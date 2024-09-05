Osmaniye\'de Mutfak Tüpü Zammına Tepkiler Yükseliyor

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Vatandaşlar, mutfak tüpüne yapılan zamma tepki gösterdi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan bir vatandaş, "Büyük tüp alamıyoruz hep küçük tüp alıyoruz. Günlük zam, günlük zam... Bu nedir ya? Bu kadar vatandaşı, gariban vatandaşı ezmeye gerek yok. Bir tüpümüz var onu da alamıyoruz" dedi. Tüp satıcısı Hacı Döğüşçü, "Emekliler artık tüp alamıyor. 20 senedir tüpçüyüm ilk defa emekliler piknik tüpü ile gün geçiştirmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Akaryakıta gelen zamların ardından mutfak tüpüne de zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpü 734 liradan 820 liraya, piknik tüpü ise 142 liradan 165 liraya çıktı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mutfak tüpüne gelen zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

"Emekliler artık büyük tüp alamıyor"

Tüp satıcısı Hacı Döğüşçü şöyle konuştu:

"Son zamanlarda gelen zamlarla artık tüp satışları neredeyse durma noktasında. Bir ayda üç defa zam geldi. 4 Ağustos'ta, 24 Ağustos'ta, 3 Eylül'de gelen zamlarla tüp 820 liraya dayandı. Emekliler artık tüp alamıyor. 20 senedir tüpçüyüm ilk defa emekliler piknik tüpü ile gün geçiştirmeye çalışıyorlar. Piknik tüpü bir ayda gelen zamlarla 165 lira oldu. Onlar da artık yetişemez oldular. İnsanlar borca alma eğilimindeler ama işte vermek istemiyoruz. Çok fazla zam geliyor oto gaz 25 lira olmuş. Gidiş geliş hepsi masraf. İnsanların bu durumlarına üzülüyoruz. Esnaf olarak da işlerimiz kısıtlanıyor ister istemez. Biz de ev geçindiriyoruz. Okullar açılacak, eylül ayı ile birlikte masraflar artıyor. Yine de emeklilere elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. İkramlarda bulunuyoruz onlara gerekli toleransı gösteriyoruz."

"Bir tüpümüz var onu da alamıyoruz"

Küçük tüp almaya gelen bir vatandaş ise "Her gün zam geliyor alıştık bu zamma. Büyük tüp alamıyoruz, hep küçük tüp alıyoruz. Günlük zam, günlük zam... Bu nedir ya? Bu kadar vatandaşı, gariban vatandaşı ezmeye gerek yok. Bir tüpümüz var onu da alamıyoruz" dedi.

Bir emekli vatandaş ise "Vallahi ne diyelim ki yukarıdakiler utansın bizde ne var ki. Emekliyim, geçinemiyorum. Aldığımız 12 bin 500 lira ile nereye varılıyor, ne alınıyor ki? Gaz aldı gitti başını, benzin aldı gitti. Hangisine güç yetiyor ki? Parçaya güç yetmiyor araba parçasına. Tüp 810 lira olmuş. Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey demiyorum" ifadelerini kullandı.