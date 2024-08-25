Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali Safranbolu\'da Gerçekleştirildi

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Müzekent Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen 8. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali, bu yıl Safranbolu'nun Beştepeler Mesire ve Kamp Alanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk ücretsiz doğa ve motosiklet festivalinde, motosiklet tutkunları ve doğa severleri bir araya getirirken, bu yılki festivalin ana çekim noktası olan enduro yarışları büyük ilgi gördü.

Festivalin ilk gününde Beştepeler Mesire Alanı, doğanın kucaklayıcı atmosferi ve motosikletin heyecan verici dünyasının buluşma noktası oldu. Katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleri arasında yapılan kamp ve pikniklerin tadını çıkarırken, etkinlik alanında yer alan çeşitli stantlarda motosiklet aksesuarları ve ekipmanları sergilendi. Ayrıca, doğa yürüyüşleri, fotoğraf sergileri ve çeşitli açık hava etkinlikleri festivalin renkli atmosferini pekiştirdi. Festivale Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Kurum Müdürleri, Dernek, Oda, Stk temsilcileri, spor kulüpleri ve vatandaşlar katıldı.

Müzekent Motosiklet Kulübü'nün Başkanı Celil Özdemir, festivalin sonunda yaptığı konuşmada; "Dernekler olarak atölye çalışmaları düzenliyoruz. Katılımcılar atölye çalışmalarına katılabiliyorlar, istedikleri herhangi bir derneğe üye olabiliyorlar, aynı zamanda derneklerin çalışmalarını görüyorlar. Biz burada off-road ve kros yarışları, halat çekme, motosikletle yavaş gitme yarışları, akşamları canlı müziğimizle gelen katılımcı arkadaşlara yardımcı oluyoruz" dedi.

Kamp alanında 50 ilden katılımcı olduğunu ve etkinliği 9 dernekle ortaklaşa düzenlediklerini aktaran Özdemir, " Rusya'dan gelen bir dostumuz var, Kırgızistan'dan bir dostumuz var. Şuanda 25 yarışmacı var. Festivalimizin sonunda çekilişte, 340 adet kask, mont, eldiven, motosiklet aksesuarları hediyelerimiz var. Yarışma sonucunda 1., 2. ve 3'üncüye para ödülümüz, aynı zamanda kupa ödülümüz var. Birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL para ödülümüz var" ifadelerini kullandı.

Kros yarışları sonucunda birinci Mustafa Türkcan, ikinci Cihan Baraz ve üçüncü Osman Atalay oldu.