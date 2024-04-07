Muhtarlık Yarışında İlginç Sonuç: Oy Pusulalarında Yazılar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muhtarlık Yarışında İlginç Sonuç: Oy Pusulalarında Yazılar Bulundu

Geniş Video İzle

Aydın'ın Karacasu ilçesinde eşit oyların çıktığı muhtarlık yarışında, kurada kaybeden İsmail Sabancı, rakibinin oy pusulalarına basılan 'kalbimdesin' isimli yazılar sayesinde seçimi kazandı. İsmail Sabancı'nın itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda, rakibinin aldığı 4 oy geçersiz sayıldı ve Sabancı muhtarlık mazbatasını aldı.

07.04.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖZGÜR DEDEOLUK

Aydın'ın Karacasu ilçesi Bereketli Mahallesi'nde eşit oyların çıktığı muhtarlık yarışında; kurada kaybeden İsmail Sabancı, rakibinin oy pusulalarına basılan "kalbimdesin" isimli yazılar sayesinde seçimi kazandı.

Bereketli Mahallesi'nde 1011 no'lu sandıktaki muhtarlık yarışı farklı hikayesiyle öne çıktı. 31 Mart tarihinde yapılan 3 adayın yarıştığı seçimde Ali Doğan ile İsmail Sabancı 78'er oy aldı. Aynı oyu alan bu iki aday arasında yapılan kurayı Ali Doğan kazandı. Kurada muhtarlığı kaybeden İsmail Sabancı, Ali Doğan'ın oy pusulalarında olmaması gereken yazılar bulunduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi. Yapılan inceleme sonucu Ali Doğan'ın aldığı 4 oy geçersiz sayıldı. Bu dört oy iptal edilirken yarışı İsmail Sabancı seçimi kazanmış oldu. İsmail Sabancı ise bu yazılar sayesinde kurada kaybettiği muhtarlığı, İlçe Seçim Kurulu kararıyla kazandı.

YENİDEN SAYIM YAPILDI

2 oy pusulasında "kalbimdesin" şeklinde yazılar gördüğünü iddia eden Sabancı'nın itirazı üzerine 1011 no'lu torbanın mührü kurul huzurunda  açılırken, torbada bulunan muhtarlık oy pusulaları ilçe seçim kurulunca tekrar sayıldı. 4 adet Ali Doğan'a ait oyun ön ve arka yüzünde  'karalama/özel işaretleme' olduğu tespit edildi.  Karalamalar geçersizlik nedenleri arasında görülmesi nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunun karar ve genelgelerine istinaden 4 oy geçersiz sayıldı. Buna göre, Ali Doğan'ın 74, İsmail Sabancı'nın ise 78 oy aldığı ve Sabancı için muhtarlık mazbatasının düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi. Kararın Ali Doğan'a tebliği edileceği ve Aydın İl Seçim Kuruluna itiraz yolunun açık olduğu bilgisi verildi.

"EŞİT OY ALDIK, KURA ÇEKİLDİ"

Yaşananlar hakkında konuşan İsmail Sabancı, "38 yaşındayım, uzun yıllar İzmir, Kuşadası ve Bodrum'da pidecilik yaptım. Babam vefat ettikten sonra Karacasu'ya döndüm. Burada çiftçilikle uğraştım. Ayrıca bir işletmede kebapçı olarak çalışıyorum. Muhtar adayı olmaya karar vererek bu yönde çalışmalar yaptım. 2-3 aydan bu yana eşle dostla irtibat halindeyim. Sağ olsunlar bizi tercih ettiler. Tercih edenlere de etmeyenlere de teşekkür ediyorum. Seçim günü her şey çok iyiydi. Bizi olumlu gördükleri belliydi. Oradan en son sayımlarda olumsuz bir durum oldu. 2 dönemdir muhtarlık yapan Ali Doğan'la aynı oyu aldık. İkimizde 78'er oy aldık. Ardından kuraya gidildi" dedi.

