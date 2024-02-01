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Muratpaşa Belediyesi, Eski Lara Caddesi'ndeki Bisiklet Yolunu Yeniledi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi, Eski Lara Caddesi'ndeki Bisiklet Yolunu Yeniledi

Muratpaşa Belediyesi, Eski Lara Caddesi\'ndeki Bisiklet Yolunu Yeniledi

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 kilometrelik eski Lara Caddesi'nde bulunan bisiklet yolunu yeniden boyadı. Deniz kenarı boyunca devam eden bisiklet yolunda yapılan çalışmalar erken saatlerde başladı. Ekipler, yolun bozulan kısımlarını tamir ederek mavi renge boyadı.

01.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:01
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Muratpaşa Belediyesi, eski Lara Caddesi boyunca uzanan bisiklet yolunun silinen boyalarını yeniledi.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 kilometrelik eski Lara Caddesi'nde bisiklet yolunu yeniden boyadı. Deniz kenarı boyunca devam eden bisiklet yolunda çalışmalar günün erken saatlerinde başladı. Ekipler yolu maviye boyarken bozulan kısımları da tamir etti.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, Eski Lara Caddesi'ndeki Bisiklet Yolunu Yeniledi - Son Dakika
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