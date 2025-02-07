Mümin Gençoğlu, Vefatının 32. Yılında Anıldı

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Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) kurucu başkanı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 32'inci yılında kabri başında anıldı.

Geçirdiği trafik kazası neticesinde 1993 yılında hayatını kaybeden eski milletvekili, Balkan göçmenlerinin sesi Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa BAL-GÖÇ kurucuları, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Nida Ahmedov, Hak ve Özgürlükler Hareketi Parlamento Grubu Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Hak ve Özgürlükler Hareketi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Aycan Ahmed, Nikola Kozlevo Belediye Başkanı İsmail Ibram, Hak ve Özgürlükler Hareketi Parti Meclis Üyesi İlker Semercioğlu, Bursa Büyükşehir, Nilüfer ve Osmangazi Belediye Başkan Vekilleri, dernek başkanları ve sevenleri katılım gösterdi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Parlamento Grubu Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, " Mümin Gençoğlu sayesinde dünya asimilasyon siyasetini ve isim değiştirme kampanyasını öğrendi. Onun yolundan giderek başlattığı mücadeleyi devam ettirmek hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.

Gencoğlu'nun Bursa'nın en önemli ve önde gelen isimlerinden olduğunu söyleyen İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Allah mekanını cennet etsin ruhu şad olsun. O hem bir siyasetçi hem balkan coğrafyasının yetiştirdiği balkanlardaki Türklük mücadelesinin vatan mücadelesinin sembol isimlerinden. Bursa'mızın sanayicisi basın dünyasının en önemli ve önde gelen isimlerinden birisiydi" şeklinde konuştu.

Onu hiçbir zaman unutmayacağız sözleri ile konuşmasına başlayan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ta yaptığı açıklamada," Onu hiç unutmayacağız çünkü böyle örnek insanlar unutulmamalı ve unutulmuyor. Toplumun her kesiminde Mümin vekilimden o değerli insandan herkes övgü ile bahseder çok önemli vurgular ile bahseder. Önemli bir değerdi, özellikle de balkan göçmenlerinin hem Türkiye'deki sorunlarını hem balkanlardaki sorunları üzerinden sürekli kafa yoran sürekli o anlamda mücadele eden ülkemizdeki sorunlar içinde çözüm noktasında büyük bir mücadele vermiştir" dedi.

Törende konuşan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'da "32 sene evvel aramızdan ayrılmış olan, Bulgaristan'dan ceketiyle Türkiye'ye gelip Uludağ yollarında amelelik yaparak akabinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda göreve başlayıp oralarda meclis başkanlığına kadar ulaşan, Bursaspor Kulübü Vakıfköy Tesisleri'nin temelini atıp başkanlığını yapan Bursaspor'u Avrupa kupalarında ilk kez çeyrek final oynatan, okullar yaptıran, BAL-GÖÇ'ü kurarak oradaki kardeşlerimize yapılan zulmün dünya kamuoyuna duyurulmasında ve kardeşlerimizin Türkiye'ye göçü sırasında çok büyük hizmetleri geçmiş olan, milletvekili olarak Ankara'ya giderken bir trafik kazasında kaybetmiş olduğumuz babamızın, sizin Mümin Aga'nızın, ruhu şad olsun" dedi.

Tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Mümin Gençoğlu hayrına yemek dağıtımıyla sona erdi. - BURSA