"KALBİMDESİN İFADESİYLE ŞİFRE VERMİŞLER"

Sabancı, şöyle devam etti:

"Sandık başındaki görevliler kurayı zorunlu kıldı. Ben kura çekmek istemedim aslında. Görevliler karara bağlamaları gerektiğini söylediler. İtiraz hakkımızın yine saklı olacağını söylediler. Sandıktan çıkan Ali Doğan'a ait oy pusulalarından birkaçının üzerinde 'Kalbimdesin' yazılarını gördüm. Ben bunları ilçe seçim kuruluna söyledim. Görevli daha sonra itiraz edebileceğimi söyledi. Ben iki tanesini gördüm ama sonra iki tane daha tespit edildi. 'Kalbimdesin' ifadesiyle şifre vermek istenmiş. Yani oy veren Ali Doğan'a oy verdiğini ispatlamaya çalışmış. O kişilerden de Allah razı olsun. O kişiler bizi muhtar yaptı. Bir anlamda onların sayesinde muhtar olduk. Allah yüzümüze güldü. Zaten ortada bir adaletsizlik vardı. Adalet yerini buldu.

"7/24 HERKESİN YANINDA OLACAĞIM"

Kurada da bir şansı vardı. Ali Doğan kazandı. Kurada da istenmeyen bir durum vardı. Poşet içinde kura çekildi. Poşet içinde kura olmaz. Sırf biri belirlensin diye yapıldı. Bize de itiraz hakkı doğdu. Allah'a şükür haklı bulunduk. Herkese teşekkür ediyorum. Oy pusulalarındaki karalamaların oyları geçersiz kılacağını biliyordum. Seçimden önce araştırmıştım. Muhtarlık adının üstünde bir çizim yapılamayacağı ifade ediliyor. Herhangi bir şifre, lakap, ibare konulamaz diyor. Hem bana oy veren 78 kişi sayesinde hem de rakibime bu şekilde oy verenler sayesinde muhtar oldum. Onlara teşekkür ediyorum. İyi ki yazmışlar. Allah'ın izniyle halkla iç içe bir muhtarlık yapacağım. Çocukla çocuk büyükle büyük olacağım. Herkesin işine derdine koşmaya çalışacağım. Zaten herkes biliyor. Karakterimi herkes biliyor. Gecede gündüzde 7/24 herkesin yanında olacağım."

Kaynak: ANKA

Karacasu, Aydın, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlık Yarışında İlginç Sonuç: Oy Pusulalarında Yazılar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü
    28 Mar İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü

    Batı Şeria'nın Cenin kentine ve kentteki mülteci kampına İsrail tarafından düzenlenen bombardıman ve silahlı saldırılarda 3 Filistinli öldürüldü. İsrail güçleri, Cenin'e insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 genci öldürdü ve 9 kişiyi yaraladı. Bir gencin ise gerçek mermilerle göğsünden vurularak öldürüldüğü bildirildi. İsrail birlikleri, Cenin'e ve Kabatiye kasabasına baskın düzenleyerek Filistinli militanlarla çatışmaya girdi. İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 451'den fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

  • 28 Mar "Sürdürülebilir bir dünya için kahve değil çay tüketin"

    'Sürdürülebilir Yaşam Mümkün Mü?' konulu konferansta konuşan Güven İslamoğlu iklim krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak özellikle tüketim alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu.

  • İzmir Barosu, seçim ve sandık güvenliği için kriz masası oluşturdu
    28 Mar İzmir Barosu, seçim ve sandık güvenliği için kriz masası oluşturdu

    İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala 'seçim ve sandık güvenliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, baroda bir kriz masası oluşturduklarını ve avukatların sandıkta olumsuzlukları önlemek için hazır olacaklarını belirtti. Yurttaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Yılmaz, seçmenin oyuna ve sandığına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

  • Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Su Sorununu Çözmek İçin Denizden Su Arıtma Sistemini Devreye Sokacak
    28 Mar Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Su Sorununu Çözmek İçin Denizden Su Arıtma Sistemini Devreye Sokacak

    Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, genişletilmiş ve siyaset üstü bir ittifak oluşturarak halka güçlü bir seçenek sunduklarını belirterek, Bodrum'un su sorununu çözmek için denizden su arıtma sistemini devreye sokacaklarını açıkladı.

