Muğla'da Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması - Son Dakika
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Muğla'da Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması

Muğla\'da Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması

Beyazay Derneği, Muğla'da film yarışması öncesi Rektör Kaçar'ı ziyaret etti.

20.11.2024 12:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ile Türkiye Beyazay Derneği tarafından Muğla'da gerçekleştirilecek 'Muğla Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması' programına katılmak için Muğla'ya gelen Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı, AK Parti 22 ve 23'üncü Dönem İstanbul Milletvekili Lokman Ayva Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva7ın yanı sıra, Genel Başkan Yardımcısı Selda Selimoğlu, Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, Koordinatör Gülşen Yavuz, Genel Sekreter İlham Kahraman ve Muğla Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Bayhan da hazır bulundu.

Ziyarette dernek çalışmaları hakkında Rektör Kaçar'a bilgi verilirken, gerçekleştirilecek ödül töreni etkinliğine davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Zeytin Çiçeği Kısa Film Yarışması - Son Dakika

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