İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu\'nu Ücretsiz Taşıyacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24 Şubat'ta hizmete açtığı Fahrettin Altay- Narlıdere Metrosu, 15 Nisan tarihine kadar ücretsiz yolcu taşıyacak. Hattın son durağı Kaymakamlık İstasyonu ise önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve başladığında yüzde 12 seviyesinde olan Fahrettin Altay ile Narlıdere'yi bağlayan Narlıdere Metrosu, 24 Şubat'ta görkemli bir törenle açıldı. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı niteliğindeki Narlıdere Metrosu, 15 Nisan'a kadar ücretsiz olacak. Yeni hat üzerindeki herhangi bir istasyondan binen yolcular, İzmirim Kart basmadan metroyu kullanabilecek. Narlıdere Metrosu'nun ön işletim sürecinde 15 dakikalık sefer planı uygulanıyor. İlerleyen dönemde bu süre kısalacak. Çalışmaların tamamlanması için şimdilik son durak olan Narlıdere 100. Yıl Cumhuriyet Şehitlik İstasyonu'ndan son sefer 22.00'da yapılacak.
KAYMAKAMLIK İSTASYONU 15 MART'TA AÇILIYOR
Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Son durak olan Kaymakamlık İstasyonu, önümüzdeki günlerde açılacak.
287 MİLYON EURO'YA MAL OLDU
İzmir Hafif Raylı Sistemi 4. Aşama F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Yapım İşi; 4 Haziran 2018'de, 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile 287 milyon Euro'yu buldu. İzmir'in kuzeyindeki Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca vakitten kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor.
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