Muğla Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı

Muğla Orman Bölge Müdürü Göreve Başladı

Orman Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüğü değişiklikleri ile Muğla Orman Bölge Müdürü olarak göreve getirilen Mustafa Ülküdür, bugün itibariyle yeni görevine başladı. Mustafa Ülküdür, Muğla'daki görevine 14 Mayıs Salı günü itibarıyla başlamıştır.

14.05.2024 19:47
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Orman Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlüğü değişiklikleri ile Muğla Orman Bölge Müdürü olarak göreve getirilen Mustafa Ülküdür, bugün itibariyle yeni görevine başladı.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan Bölge Müdürlüğü değişikleriyle Muğla Orman Bölge Müdürü olan Mustafa Ülküdür, Muğla'daki görevine 14 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri tarafından karşılandı.

Evli ve 2çocukbabası olan Mustafa Ülküdür 1978 Mersin Anamur'da doğdu. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Amenajmanı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1999-2000 yıllarında askerlik görevini tamamladı. 2000-2005 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Amenajman Heyetlerinde heyet mühendisi olarak çalıştı. 2005-2007 yıllarında Erzurum OBM Sarıkamış Orman İletme Müdürlüğünde ve 2007-2008 yıllarında da Antalya OBM Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünde İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2009-2014 yıllarında Antalya OBM Plan Proje Şube Müdürlüğü ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Mühendisi olarak görev yaptı. 2014-2019 yılları arasında Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü. 2020-2021 yıllarında Konya Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2021-2022 yıllarında Bursa Orman Bölge Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yaparken 14 Mayıs 2024 itibariyle Muğla Orman Bölge Müdürü olarak göreve getirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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