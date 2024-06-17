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Muğla'ya 3 günde 140 bin araç giriş yaptı

MUĞLA - Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatilciler Muğla'yı tercih etti. Bayramın ikinci gününde de yoğunluk devam ederken, Muğla'nın Menteşe- Marmaris karayolunda 4 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Muğla'ya toplam 140 bin araç giriş yaptı.

Kurban Bayramı için Muğla'nın Milas, Yatağan, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinden tatil için gelen araç sayısı 140 bine ulaştı. Muğla Bölge Trafik ve Trafik tescil şube Müdürlüğü verilerine göre gelen araç sayısı rekor seviyeye ulaştı. Kurban Bayramının ilk günü araç yoğunluğu yaşanmazken ikinci gün kurbanını kesen vatandaşlar tatil için araçları ile her yıl olduğu gibi yine Muğla'yı tercih etti. Muğla'ya Kurban Bayramı tatili için seyahat edecek yerli turist sayısının 3 buçuk 4 milyona ulaşması bekleniyor. İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerden gelen ve Bodrum'u tercih eden vatandaşlar Milas ilçesinden giriş yaptı. Marmaris, Fethiye gibi ilçeleri tercih eden vatandaşlar ise Yatağan istikametin giriş yaptı. Ankara ve çevre illerden tatil için Muğla'ya gelen vatandaşlar da Denizli Karayolu'nu takip edip Menteşe'den giriş yaparken Antalya ve çevresindeki illerden Muğla'ya gelen vatandaşlar da Seydikemer'den giriş yaptı. Milas ilçesine 29 bin 800, Seydikemer ilçesine 41 bin 170, Yatağan ilçesine 48 bin 300 ve Menteşe ilçesine 21 bin 200 araç giriş yaptı.

Tatilcilerin akını sebebiyle oluşan yoğunluk, trafik ekiplerinin aldığı önlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu yoğunluğun bayram tatili boyunca devam etmesi bekleniyor.