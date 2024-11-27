Mustafa Şentop Düzce Üniversitesi'nde Anayasa Programı Düzenledi - Son Dakika
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Mustafa Şentop Düzce Üniversitesi'nde Anayasa Programı Düzenledi

Mustafa Şentop Düzce Üniversitesi\'nde Anayasa Programı Düzenledi

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce Üniversitesi'nin onur konuğu olarak katıldığı programda yeni anayasa çalışmaları hakkında görüşlerini paylaştı. Şentop, anayasa sürecinin Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptı.

27.11.2024 19:57  Güncelleme: 19:59
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Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, " Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" adlı program kapsamında Düzce Üniversitesi'nin onur konuğu oldu. Şentop, hazırlanan yeni anayasaya çalışmalarının milletin ihtiyaçlarına cevap vereceğine inandığını söyledi.

Programa TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile protokol üyeleri, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Sözbir, "Bugün, TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop'u Üniversitemizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Gerek hukuk, gerek siyaset alanında önemli görevler üstlenen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak üstün hizmetlerde bulunan Saygıdeğer Meclis Başkanımıza, ülkemize yaptığı değerli katkılardan dolayı şahsım ve Üniversitem adına şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi'nin sadece fen bilimleri alanında değil, sosyal bilimler alanında da ülkemize katkı sunacak projeler ürettiğini ve ses getiren organizasyonlara imza attığını belirten Sözbir, "Bu doğrultuda; anayasalar gibi ülkelerin hukuk düzenini oluşturan önemli bir konuda düzenlenen bu programa, ev sahipliği yapmaktan da ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu derece önemli bir konuda, Kamu Hukuku alanında oldukça deneyimli ve birikimli olan Mustafa Şentop'un paylaşacağı bilgilerin, bizlere yeni ufuklar ve farklı bakış açıları kazandıracağına yürekten inanıyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, üniversitenin kurulduğu 2006 yılından bugüne Düzce'ye ve ülkemize büyük değer kattığını ifade etti. Bu programın, Düzce Üniversitesi'nin üstlendiği toplumsal ve kamusal sorumluluğun en güzel yansıması olduğunu belirten Faruk Özlü, Anayasaların demokratik yaşam biçimini benimsemiş toplumların vazgeçilmez yapı taşları olduğunun altını çizdi. Kapsayıcı, kucaklayıcı, bütünleştirici ve çoğulcu yeni Anayasanın faydalı olacağını söyleyen Başkan Özlü, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Mustafa Şentop ise, "Hayat içerisindeki soyut işlemlerin hukukla belirgin hale geldi. Devletin, hukukun görünür şekli, hukukun da devletin yazıya dökülmüş halidir. Devleti gerçekten var eden anayasalardır. Anayasalar 19. yüzyılda yazılı metinler olarak ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasalara farklı misyonlar yüklendi. 2. Dünya Savaşı'nı kazananların, mağlup devletlerin anayasalarını yaptı ve anayasalar üzerinden siyaseti dizayn ettiler. Ülkemizde ise 2002 yılından itibaren siyaset alanı genişledi. Anayasa tartışmalarının Türkiye'nin önünü açması bakımından olumludur. Türkiye'nin toplumsal katılımla gerçek ve dengeli bir anayasa yapacağına inanıyorum" dedi.

Şentop sergiyi de gezdi

Programın ardından Şentop, Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın kişisel Geleneksel Türk Ebrusu sergisini de ziyaret etti. El yapımı kağıt ve ebru sanatında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın 30'a yakın el yapımı kağıtlar üzerinde ebru sanatından oluşan eserleri, ilgi ve beğeniyle takip edildi. Mustafa Şentop, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesindeki tarımsal atıkların sanatsal kağıtlara dönüşerek eserlerle buluşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Programın sonrasında Şentop, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek Düzce Üniversitesi Anı Defteri'ni imzaladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mustafa Şentop Düzce Üniversitesi'nde Anayasa Programı Düzenledi - Son Dakika

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