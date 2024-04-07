Muhtarlık Yarışında İlginç Sonuç: Oy Pusulalarında Yazılar Bulundu

ÖZGÜR DEDEOLUK
Aydın'ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi'nde eşit oyların çıktığı muhtarlık yarışında; kurada kaybeden İsmail Sabancı, rakibinin oy pusulalarına basılan "kalbimdesin" isimli yazılar sayesinde seçimi kazandı.
Bereketli Mahallesi'nde 1011 no'lu sandıktaki muhtarlık yarışı farklı hikayesiyle öne çıktı. 31 Mart tarihinde yapılan 3 adayın yarıştığı seçimde Ali Doğan ile İsmail Sabancı 78'er oy aldı. Aynı oyu alan bu iki aday arasında yapılan kurayı Ali Doğan kazandı. Kurada muhtarlığı kaybeden İsmail Sabancı, Ali Doğan'ın oy pusulalarında olmaması gereken yazılar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Yapılan inceleme sonucu Ali Doğan'ın aldığı 4 oy geçersiz sayıldı. Bu dört oy iptal edilirken yarışı İsmail Sabancı seçimi kazanmış oldu. İsmail Sabancı ise bu yazılar sayesinde kurada kaybettiği muhtarlığı, İlçe Seçim Kurulu kararıyla kazandı.
YENİDEN SAYIM YAPILDI
2 oy pusulasında "kalbimdesin" şeklinde yazılar gördüğünü iddia eden Sabancı'nın itirazı üzerine 1011 no'lu torbanın mührü kurul huzurunda açılırken, torbada bulunan muhtarlık oy pusulaları ilçe seçim kurulunca tekrar sayıldı. 4 adet Ali Doğan'a ait oyun ön ve arka yüzünde 'karalama/özel işaretleme' olduğu tespit edildi. Karalamalar geçersizlik nedenleri arasında görülmesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunun karar ve genelgelerine istinaden 4 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, Ali Doğan'ın 74, İsmail Sabancı'nın ise 78 oy aldığı ve Sabancı için muhtarlık mazbatasının düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi. Kararın Ali Doğan'a tebliği edileceği ve Aydın İl Seçim Kuruluna itiraz yolunun açık olduğu bilgisi verildi.
"EŞİT OY ALDIK, KURA ÇEKİLDİ"
Yaşananlar hakkında konuşan İsmail Sabancı, "38 yaşındayım, uzun yıllar İzmir, Kuşadası ve Bodrum'da pidecilik yaptım. Babam vefat ettikten sonra Karacasu'ya döndüm. Burada çiftçilikle uğraştım. Ayrıca bir işletmede kebapçı olarak çalışıyorum. Muhtar adayı olmaya karar vererek bu yönde çalışmalar yaptım. 2-3 aydan bu yana eşle dostla irtibat halindeyim. Sağ olsunlar bizi tercih ettiler. Tercih edenlere de etmeyenlere de teşekkür ediyorum. Seçim günü her şey çok iyiydi. Bizi olumlu gördükleri belliydi. Oradan en son sayımlarda olumsuz bir durum oldu. 2 dönemdir muhtarlık yapan Ali Doğan'la aynı oyu aldık. İkimizde 78'er oy aldık. Ardından kuraya gidildi" dedi.
"KALBİMDESİN İFADESİYLE ŞİFRE VERMİŞLER"
Sabancı, şöyle devam etti:
"Sandık başındaki görevliler kurayı zorunlu kıldı. Ben kura çekmek istemedim aslında. Görevliler karara bağlamaları gerektiğini söylediler. İtiraz hakkımızın yine saklı olacağını söylediler. Sandıktan çıkan Ali Doğan'a ait oy pusulalarından birkaçının üzerinde 'Kalbimdesin' yazılarını gördüm. Ben bunları ilçe seçim kuruluna söyledim. Görevli daha sonra itiraz edebileceğimi söyledi. Ben iki tanesini gördüm ama sonra iki tane daha tespit edildi. 'Kalbimdesin' ifadesiyle şifre vermek istenmiş. Yani oy veren Ali Doğan'a oy verdiğini ispatlamaya çalışmış. O kişilerden de Allah razı olsun. O kişiler bizi muhtar yaptı. Bir anlamda onların sayesinde muhtar olduk. Allah yüzümüze güldü. Zaten ortada bir adaletsizlik vardı. Adalet yerini buldu.
"7/24 HERKESİN YANINDA OLACAĞIM"
Kurada da bir şansı vardı. Ali Doğan kazandı. Kurada da istenmeyen bir durum vardı. Poşet içinde kura çekildi. Poşet içinde kura olmaz. Sırf biri belirlensin diye yapıldı. Bize de itiraz hakkı doğdu. Allah'a şükür haklı bulunduk. Herkese teşekkür ediyorum. Oy pusulalarındaki karalamaların oyları geçersiz kılacağını biliyordum. Seçimden önce araştırmıştım. Muhtarlık adının üstünde bir çizim yapılamayacağı ifade ediliyor. Herhangi bir şifre, lakap, ibare konulamaz diyor. Hem bana oy veren 78 kişi sayesinde hem de rakibime bu şekilde oy verenler sayesinde muhtar oldum. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki yazmışlar. Allah'ın izniyle halkla iç içe bir muhtarlık yapacağım. Çocukla çocuk büyükle büyük olacağım. Herkesin işine derdine koşmaya çalışacağım. Zaten herkes biliyor. Karakterimi herkes biliyor. Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım."
Son Dakika › Yerel › Muhtarlık Yarışında İlginç Sonuç: Oy Pusulalarında Yazılar Bulundu - Son Dakika
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