  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor
    28 Mar 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Yönelik Seçim Güvenliği Çalışmaları Devam Ediyor

    31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günlere kala Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de hazır bulundu.

  • Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu
    28 Mar Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluştu

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarına devam etti. Başkan Dutlulu, Akhisar halkının desteğiyle seçimi kazanacaklarını belirtti ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Ayrıca, diğer siyasi partilere de saygı duyduklarını ve Akhisar ittifakıyla birlikte tüm Akhisarlılara seslendiklerini ifade etti.

  • Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Tam Kapasiteye Ulaşacak
    28 Mar Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Tam Kapasiteye Ulaşacak

    Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin tam kapasiteye ulaşması halinde İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacağı belirtildi. Bölgede yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık toplam ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen 2 firma şu anda 199 kişiye istihdam sağlıyor.

  • AK Parti Milletvekili Kocacık, Ferizli'de halkla buluştu
    28 Mar AK Parti Milletvekili Kocacık, Ferizli'de halkla buluştu

    AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Ferizli ilçesinde Gölkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kocacık, halk buluşmasında vatandaşlara hitap ederek, AK Parti'nin halkın arasında olduğunu ve Ferizli'ye daha fazla hizmet getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise geçmiş dönemde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

  • MHP Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'in iftar programına katıldı
    28 Mar MHP Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'in iftar programına katıldı

    MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi. Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.

  • Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 milyon dolarlık ciro hedefleniyor
    28 Mar Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 milyon dolarlık ciro hedefleniyor

    Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacak. Bölgede 33 firma ile yatırım anlaşması yapıldı ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Ayrıca 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

  • Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması
    28 Mar Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması

    31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.

  • Özkan Alp: Belediye çalışanları işlerini kaybetmeyecek
    28 Mar Özkan Alp: Belediye çalışanları işlerini kaybetmeyecek

    Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddialarına yanıt verdi. Alp, çalışanlara seslenerek gönül kırmaya değil, hizmet etmeye geldiğini belirtti. Ayrıca, mevcut yönetimin çalışanları korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettiği iddialarını da reddetti. Alp, belediye çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarının olduğunu da söyledi.


14:39 Soylu’dan komedyen Özgür Turhan’ın kendisiyle ilgili “uyuşturucu“ sözlerine tepki gösterdi Soylu'dan komedyen Özgür Turhan'ın kendisiyle ilgili "uyuşturucu" sözlerine tepki gösterdi
13:30 Skandal görüntü 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler Skandal görüntü! 5 uzman çavuşu kamyon kasasında disipline sevk ettiler
13:01 Süper Kupa’yla ilgili bomba senaryo Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek
12:51 Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu Yeniden Refahlı başkanın ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu
11:17 Sancaktepe Belediyesi’ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi iddiasına eski başkandan yanıt var
15:48 Ankara’da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım Ankara'da seçimi kaybeden bağımsız aday: Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım
15:08 MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’nin burnunu kırmıştı Olay anının görüntüsü ortaya çıktı MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'nin burnunu kırmıştı! Olay anının görüntüsü ortaya çıktı
14:05 Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Sosyal medyada linç edilen balıkçı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
13:23 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı 30. kattan düşen genç kızla ilgili kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
13:06 Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi Cinsel ilişki sırasında eşini öldüren adam hakkında karar verildi
12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
11:30 Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 16:02:49. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlık Yarışında İlginç Sonuç: Oy Pusulalarında Yazılar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement