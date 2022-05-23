Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı - Son Dakika
Üye Girişi

Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı

23.05.2022 11:50

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çocukları bilgisayar başından kaldıracak, cep telefonlarını bir kenara bıraktıracak bir çalışmaya başlıyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek projeyle, bu yaz çocuklar doğada kamp kuracak.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, çocukları bilgisayar başından kaldıracak, cep telefonlarını bir kenara bıraktıracak bir çalışmaya başlıyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenecek projeyle, bu yaz çocuklar doğada kamp kuracak.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kalırken ebeveynler de çocuklarının nasıl bir yaz tatili geçireceğini planlamaya başladı. Çocuklarının gün boyu bilgisayar başında, elinden tableti, cep telefonunu düşürmeden yaz günlerini geçirmesini istemeyen aileler için Muratpaşa Belediyesi bir çalışmaya başlıyor. Bu yeni projeyle çocuklar, doğada yaşıtlarıyla kamp kuracak, ekip çalışmasını, yardımlaşmayı öğrenecek.

"AZAMİ SAYIDA ÇOCUĞUMUZA FAYDALI OLABİLMEYİ TEMENNİ EDİYORUM"

Projeye ilişkin protokol, Muratpaşa Belediyesi, Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü arasında törenle imzalandı. Törende konuşan Başkan Uysal, bugünün en büyük sorunlarından bir tanesinin çocuklarının doğa şartlarını bilmemesi olduğunu söyledi. Dijitalleşmenin, ekran bağımlılığının, kapalı mekan aktivitelerine bağımlılığın fiziksel ve psikolojik sorunlara neden olduğunu dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza doğa ile baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bir bilgi sunmak üzere ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışacağı bir etkinlik planladık. Muratpaşa'mızın nüfusuna uygun sayıda çocuğumuza bu hizmeti sağlayabilecek şekilde bir protokol oluşturduk. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği ve Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Azami sayıda çocuğumuza faydalı olabilmeyi temenni ediyorum. Önümüzde ki yaz böyle yoğun geçecek hepimize kolay gelsin."

HEDEF 4 BİN İZCİ

Kulüp Başkanı Tuncay Yerdelen ise etkinliğin pandemi sonrası gerçekleşiyor olmasının ayrıca önemli olduğunun altını çizdi ve "Muratpaşa'da 150'den fazla izciyi son 4 ay içinde yetiştirdik. Bunun 3 bin 500, 4 bin olmasını istiyoruz. İnşallah o durumlara da geleceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yeni projesine ilişkin başvuru süreçleri ve kamp noktaları ilerleyen günlerde belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesinden duyurulacak.

Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı
Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı
Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı
Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı

YORUMLAR
500
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Antalya, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:04:55. #1.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Yaz Kampı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement