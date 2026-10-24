Muğla'da görme engelliler Beyaz Baston Yasası ve erişilebilir kent istedi - Son Dakika
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Muğla'da görme engelliler Beyaz Baston Yasası ve erişilebilir kent istedi

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Muğla\'da görme engelliler Beyaz Baston Yasası ve erişilebilir kent istedi
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Muğla\'da görme engelliler Beyaz Baston Yasası ve erişilebilir kent istedi
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Altı Nokta Körler Derneği Muğla Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü için kahvaltı düzenledi. Şube Başkanı Mehmet Özdemir, kentlerin erişilebilir hale getirilmesini ve Beyaz Baston Yasası'nın çıkarılmasını istedi.

(MUĞLA)- Altı Nokta Körler Derneği Muğla Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla kahvaltı etkinliği düzenledi. Şube Başkanı Mehmet Özdemir, görme engellilerin günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek, kentlerin erişilebilir hale getirilmesini ve "Beyaz Baston Yasası"nın çıkarılmasını istedi.

Altı Nokta Körler Derneği Muğla Şubesi tarafından Ortaca Belediyesi Sarıgerme Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Şube Başkanı Mehmet Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Sarı, Kent Konseyi Başkanı Nejlin Yalçın, DALBEL Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İlhan, Belediye Meclis Üyesi Zümrüt Avcı, engelli derneklerinin temsilcileri, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

Özdemir, "15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Güven Günü nedeniyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu önemli günde hep birlikte olmak, dayanışmayı artırmak ve güzel bir anı paylaşmak amacıyla bir kahvaltı programı düzenledik, katılımdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"BEYAZ BASTON BİZİM GÖZÜMÜZ, YOL ARKADAŞIMIZ, REHBERİMİZ"

Beyaz bastonun görme engellilerin yaşamındaki önemine değinen Özdemir, şunları söyledi:

"Yollarda, kaldırımlarda, çarşıda, pazarda, toplumsal yaşamın sürdüğü her alanda elinde beyaz bastonla yürüyen görme engelli kişilere rastlarsınız. Elimizdeki o beyaz baston bizim gözümüz, yol arkadaşımız, rehberimiz, kılavuzumuzdur. Biz onun sayesinde rahatlıkla yürür, engelleri aşar ve gideceğimiz yere ulaşırız. Sizlerden dileğimiz yollarda, kalabalık yerlerde elinde beyaz bastonu olan kişilere rastladığınızda yanına varıp kendinizi tanıtarak yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormanızdır. Yardım istemesi halinde onun kolunuza girmesini ya da dirseğinizden tutmasını sağlayarak, yarım adım önden yürüyüp karşıya geçmesine ya da hedefine ulaşmasına yardımcı olmanızdır. Sürücüyseniz yola inen beyaz bastonlu birini gördüğünüzde yasanın da emrettiği gibi yavaşlamalı, gerekirse durmalısınız. Önceliğin beyaz bastonlu yayaya ait olduğunu bilmelisiniz."

"YETKİLİLERİN VERDİĞİ SÖZLER ISRARLA YERİNE GETİRİLMEMEKTEDİR"

Kentlerdeki erişilebilirlik sorunlarına dikkat çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Diğer yandan yollarımız, kaldırımlarımız, sosyal donatı alanlarımız maalesef çukurlarla, mantarlarla, kazık ve zincirlerle adeta ölüm tuzağı gibi. Kent yetkililerini, belediyeleri bu tür engelleri ortadan kaldırarak mekanları herkes için erişilebilir hale getirmeye davet ediyoruz. Zira bugüne kadar yurdun pek çok yerinde çok sayıda arkadaşımız çukurlara düşerek, mantar, zincir gibi engellere takılarak yaralanmış, hatta hayatını kaybedenler olmuştur. Öte yandan kentlerimizin birçoğunda şehir içi toplu ulaşım araçlarında, belediye-halk otobüsleri ve metrolarda, durakları belirten sesli anons sistemi bulunmamakta ya da doğru dürüst çalışmamaktadır. Bu konuda yetkililerin verdiği sözler ısrarla yerine getirilmemektedir. Bizler için yapıldığı söylenen sarı takip çizgileri çoğu yerde plastik malzeme ile kaldırımlara yapıştırılarak yapıldığı için sıcakta kalkarak, soğukta donarak yeni kazalara yol açmaktadır. Bu hizmetlerin evrensel standartlara uygun olarak yapılması hem hizmeti güçlendirecek hem de kaynakların israfını önleyecektir."

"BAĞIMSIZ, GÜVENLİ, ERİŞİLEBİLİR YAŞAM BİZ GÖRME ENGELLİLERİN DE HAKKIDIR"

Sürücülere ve esnafa kaldırımları ve hissedilebilir yüzeyleri açık tutmaları çağrısında bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bazı yerlerde araçlarını kaldırıma, hatta sarı çizgiler üzerine koymakta, bazı esnaf da tezgahlarını sarı çizgilere koyarak bunların kullanımını engellemekte ve çeşitli kazalara neden olmaktadır. Sürücülerimizi, esnafımızı ve vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Son olarak yöneticilerimize, siyasal partilerimize ve TBMM'ye bir çağrımız var. Bugün birçok çağdaş demokratik ülkede beyaz baston yasası bulunmaktadır. Meclisimizin, sivil toplum örgütlerimizin görüşünü de alarak en kısa zamanda beyaz bastonun standartlarını, kullanım alanlarını, ihlallere yönelik yaptırımları da kapsayacak şekilde bir Beyaz Baston Yasası'nı çıkarmalarını istiyoruz. Bağımsız, güvenli, erişilebilir yaşam herkes gibi biz görme engellilerin de hakkıdır. Haklarımızı elde etmek için yürüttüğümüz bu onurlu mücadelede taleplerimizi kamuoyuna duyurmak için siz değerli medya mensuplarının sesimiz, soluğumuz olacağına inanıyoruz."

Kahvaltının ardından etkinliğe katılan ve destek veren ANKA Haber Ajansı temsilcisine, Ege'de Güneyin Sesi gazetesi muhabirlerine ve belediye yetkililerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA
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