Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisi bu gece İstanbul'a ulaşacak

Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü geminin bu gece saatlerinde İstanbul'a ulaşacağını kaydetti. Altunbulak, "Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir" dedi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Ukrayna'dan dün yola çıkan gemiye ilişkin açıklama yapıldı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak yaptığı açıklamada "Kurulan merkezin vazifesi; küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olmak maksadıyla, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatının girişim belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamaktır" dedi.

Merkezin vazifesinin girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak olduğunu sözlerine ekleyen Altunbulak, merkezin vazifelerine ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "Bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak. Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak. Uydu internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek. Tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek."

Dün sabah saatlerinden itibaren Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan bir kuru yük gemisi Lübnan'a müteveccihen Ukrayna'nın Odessa limanından ayrıldığını sözlerine ekleyen Altunbulak, "Bu geminin faaliyeti, planlama safhasından itibaren Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlandı ve takip edilmeye devam ediliyor. Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Hali hazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir.

Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz RAZONI isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle, denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğumuzun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL