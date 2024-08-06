Muğla, Türkiye'de En Fazla Motosiklet Satışının Yapıldığı İl - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla, Türkiye'de En Fazla Motosiklet Satışının Yapıldığı İl

Muğla, Türkiye\'de En Fazla Motosiklet Satışının Yapıldığı İl

Muğla, dünyada motosiklet kullanım oranı en yoğun olan Vietnam'ı aratmıyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip Muğla'da Ocak-Haziran döneminde 20 bin 404 satış ile Türkiye genelinde nüfus dağılımına göre en fazla motosiklet satışının yapıldığı il Muğla oldu.

06.08.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla, dünyada motosiklet kullanım oranı en yoğun olan Vietnam'ı aratmıyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip Muğla'da Ocak-Haziran döneminde 20 bin 404 satış ile Türkiye genelinde nüfus dağılımına göre en fazla motosiklet satışının yapıldığı il Muğla oldu.

Nüfus oranına göre en fazla satış Muğla'da

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak-Haziran ayı döneminde Muğla'da adet bazında 20 bin 404 motosiklet satışı gerçekleşirken, genel satışta Muğla, Türkiye üçüncüsü, nüfus dağılımına göre ise Türkiye'de ilk sırada yer aldı. 1 milyon 100 bin nüfusa sahip Muğla'da 264 bin 570 motosiklet bulunurken, nüfusun dörtte biri motosiklet kullanıyor.

İllere göre motor sayısı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de illere göre trafikte kaydı bulunan motosiklet sayıları şöyle oluştu. 15 milyon 655 bin 924 kişinin yaşadığı İstanbul'da 701 bin 765, 3 milyon 214 bin 571 kişinin yaşadığı İzmir'de 420 bin 637, 2 milyon 696 bin 249 kişinin yaşadığı Antalya'da 452 bin 275, 1 milyon 480 bin 635 kişinin yaşadığı Manisa'da 272 bin 414 ve 1 milyon 82 bin 144 kişinin yaşadığı Muğla'da 264 bin 570. Muğla bu rakam ile nüfus oranına göre en fazla motosikletin yer aldığı il oldu.

Motosiklet sayısı otomobili geçti

Muğla'da ilk defa Ocak-Haziran döneminde yeni satış yapılarak trafik kaydı yapılan motosiklet sayısı otomobili geride bıraktı. Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla Muğla'da 256 bin 566 otomobil bulunurken, motosiklet sayısı 264 bin 570 olarak gerçekleşti. Muğla'da tüm motorlu araç sayısı rakamı ise 683 bin 189.

6 ayda motosiklet kazalarında 14 ölüm

Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi turistik ilçelerde ulaşım amaçlı en fazla tercih edilen motorlu araç motosiklet oldu. Ulaşım aracı olarak kullanılan motosikletlerde, aynı zamanda özellikle merkez ilçe Menteşe'de kurye sayısının fazlalığı da dikkat çekiyor. 6 aylık zaman diliminde Muğla genelindeki polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 640 motosiklet kazası meydana geldi. Bu kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kask önemli faktör

Motosiklet kazalarının büyük bir bölümü Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde meydana geldi. Kent merkezlerinde meydana gelen 2 bin 640 trafik kazasına rağmen ölüm oranının 14'te kalmasının başlıca nedeninin şehir içi trafik ekiplerinin sürekli olarak denetimleri. Özellikle kasktan taviz vermeyen trafik ekipleri, zaman zaman da sürücülere kaskın önemini ön plana çıkarmak amacıyla özel firmaların katkıları ile hediye kask projesini uyguluyor.

Park sorunu yok, yakıt az yakıyor

Motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği Muğla'da motosiklet kullanıcıları motor tercihinin en önemli nedenleri arasında park sorunu, ulaşım kolaylığı ve yakıt kullanımı olduğunu açıkladı. Vatandaşlardan Mustafa Yaraş, "Son zamanlarda akaryakıtın pahalı olması, otopark sorunu olduğu için, ayrıca motor daha seri olduğu için tercihimiz motor oluyor" derken, bir başka vatandaş ise "Motosiklet Muğla merkez başta olmak üzere Türkiye genelinde çoğaldı. Benzinin yüksek olması, otopark sıkıntısı ve araba çok. Motosikleti her tarafa koyabiliyoruz. Benzin yüksek olduğu için herkes motosiklete hücum etti. Motosiklette park sorunu yok. Herkes istediği yere koyabiliyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Marmaris, Fethiye, Vietnam, Türkiye, Bodrum, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla, Türkiye'de En Fazla Motosiklet Satışının Yapıldığı İl - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 03:50:31. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla, Türkiye'de En Fazla Motosiklet Satışının Yapıldığı İl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement