneminde Hatay'ın Arsuz ilçesinde kurduğu konteyner kenti ziyaret etti. İlk etapta 12 aşeviyle başlayan destek, zamanla eklenen çadır ve tesislerle genişletilerek konteyner kent haline getirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyareti sırasında depremzedelerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve yerinde incelemelerde bulundu. Konteyner kentte barınma, gıda ve sağlık hizmetlerinin sürdüğünü belirten Aras, "Arsuz'da çalışmalarımıza başladık. Arsuz'da biz 2023'ün 7 Şubat'ında ilk bulunmuştuk ve orada bir konteyner kente giden bir süreç oldu. İlk gittiğimizde öncelikle vatandaşlarımıza arama kurtarma desteği vermiştik. Sonra arkasından insani yardımlara devam ettik. O dönem herkesin büyük bir teveccühüyle beraber herkes dişinden, tırnağından arttırdığı her şeyi gönderdi ve çok büyük bir destek sağlamıştık o dönem. Sonra o konteyner kente dönüştü ve bugün konteyner kentimizde yaklaşık 1500 kişilik bir alan oluşturduk. Aynı zamanda Malatya'da gitmiştik o zaman. Malatya'da da yine hem bir AŞ evi hem arkasından konteyner desteğimiz olmuştu. Yani yaklaşık 40 konteynerlik yeni bir destek sağlamıştık o bölgeye de. İki yıl sonra biz tekrar geldiğimizde, hem Arsuz'dan hem yine Hatay'dan bütün kardeşlerimizle, dostlarımızla burada tekrar kucaklaştık. Aşımızı paylaştık, dualarımızı paylaştık. Allah bir daha böyle acıları milletimize, vatanımıza göstermesin. Hep birlikte iki yıl önce kaybettiğimiz canlarımızı andık" dedi.

Hatay Arsuz'da konteyner kentte kalan Aylin Köse, "Çok teşekkür ediyoruz Muğla ekibine. Her şekilde, her konuda bize destek çıktılar diye, bugünümüze destek oldular diye. Enkazların altından çıktık, evlerimiz, her şeylerimiz gitti. Konteyner kentte yaşamakta olmamıza rağmen bize bu desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Depremzede çocuk Hibada Suki, "Sizin sayenizde bütün çocuklar mutlu oldu. Evet bazen kötü anlar yaşadık ama onları siz unutturdunuz bize. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA