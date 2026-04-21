Mustafa Bozbey'den Bursalılara Mektup: "Adalet Mutlaka Yerini Bulacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Bozbey'den Bursalılara Mektup: "Adalet Mutlaka Yerini Bulacak"

21.04.2026 09:49  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından kentte protestolar sürüyor. CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nca Kent Meydanı'nda düzenlenen buluşmada Mustafa Bozbey'in Bursalılara gönderdiği mektup okundu. Bozbey mektubunda, "Bizim geçmişimiz ve duruşumuz da bellidir. Bursalının kör kuruşuna sahip çıkan bizleriz. Verilmeyecek hesabımız yoktur, olmaz da" ifadelerini kullandı.

Bursalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından protestolara devam ediyor. CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nca Kent Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan buluşmada CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş, Bozbey'in yurttaşlara gönderdiği mektubunu okudu.

Bozbey'in mektubu şu şekilde:

"Sevgili yol arkadaşlarım, sevgili Bursalı hemşehrilerim, ben Mustafa Bozbey. Bursa Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi doğumlu, yani sizlerin Bozbey'i, yani Bursalı Özlüceli Mustafa Bozbey. Beni tanırsınız. 1999'da Nilüfer Belediye Başkanı olmadan önce şirketleri olan ve büyük projeler yürüten bir inşaat yüksek mühendisiyim. O dönemde seçilmemi sağlayan ve bana doğduğum kentte hizmet etme onuru yaşatan rahmetli Bülent Ecevit'e minnet borçluyum. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum."

Nilüfer'de muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz hizmetler ve yönetim anlayışında yaptığımız devrimlerle değişimin öncüsü olduk. Nilüferliler beni 4 dönem üst üste seçerek Türkiye'de bir ilki yaşattı. Nilüfer'i her alanda lider ve öncü kent yaptık. El ele, omuz omuza çalışarak 2019'da bu başarıyı tüm Bursa'ya yaymak için yola çıktım. Ancak sandıktaki oyunlar nedeniyle o zaman nasip olmadı. Vazgeçmedik. 5 yıl boyunca halkın içinde kalarak sorunları tespit ederek çözümler ürettik. ve 31 Mart 2024'te ise yaklaşık 860 bin oy alarak, yani her iki Bursalıdan birinin oyuyla ve onların teveccühüyle seçildik.

"1 milyar dolar borca batırılmış bir batık belediye bulduk"

Görevi devraldığımızda tablo çok ağırdı. Karşımızda 1 milyar dolar borca batırılmış bir batık belediye bulduk. Ama mazeret üretmedik. Sadece 2 yılda sosyal desteklerden tarıma, eğitimden ulaşıma kadar sayısız hizmet ürettik. ve borçlarımızı azalttık. 2025 sonu itibariyle önceki dönemin tüm SGK ve vergi borçlarını kapattık. Sevgili dostlarım, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, bizim göreve gelmemizle birlikte Bursa nefes aldı. Bursa'da birliktelik oluştu. Bursa bütünleşti, Bursa kenetlendi ve Bursa'da değişim ve dönüşüm başladı. Bursalılar gülümsedi, gülümsemeye devam etti. Ta ki 31 Mart 2026'ya kadar. Sonrası malum.

Bugünler de geçecek. Adalet mutlaka yerini bulacak, adalete olan güvenim hala devam ediyor. Bizim geçmişimiz ve duruşumuz da bellidir. Bursalının kör kuruşuna sahip çıkan bizleriz. Verilmeyecek hesabımız yoktur, olmaz da. Şimdi sizden tek bir şey istiyorum.

Benim için üzülmeyin, öfkelenmeyin. Sadece birbirimize ve Bursamıza sahip çıkın. Çünkü Bursa dağıyla, ovasıyla, deniziyle çok özel bir kent.

Bu kente sahip çıkmak boynumuzun borcu. Sorulacak çok sorumuz, yürünecek çok yolumuz ve sonsuz bir Bursa aşkımız var. Selam olsun Bursa'ya. Selam olsun Bursalı hemşehrilerime. Selam olsun yol arkadaşlarıma. Bizden alalım.

Şampiyon Bursamıza selam, Bursasporumuza selam olsun. Bursaspor'un evi Süper Lig'dir ve bu yürüyüş devam edecektir. Sizlere hizmet etmek benim için bir onurdu. Haklarınızı helal edin. Benden yana da helal olsun. Özgür ve güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Sizleri çok seviyorum"

"Büyük bir ahlaksızlık var"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da kalabalığa şöyle seslendi:

"Kendi geleceğini kurtarmak için halkın geleceğini tehlikeye atmaktan hiçbir sakınca görmeyen bir azınlık iktidarı, demokrasi tarihimize ve Bursa'daki irademize karşı karanlık bir durumu yaşatıyor. 20 yıldır aralıksız bu kenti yönetenler, güzelim Bursa'yı yaşanmaz hale getirenler, dolandırıcılık suçundan hapis yatmış bir iftiracının sözleriyle bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız tutuklu. Her 2 kişiden birinin oyunu almış ve Bursa'da bir belediyecilik markası yaratmış Mustafa Bozbey Başkanımıza yapılan bu operasyonun nedeni biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek için yapılan, hukukla hiçbir zaman anlatılamayacak bir çökme operasyonu gerçekleştirdiler. ve bir de utanmadan çıkıp belediye meclisinde yaptıkları seçimle milli iradeyi tecelli ettirdiler. Milli irade burada, milli irade bu meydanlarda, milli irade Bursa'nın dört bir yanında var."

"Tek dertleri tükenmiş olan iktidarlarını sürdürebilmek"

Milli irade Mustafa Bozbey'dir. Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Milli irade arıyorsanız budur milli irade. 19 Mart'tan bu yana yaşadığımız bu sürecin ne anlama geldiğini size söyleyeyim: Halkta karşılığı kalmamış bir iktidarın, bugün seçim olsa CHP'nin iktidar olacağından, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olacağındandır bu. Tek dertleri tükenmiş olan iktidarlarını sürdürebilmektir. Bugüne kadar yaşananların hepsinin sebebi işte bu korkularıdır. Halkın seçtiği belediye başkanları içeridedir. Halkın seçtiği milletvekilleri içeridedir. Halkın gazetecileri içeridedir. Siyasi parti liderleri içeridedir. Vatanın ağacını koruyan Ege köylüsü, işçiyi savunan sendika başkanı içeridedir. Yarattıkları bu düzen; bir lokma ekmek için mücadele veren milyonlarca insanın, saray etrafında öbeklenen bir avuç insanı her geçen gün zenginleştirdiği bir kölelik düzenidir. Ülkenin nehirleri, yaylaları, madenleri, işçilerin emeği, çocukların ve gençlerin geleceği piyasanın ve bir grup yandaşın hesabına bırakılan düzendir. ve bu düzen, o küçücük bedenleri, öğretmenlerimizi okullarda koruyamayan düzendir.

"Bu düzen okulları tarikatlara teslim eden düzendir"

Bu düzen, okul tuvaletlerini temizlemekten, okul tuvaletlerine sabun koymaktan aciz, okulların temizliğini gariban anneye yaptıran, okulların güvenliğini sağlayamayan ve okulları tarikatlara ve cemaatlere teslim eden düzendir. Bu düzen; holding patronundan alamadığı vergiyi 12 saat ter döken emekçiden alan düzendir. Ülkenin yüzde 60'ına açlık sınırının altında parayı reva görenlerin, insanın bakmaya kıyamadığı güzelim Ege köylerini sırf kömür çıkacak diye bir kararnameyle yandaşa verenlerin düzenidir. Kardeşlerim, korkuları işte bu düzenin son bulacak olmasıdır. Unutmayın, kaybedeceği şeyi çok olanların korkusu da fazla olur. Ama bizler bu mücadeleyi büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadele, onurlu halk ile onurlu halkı sömüren bir grup azınlığın mücadelesidir. Artık kaybedeceğini bildiği için muhalefet istemeyen ve demokrasi istemeyenlere karşı demokrasiyi ve mücadeleyi seçenlerin onur mücadelesidir. Devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Kendisine muhalif olan herkese karşı bir savaş açmış olan bir iktidar var. Şimdi toplumun bütün kesimleriyle, yani bu iktidara karşı duran, karşı çıkan herkesle bir arada olmak zorundayız. Yani bu ülkede demokrasiyi, yani bu ülkede adaleti, yani bu ülkede onurlu bir yaşamı isteyen, talep eden, baş koyan herkesle birlikte bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen herkesi bu dayanışmaya davet ediyorum. Herkesi bu dayanışmaya ve mücadeleye davet ediyorum.

"Hayallerimizi yıkmaya çalışanların düzenlerini bozacağız"

Bugün yaşananlar demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Ama şunu unutmayın, verdiğimiz mücadele de tarihe geçecektir. Başkanlarımız ve yol arkadaşlarımız kurulan kumpaslarla bugün zindanlarda esir olabilir. Ama onların demokratik, halkçı ve kamucu iradesi bugün ülkenin dört bir yanındadır. Bizler işte bu iradeyi savunmaya ve mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Şimdi bize diyorlar, bundan sonra ne yapacaksınız diye. Hayallerimizi yıkmaya çalışanların düzenlerini bozacağız. Çalınan ekmeği, çalınan yarınları, çalınan adaleti mücadelemizin merkezine koyup hak ettiğimiz o güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Hani o büyük şair diyor ya; eğer halk haksızlıktan, yüce sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok usta, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın onurlu mücadelemiz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 10:30:17. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey'den Bursalılara Mektup: "Adalet Mutlaka Yerini Bulacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.