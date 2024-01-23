Muratpaşa Belediyesi, Ali Gaffar Okkan Parkı\'nın açılışını Adalet ve Demokrasi Haftası\'nda yapacak

Muratpaşa Belediyesi, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adını verdiği parkın açılışını, Adalet ve Demokrasi Haftası'nda yapacak.

Muratpaşa Belediyesi, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerinde düzenlenen 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın adını taşıyan parkın açılışını yapacak.

Park, Kızıltoprak Mahallesi'nde 952-953-916 sokakları kesişiminde yer alıyor. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı'nın açılışı 24 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.