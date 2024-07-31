Muğla'da Yapılacak RES Projesine Karşı Halkın Protestosu

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapılmak istenen RES projesine karşı çıkan bölge halkı ÇED toplantısını yaptırmadı. Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, "Biz Yatağan Termik Santrali'ne karşı 20'nin üzerinde dava açtık. Bize şimdi diyorlar ki 'termik santrale karşısınız, yenilenebilir enerjiye niye karşısınız?' Yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Yenilenebilir enerjiyi gerekli yerlere yaparlarsa isterlerse biz bedava işçilik yapacağız. Halkın yaşam kaynaklarının olduğu yerlere, su kaynaklarına, arkeolojik sit sahalarına, özel koruma alanlarına yapılan RES'e karşıyız" dedi.

Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçesi sınırları içerisinde Karabelen ve Şabantepe mevkilerinde, Lodos Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından Rüzgar Enerji Santrali projesi (RES) yapılması planlanıyor. Proje için 24 Mayıs'ta Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı. Bu kapsamda bugün Yatağan'a bağlı Şeref Mahallesi'nde köy meydanında Halkın Katılım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Şerefköy, Deştin, Esenköy, Alaşar, Kavaklıdere ve Yenimahalle mahalle sakinleri, ortak karar alarak projeyi istemediklerini ve toplantıyı yaptırmayacaklarını belirtti.

"RES'ler maalesef arıları da etkiliyor"

Köylüler adına açıklama yapan Yatağan Yeşil Yaşam Derneği Başkanı Kazım Erol, şunları söyledi:

"Biz, Yatağan Termik Santraline karşı 20'nin üzerinde dava açtık. Bize şimdi diyorlar ki; 'termik santrale karşısınız, yenilenebilir enerjiye niye karşısınız?' Yenilenebilir enerjiye karşı değiliz. Yenilenebilir enerjiyi gerekli yerlere yaparlarsa isterlerse biz bedava işçilik yapacağız. Halkın yaşam kaynaklarının olduğu yerlere, su kaynaklarına, arkeolojik sit sahalarına, özel koruma alanlarına yapılan RES'e karşıyız. Yarın bu rüzgar enerjisi buraya dikildiğinde hava kalitesinden, göçmen kuşların yolundan tutun, her şeyi etkileyecek bu proje. Şeref köylüleri, Deştin köylüleri Yatağan'da en güzel çıntarı satar. 10 yıl sonra o çıntarı satamayacaksın. Arıcılar var, bu bölgenin en güzel balı buradan çıkıyor. Bu RES'ler maalesef arıları da etkiliyor. Biz, halkın yaşam kaynaklarına yapılan saldırıya karşıyız. Yoksa yenilenebilir enerji bakın karşıda kıraç tepeler var. Oraya yapacaklarsa söz veriyorum 3 ay ben bedava çalışacağım onlara ama gidip de orman alanına, su alanına, halkımızın yaşam kaynaklarına yapılacak bir RES'e karşıyız."

Köylülerin protestosu sonrasında toplantı yapılamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, 'Halkın bilgilenmek istememesi ve yoğun protestolar nedeniyle halk bilgi edinmek istememiştir' yazılı tutanak tuttu. Tutanağı beğenmeyen köylüler ve köy muhtarları kendi tutanaklarını tuttu, köylülerden imza topladı ve mühürledi. Bu tutanak da daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.