Muratpaşa, Nazım'ı "Nazım Hikmet 120 Yaşında" Belgeseli ile Andı - Son Dakika
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Muratpaşa, Nazım'ı "Nazım Hikmet 120 Yaşında" Belgeseli ile Andı

02.06.2022 12:56

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, şair Nazım Hikmet’i, ölümünün 59’uncu yıl dönümünde Nebil Özgentürk’ün yönettiği “Nazım Hikmet 120 Yaşında” belgeseliyle andı. Söyleşiyle devam eden anmada Belediye Başkanı Ümit Uysal, Özgentürk ve Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni dolduran yüzlerce kişi, şairin “Güzel günler göreceğiz çocuklar, Güneşli güzel günler” dizelerinden bestelenen şarkıyı hep birlikte söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, şair Nazım Hikmet'i, ölümünün 59'uncu yıl dönümünde Nebil Özgentürk'ün yönettiği "Nazım Hikmet 120 Yaşında" belgeseliyle andı. Söyleşiyle devam eden anmada Belediye Başkanı Ümit Uysal, Özgentürk ve Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni dolduran yüzlerce kişi, şairin "Güzel günler göreceğiz çocuklar, Güneşli güzel günler" dizelerinden bestelenen şarkıyı hep birlikte söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, 3 Haziran 1963'te vefat eden Türkçe'nin büyük şairi Nazım Himmet Ran'ı, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede andı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı gecede gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni imzalı "Nazım Hikmet 120 Yaşında" isimli belgesel ilk kez Antalya seyircisiyle buluştu. Usta şair Şahin Sancak'ın canlandırdığı ve çekimleri Moskova'da tamamlanan belgeselin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yönetmen Nebil Özgentürk ve oyuncu Sancak'ın katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan da orkestrasıyla bestelenmiş Nazım Himmet şiirleriyle eşlik etti.

"NAZIM İĞNE OYASI GİBİ İŞLENMESİ GEREKEN BİR ŞAİR"

Özgentürk, belgeseli 9 ayda tamamladıklarını söyledi. İstanbul'da, Moskova'da çekimleri yapılan belgeselin bir sinema seti kadar emekle, zorlukla hazırlandığını anlatan Özgentürk, "Nazım iğne oyası gibi işlenmesi gereken bir şair. Yazıya, şaire ihanet etmeyelim Nazım Hikmet'in hayatına ilişkin kendi anlatımlarını yan yana getirdik. 'Yaşasaydı bunları anlatırdı' diye düşündük. Belgeseli de böyle çektik" diye konuştu.

Başkan Uysal ise Nazım Hikmet'i siyaset değil şiir üzerinden tanıdığını belirtirken "Tahir ile Zühre Meselesi'yle başlayan Akrep Gibisin Kardeşim'le gelişti. Kuvayi Milliye Destanı, vatan ve ülke sevgisiyle diğer şairlerden çok farklı" dedi. Gecede Başkan Uysal, Cem Karaca'nın sesinden bilinen Nazım Hikmet'in Mavi Liman şiirinin hikayesini de anlattı.

Anma programında Başkan Uysal ve Nebil Özgentürk ve oyuncu Şahin, İlke Türkdoğan'ın seslendirdiği 'Karlı Kayın Ormanı' şarkısına ayakta eşlik ederken gecenin sonunda Türkan Şoray Kültür Merkezi'ni dolduranlar şairin "Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli güzel günler" dizelerinden bestelenen şarkıyı birlikte okudu.

Muratpaşa, Nazım'ı Nazım Hikmet 120 Yaşında Belgeseli ile Andı
Muratpaşa, Nazım'ı Nazım Hikmet 120 Yaşında Belgeseli ile Andı
Muratpaşa, Nazım'ı Nazım Hikmet 120 Yaşında Belgeseli ile Andı
Muratpaşa, Nazım'ı Nazım Hikmet 120 Yaşında Belgeseli ile Andı

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Nebil Özgentürk İmzalı 'Nazım Hikmet 120 Yaşında' Belgeseli Muratpaşa'da Nebil Özgentürk İmzalı 'Nazım Hikmet 120 Yaşında' Belgeseli Muratpaşa'da
Kaynak: ANKA

Nazım Hikmet Ran, Nebil Özgentürk, Ümit Uysal, Muratpaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muratpaşa, Nazım'ı 'Nazım Hikmet 120 Yaşında' Belgeseli ile Andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muratpaşa, Nazım'ı "Nazım Hikmet 120 Yaşında" Belgeseli ile Andı - Son Dakika
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