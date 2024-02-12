Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye\'de birçok alanda ilkleri hayata geçirdi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlık, çevre, tarım, kültür gibi farklı alanlarda birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde vatandaşlar için hayata geçirdiği birçok proje Türkiye'de ilk olma özelliği gösteriyor. Mavi Deniz Temiz Kıyılar, Kısa Mola, Mor Yaşam, Temiz Petek, Yerel Tohum Merkezi, Toprak, Sulama Suyu ve Yaprak Laboratuvarı, Muğla Tarımsal Güçbirliği kooperatifi, Oyuncak Kütüphanesi, ODTÜ İşbirliği Yenilenebilir Enerji projeleri ve Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri kitabı Türkiye'de ilkler arasına girdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında kurulduktan sonra en çok önem verdiği çevre yatırımlarından biri olan Mavi Deniz Temiz Kıyılar projesi ile Dalaman- Göcek koylarından ve Gökova körfezinden 8 tekne ile deniz araçlarından atık toplanıyor. Büyükşehir Belediyelerinde bir ilk olan proje ile denizden alınan atıklar kıyıya getirilerek atık alım tesisine getiriliyor. 2014 yılından bugüne kadar 26 bin 386 tekneye hizmet verildi ve hizmet verilen teknelerden 16 bin 32 litre atık yağ, 53 bin 452 litre sintine, 16 milyon 787 bin 745 kilogram katı atık ve 19 milyon 532 bin 372 litre pis su toplandı.

Türkiye'de bir ilk olan Kısa Mola hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi engelli bireye sahip ailelerin kendilerine zaman ayırmasını sağlıyor ve engelli birey evinden engelli nakil araçları ile alınarak uzman personellerin kontrolünde Kısa Mola Merkezi'nde misafir ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris'te Kısa Mola merkezlerini hayata geçirdi ve 390 aileye 7 bin 520 kez hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için başlattığı ve Türkiye'de ilk olan proje ile bugüne kadar 2 bin 9 hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Arıcıların sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı başlatılan ve Türkiye'de ilk ve tek olan "Temiz Petek" projesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar il genelinde 202 bin 499 peteği şoklayarak üreticiye teslim etti.

"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'ya Yerel Tohum Merkezi kazandırdı. Yerel Tohum Merkezi Tohum Test Laboratuvarı, Tıbbi-Aromatik Bitkiler Laboratuvarı, Distilasyon Tesisi, Kriyoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarına sahip. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim bünyesinde kurulan bu laboratuvarda Muğla'ya özgü yerel tohumlar, değerli meyve koleksiyonları ve yörenin endemik bitkileri özel bir ön işlemden geçirilerek eksi 196 derecedeki sıvı azot içinde yüzyıllarca saklanabiliyor. Distilasyon tesisi, kriyoprezervasyon ve doku kültürü laboratuvarı ile yerel yönetimlerde ilk olma özelliği gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile kurulan Toprak Sulama suyu ve yaprak laboratuvarı da Bakanlıktan onaylı 4 kapsamı ile ilk olma özelliği gösteriyor. Toprakta Temel Analizler (Kapsam 1), Detaylı Toprak Analizleri (Kapsam 2), Sulama Suyu Analizleri (Kapsam 3), Bitki Analizleri (Kapsam 4) olmak üzere, 4 dalda analiz yapabilen tarımsal amaçlı laboratuvar Muğla'ya ve diğer şehirlerden gelen numunelerin analizlerini yaparak vatandaşlara hizmet veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (YT-MATPUM) Yenilenebilir Enerji Kaynakları (RES, GES, HES) Kullanılarak Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin Rapor hazırlattı. Türkiye'de bir ilk olan çalışma, düzenlenen panellerde örnek olarak gösteriliyor. Ayrıca belirlenen ilke ve esaslar çevre illere de referans oluyor.

Çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak, her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak, engelli bireyler için de benlik kaygısı, baş etme becerileri kazandırmaya yönelik bir organizasyon olan Oyuncak Kütüphanesi Projesi yerel yönetimlerde ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesi ile danışmanlık, kütüphane, bağış ve eğitimi tek çatı altında topladı.

"Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabı çalışmalarına 2009 yılında başlandı ve Muğla'nın 13 ilçesinde köy köy dolaşılarak tarifleri toplandı. Muğla'ya özgü 446 yemek tarifinin bulunduğu kitap Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Her bir yemek tarifi videosuna sayfadaki barkodla ulaşılabilme özelliği ile Türkiye'de ilk olan akıllı kitap Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yayınlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Muğla'da faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında topladı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokolle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Muğla İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığıa altında bulunan kooperatifler tek çatı altında toplandı.