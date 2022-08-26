Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

26.08.2022 14:26

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şarkıcı İbrahim Tatlıses'in aracının karıştığı kazada yaralanan toplam 8 kişi hastaneden taburcu olurken taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Bodrum - Yalıkavak yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine seyreden G.G. idaresindeki kamyonet, Dağbelen yol ayrımını geçtikten sonra yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet, o esnada karşı istikametten gelen ve içerisinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de olduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çapmanın şiddetiyle geri geri giden minibüs, arkasında seyreden otomobile çarptıktan sonra yol kenarına yönelip şarampole düştü. Kamyonet de minibüsün ardından şarampole düştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, dereye yuvarlanmak üzereyken kayaya çarparak durdu. Kamyonet de hemen önünde durdu. Minibüsün geri giderken çarptığı otomobil ise kendi ekseni etrafında döndükten sonra yolda kaldı. Kazada minibüste bulunan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, polis memuru koruması Alper Arıcıoglu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül ile kamyon şoförü G.G. ve otomobilde bulunan T.Ş. yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardında taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

ALEV ALEV YANDI

Kazadan kısa süre sonra minibüsün ön kısmı alev aldı. Minibüs ile kamyonet alev alev yanmaya başladı. O esnada aracıyla önden giden İdo Tatlıses, aracını sağa çekti. İdo, yolda durdurduğu araçlardan yangın tüpü istedi. Yoldan geçen araçlardan biri dururken, yangın tüpüyle alevlere müdahale edilerek söndürüldü.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi kaza yerine sevk edildi. Araçlarda bulunan yaralılardan bazıları, ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Tatlıses ise dere yatağına düşmek üzere olan minibüste mahsur kaldı. Kazayı haber alan sanatçının oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak da kaza yerine geldi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

2 SAAT SONRA KURTARILDI

Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında ilk olarak kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Daha sonra minibüs, içerisinde Tatlıses ile birlikte vinçle alınıp yola konuldu. 2 saat sonra mahsur kaldığı yerden kurtarılan ünlü sanatçı, ambulansa alındı. Daha sonra ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

ÇARŞAF GERİP ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Tatlıses hem kaza yerinde ambulansa alınırken hem de ambulanstan hastaneye alınırken ilginç görüntüler yaşandı. Ekipler, gazetecilerin Tatlıses'i görüntülemesini engellemek için çarşaf gerdiler, adeta etten duvar ördüler. Ekipler, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Ayak tarak kemiklerinde kırıklar olduğu ifade edilen Tatlıses, akşam saatlerinde taburcu olup, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Günay Restoran'da sahneye çıktı. Kazada diğer yaralıların da taburcu oldukları ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

0.10 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü G.G. verdiği ifadede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiğini ve kaza yaptığını söyledi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
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Kaynak: İHA

İbrahim Tatlıses, Bodrum, Muğla, Yerel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı - Son Dakika
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