Muğla Büyükşehir Belediyesi Şiddete Karşı Tutum Belgesi\'ni İmzaladı

Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şiddet ve tacize karşı kararlı duruşunu ortaya koymak amacıyla 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi'ni imzaladı. Bu belge, belediyenin hizmet ürettiği tüm birimlerde, her türlü şiddet, taciz ve mobinge karşı asla taviz verilmeyeceğini ve bu konularla mücadele edileceğini ilan ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalanan belge, çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesi doğrultusunda ve ulusal mevzuat temelinde hazırlandı. Başkan Aras, belgeyi imzalarken yaptığı konuşmada, Muğla'dan bir ses yükseleceğini ve bu hareketin birçok kente örnek olacağını vurguladı.

"Şiddete karşı sessiz kalmayacağız"

Başkan Aras, kadınlara yönelik ayrımcılık politikalarına ve her türlü şiddete karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kademelerinde uygulayacakları Şiddet Tutum Belgesi'nin sadece bir söz dizimi olmadığını belirtti. Başkan Aras; "Şiddet karşısında asla sessiz kalmayacağımız bir belediye anlayışını karşılamaktadır. Kadınlara yönelik sistematik şiddeti hayatın her alanında görüyoruz. Şiddet, sadece evlerde ve sokaklarda gerçekleşmiyor. Bugün Türkiye'de hakim olan anlayışla kadını görmezden gelen, şiddeti kabullenen bir tutum mu sergileyeceğim, yoksa her türlü şiddetin ve ayrımcılığın karşısında duran bir duruş mu sergileyeceğim? 2019'da Bodrum Belediye Başkanlığı dönemimde başlattığımız kadınlar adına karar vermeme, tam tersine kadın örgütleri ve kadınlarla birlikte şiddetsiz, adil bir kent politikalarına evrilen duruşumuz sayesinde bugün çok büyük bir cesaretle söylüyorum ki; Şiddet önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde son bulacak, kesinlikle taviz verilmeyecek ve kesinlikle tarafsız kalınmayacak. Kadınların verdiği mücadeleye destek olan ve kesinlikle ne gerekiyorsa yapmaya hazır olan bir başkan olmaya kararlıyım" dedi.

Muğla'nın 13 ilçesinin de şiddetsiz bir kente dönüşmek zorunda olduğunu belirterek, dönüşümün yerel yönetimlerin kendi içlerinden başlaması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras; "Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınları bir terim olarak tanımlamayacak, aksine şiddeti önleyen, durduran ve asla tolere etmeyen politikalarla kendini var edecektir. Ben Bodrum Belediye Başkanı iken şiddet tutum belgesini açıkladığım zaman söylediklerimi tekrar etmek istiyorum. Şiddet tutum belgesi ile başlattığımız dönüşüm bir lütuf veya bir şans değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Kadınların verdiği mücadele evrensel bir hak mücadelesidir" şeklinde konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise "Yerel yönetimlerde çalışma yaşamında şiddet ve tacize yönelmeye yönelik politika beldesine imza atmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanım bu organizasyonu hazırladı. Bu bizler için hepimiz için çok kıymetli bir adım öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çeşitli çalışmalar yapılıyor yerel yönetimlerde özellikle kendi belediyelerimizde bunu izliyoruz. Ama çok samimi çok içten ve gerçek bir adım atıldı. Ahmet başkanım bugüne kadar Bodrum Belediye Başkanlığı zamanında 'da toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın konusundaki farkındalığını her zaman diğer Belediyelerimizden bir adım önde, bir adım ötede ortaya koydu o yüzden Başkanımıza teşekkür ediyoruz. En kısa zaman biz de Menteşe Belediyesi olarak önceden her ne kadar imzalanmış bir yerel eşitlik imza planlamamız olsa da gereği çok fazla yerine getirilmemiş bugüne kadar tekrar biz bunu aktif bir şekilde hayata geçirip ne gerekiyorsa onu yapmak için tüm çalışmaları yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından 'Şiddete Karşı Tutum Belgesi' imzalandı. - MUĞLA